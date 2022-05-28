«Война все разрушила, но открыла двери»: как украинское кино борется в Каннах за выживание

Война в Украине — одна из главных тем 75-го Каннского кинофестиваля. О ней говорят и на экранах, и на дискуссионных площадках, и в кулуарах главного кинособытия года во Франции. Но для украинских кинематографистов символической поддержки недостаточно — индустрия кино в стране оказалась на грани вымирания без государственного финансирования. В Каннах продюсеры из Украины рассуждали, как производить кино в новой реальности, искали деньги на уже начатые проекты — и вновь говорили о культурном бойкоте России.

Реклама Читать далее

В Каннах тема войны в Украине присутствует и в залах, и в павильонах, и на улицах города. Вечером на красную дорожку устремляются дамы в сине-желтых платьях. У некоторых гостей фестиваля к бейджам прикреплен перечеркнутый значок «Путин», а к сумкам — лента с цветами украинского флага.

Фильмов режиссеров из Украины на фестивале в этом году несколько. В «Особом взгляде» страну представил Максим Наконечный с картиной «Бачення метелика» — драмой об аэроразведчице с позывным «Бабочка», которая попала в плен к сепаратистам в ходе войны в Донбассе.

В программе «Две недели режиссеров» — Дмитрий Сухолитский-Собчук с не менее драматичным фильмом «Памфир» о судьбе контрабандиста и его семьи на западе Украины.

Вне конкурса — «Естественная история разрушения» Сергея Лозницы. Но последнего исключили из Украинской киноакадемии, посчитав его отказ поддержать бойкот российской культуры недопустимым. Сам он называет себя украинским режиссером, но вот украинцы в Каннах его с национальным кино связывать отказываются.

Как рассказал RFI один из представителей украинской киноиндустрии, позиция и речи Лозницы в Каннах вызывали споры еще до войны в Украине. «Он не живет в Украине, не приехал туда после войны. Однако после нападения России начал говорить как представитель украинского кино. Это неприемлемо, он не является представителем нашего сообщества», — отметил собеседник Международного французского радио. Не убеждает украинских кинематографистов и то, что Сергей Лозница резко осудил российское вторжение, а его фильмы называют антивоенными.

Самим ярким публичным элементом поддержки Украины стало выступление Владимира Зеленского на церемонии открытия Каннского фестиваля.

Самые страшные диктаторы ХХ века любили кино — это известно. Но из того, что осталось после них, самое важное — это жуткие документальные кадры кинохроники. А также фильмы, которые бросили вызов этим диктаторам, — сказал президент Украины, выступая с экрана перед собравшимися в театре Люмьер.

«Собирались тягаться с Болгарией и Румынией за крупные голливудские проекты. Но сейчас все разрушено»

По разным оценкам, в Канны приехали 50–80 украинских продюсеров, режиссеров, актеров и других представителей кинематографа. Но их цель — не только вновь напомнить об Украине еще более широкой публике, но и найти финансирование для национального кино. На поддержку бюджета Украины теперь рассчитывать не приходится — все средства, выделенные на кино, теперь уходят на защиту от российской агрессии.

В 2022 году на поддержку кино из бюджета страны планировалось выделить 70 миллионов долларов, рассказал RFI Артем Колюбаев, глава Совета по вопросам господдержки кинематографа. В прошлом году эта сумма составила 24 миллиона, почти в три раза меньше.

По слова Колюбаева, добиться такой поддержки на высшем уровне удалось потому, что украинским фильмам удавалось попадать на крупные фестивали в последние годы. Проекты из Украины были и в Венеции, и в Варшаве, и в Каннах. Но теперь проекты заморожены. Сейчас украинским продюсерам нужно найти минимум 25 миллионов долларов, чтобы завершить те проекты, которые уже находились на конечной стадии производства. Речь идет о 30 фильмах, некоторым из которых нужны незначительные по меркам кинематографа суммы — от 30 тысяч долларов на пост-продакшн.

Решение, которое предлагают в Госфонде, — создание специального открытого счета, который будут пополнять как из частных средств, так и из государственных источников других стран. «Были частные встречи, меморандумы, договоренности, презентация в американском павильоне», — сообщил Артем Колюбаев RFI.

