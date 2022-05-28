94 дня Россия ведет войну против Украины. Онлайн

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Суббота, 28 мая, — девяносто четвертый день войны, которую Россия начала против Украины по решению В.Путина. RFI в режиме онлайн следит за событиями. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время) ♦

10:55 Минобороны РФ объявило о захвате украинского Лимана

По сообщению российского ведомства на утреннем брифинге, ВС РФ и формирования сепаратистов ДНР «полностью освободили город Красный Лиман». Накануне о полном взятии Лимана под контроль сообщал глава самопровозглашенной ДНР Денис Пушилин.

10:41 Министр обороны Украины подтвердил передачу ВСУ противокорабельных ракет Harpoon

«Украина получает пусковые установки наземного базирования и соответствующее количество противокорабельных ракет Harpoon», — сообщил глава украинского минобороны Алексей Резников, подтверждая сообщения, появившиеся ранее в СМИ.

По его словам, ракеты Harpoon предоставляют Дания, Великобритания, Нидерланды. «К этому процессу приобщатся и другие государства», — добавил министр, отметив, что новые вооружения позволят Украине защищаться от российских ВМС в Черном море. «За крейсером “Москва” на дно Черного моря пойдут другие корабли агрессора», — написал Резников.

10:15 Япония выделит Украине гуманитарную помощь еще на 166 млн долларов

Японское правительство объявило о продлении чрезвычайной помощи Украине и выделении на эти цели дополнительных $166 млн, говорится в сообщении МИД Японии от 27 мая. Ранее Япония выделила Украине финансовую помощь на гуманитарные нужды в размере $600 млн.

В новый пакет гумпомощи войдут противопожарное оборудование, средства связи, медикаменты и медицинские изделия. Поставки будут осуществляться через представительство ООН. В сообщении также отмечается, что Япония в этом месяце также передала Украине продукты питания.

Ранее в мае Япония выделила Украине $300 млн на гуманитарные нужды. На тот момент объем такой помощи достиг $600 млн. МИД Японии также сообщил о выделении безвозмездной помощи в размере $2,3 млн для нужд здравоохранения Украины.

09:55 Генпрокурор Украины: война унесла жизни 242 детей

По данным генпрокурора Украины, в ходе вооруженной агрессии России пострадало более 682 детей — 242 ребенка погибли и более 440 ранены.

В ведомстве уточнили, что больше всего детей пострадало в Донецкой области – 153, в Киевской области – 116, а также в Харьковской области – 108. Эти цифры не окончательны, так как продолжается работа по установлению жертв в местах активных боевых действий, на временно оккупированных территориях, говорится в телеграм-канале офиса генпрокурора Украины.

Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) заявляет о большем числе жертв: по данным от 27 мая, с начала войны в Украине погиб 261 ребенок.

Генпрокурор Украины также сообщает, что в ходе постоянных обстрелов войсками РФ украинских городов и сел повреждено 1888 учебных заведений, 180 полностью разрушены.

09:44 Американские СМИ сообщили о скорой отправке Украине ракетных установок РСЗО из США

New York Times и Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники в правительстве США сообщили, что на следующей неделе администрация Джозефа Байдена может объявить об отправке в Украину дальнобойных ракетных установок. По данным WSJ, речь идет о передаче Украине реактивных систем залпового огня (РСЗО).

По данным NYT, речь идет об установках M31 GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System), дальность их действия, в зависимости от боеприпаса, составляет от 70 до 500 километров. США также могут отправить Украине РСЗО HIMARS на колесном шасси. Грузовики HIMARS способны нести контейнер, загруженный либо шестью ракетами GMLRS, либо более крупной управляемой ракетой, они могут быстро перемещаться после выстрела.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби на брифинге, комментируя возможные поставки, заявил, что «не будет забегать вперед и говорить о решениях, которые еще не приняты».

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в интервью агентству Bloomberg высказался за передачу Киеву американских дальнобойных РСЗО.

Посол РФ в США Анатолий Антонов назвал такие поставки «неприемлемыми и недопустимыми». «Надеемся, здравый смысл восторжествует и Вашингтон не пойдет на столь провокационный шаг», — заявил дипломат, выступив с угрозой «обнуления возможностей ВСУ» армией РФ.

09:25 Из утренней сводки генштаба ВСУ

В своей утренней сводке Генштаб вооруженных сил Украины отметил, что за минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях были отбиты восемь атак российских сил.

Силы РФ пытались атаковать на Бахмутском направлении, но были вынуждены отойти. Активные наступательные действия велись на Донецком направлении, где россияне ведут обстрелы украинских позиций, наращивают интенсивность авиаударов и пытаются закрепиться в районе Лимана. На Славянском направление армия РФ вела усиленную разведку, наносила авиудары по Долгенькому и безуспешно пыталась наступать в районе населенного пункта Пасека.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях силы РФ ведут обстрелы гражданской инфраструктуры. Россияне атаковали, но отступили в районах населенных пунктов Новополь и Новодаровка.

Генштаб ВСУ также утверждает, что в России продолжается скрытая мобилизация, хранения снимают устаревшее вооружение и военную технику, в Воронежской области идет подготовка резервистов.

09:11 Рано утром в субботу, 28 мая, глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай уточнил в телеэфире, что российские подразделения проникли в гостиницу «Мир» на окраине Северодонецка, понесли потери, но остаются в зданиях комплекса. Северодонецк не отрезан, но, как отметил Гайдай, «по большому счету, грузовики уже туда не проедут». По его словам, на стратегической трассе Лисичанск – Бахмут много расстрелянных автомобилей.

09:00 Глава Луганской области Украины — о ситуации вокруг Северодонецка

Северодонецк находится под постоянными обстрелами войск РФ, в городе шли уличные бои. Об этом сообщил глава украинской администрации Луганской области Сергей Гайдай. По его информации, россияне предпринимали попытки наступления и были вынуждены были отступить в районе Северодонецка, Тошковки и Осколоновки. Однако силы РФ не оставляют попыток зайти в тыл украинским войскам и нарушить обеспечение группировки, обороняющей Северодонецк и Лисичанск.

«Северодонецк враг в упор обстреливал несколько раз, по меньшей мере трижды — очень мощно, кое-где начинались уличные бои. Как следствие, повреждение 14 многоэтажек. Также серьезно обстрелян близлежащий поселок Синецкий, который местные часто называют хутором», — написал Гайдай, добавив: поврежден еще один мост между Северодонецком и Лисичанском, но проезд между городами сохраняется. В Северодонецке в ходе уличных боев пострадали 14 многоэтажек. В других населенных пунктах региона был поврежден 31 дом.

08:50 ООН: в ходе войны РФ против Украины погибло более 4000 мирных жителей

Новые данные о жертвах российского вторжения в Украину среди гражданского населения опубликовало 27 мая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Число погибших, по подтвержденным УВКПЧ данным, составило 4031 человека, раненых — 4735. Среди погибших 261 ребенок, 406 детей получили ранения. Таковы данные УВКПЧ за период с 24 февраля по 26 мая.

«К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия (…) с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары», — указывает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. УВКПЧ неизменно предупреждает, что фактические цифры жертв среди мирного населения значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

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