В последние годы до войны украинский кинематограф переживал подъем — в этом мнении сходятся опрошенные RFI продюсеры в Каннах. Во многом рост происходил за счет обширной программы государственной поддержки кино и участия в крупных международных проектах: в 2020 году в Украине сняли фильм «Последний наемник» с Жан-Клодом Ван Даммом.

У нас была хорошая команда, хорошие профессионалы, которые выросли на сотрудничестве с российским рынком, а потом переориентировались на Европу. Мы снимали первые большие проекты для французского Canal+, подготовили сценарий для фильма французского режиссера, который я не могу озвучивать. Собирались тягаться с Болгарией и Румынией за крупные голливудские проекты. Но сейчас все разрушено, — рассказал RFI кинопродюсер Сашко Чубко.

Что будет с фильмами, которые находились 24 февраля в процессе съемок или подготовки к ним, неясно. Авторы одного из проектов, как стало известно RFI, до начала войны успели провести только одну съемочную неделю. Теперь им нужно найти новое место и дополнительное финансирование, чтобы не потерять все вложенные средства.

Конечно, в Каннах тепло принимают Украину. При неприятных обстоятельствах приходит такая слава и поддержка, — отметил Чубко. — Но все двери открыты — внимание в мире привлечено к Украине, и это помогает общаться с людьми.

Еще один вид поддержки, за который выступает Украина, — поддержка национального кинематографа на других площадках. Как стало известно RFI, Одесский кинофестиваль — самый крупный в стране — будет проходить в рамках других европейских фестивалей.

24 февраля производство фильмов в стране не прекратилось: хотя игровые картины и были поставлены на паузу, документалисты продолжают снимать происходящее в стране. Сколько проектов реализуется сейчас на фронте и в тылу, сказать сложно. «Снимают про освобождение городов, про оккупацию. Судя по тому, кто обращается в министерство обороны за разрешением на съемки, очень много операторов стали военными репортерами, помогают журналистам из других стран в организации съемок», — добавили в агентстве по господдержке кино.

В первые дни войны сориентироваться кинематографистам было сложно. Одни решили вывезти за границу исходники и продолжить работу там, другие — ушли в армию, рассказала RFI соучредительница «Госкино», продюсер Юлия Синькевич. По ее словам, тех, кто решил снимать документальные фильмы, поддержала Польская киноакадемия — организация помогает им техникой, касками и бронежилетами.

«Не давайте больше денег России, но давайте нам в два раза больше»

Приехать в Канны смогли не все желавшие этого украинские продюсеры — мужчинам для выезда из страны необходимо специальное разрешение. По данным RFI, для получения бумаг нужна основательная причина: выехали только те, чьи проекты были представлены в тех или иных программах Каннского фестиваля. Многие из тех, кто приехали в Канны, уже вернулись в Украину.

Что будет в ближайшие годы с людьми, работавшими в индустрии кино в Украине, сказать сложно. Главный страх продюсеров — если в ближайшие несколько лет кинематограф в стране не сможет сохраниться, даже не развиваясь, то многие специалисты не останутся в профессии или уедут из страны.

Вопрос, который активно обсуждали СМИ на пресс-конференциях и в кулуарах — нужно ли бойкотировать российские фильмы — для украинских продюсеров кажется решенным и неактуальным.

«Мы разговаривали о том, чтобы вообще блокировать любую культурную деятельность вражеского государства, не давать им возможности использовать международное пространство для представления своего языка, культуры и нарратива», — сказал RFI Артем Колюбаев.

«Мы сталкивались с непониманием наших проблем. Например, многие кинофестивали поначалу пытались устраивать дискуссии между украинскими и российскими кинематографистами. И они не понимали, почему это невозможно на данный момент. Очень симптоматично, что во время интервью иностранной прессе мы нередко говорим 10 минут о бойкоте российского кино, и лишь пять — про ситуацию в Украине», — отметила Юлия Синькевич.

«Сам формат запрета российского кинематографа и поддержка украинского кинематографа нам в любом виде понятен, и мы его в любом виде пытаемся продвигать. Это не значит, что дайте нам те деньги, которые вы давали России. Не давайте больше денег России, но давайте нам в два раза больше», — добавил Артем Колюбаев.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться