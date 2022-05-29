Впервые в истории: литовцы собрали 5 млн евро на «Байрактар» для украинской армии

По инициативе литовского онлайн-телеканала Laisves TV были собраны необходимые 5 миллионов евро на покупку турецкого ударного беспилотника «Байрактар» для украинской армии.

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Целевая сумма в пять миллионов евро была собрана всего за три с половиной дня, в основном через небольшие пожертвования, передает Reuters со ссылкой на Laisves TV.

«Возможно, это первый случай в истории, когда граждане одного государства могут купить и пожертвовать такое тяжелое вооружение другому государству», — сказал инициатор сбора средств, литовский телеведущий Андрюс Тапинас.

Онлайн-канал Laisves TV сообщил, что передаст собранные деньги министерству обороны Литвы, которое в свою очередь займется покупкой БПЛА и необходимых боеприпасов. Представители литовского оборонного ведомства на следующей неделе отправятся в Турцию для переговоров и подписания протокола о намерениях, передает Delfi.

Ранее Андрюс Тапинас сообщил, что минобороны Литвы и Турции дали «зеленый свет» на приобретение беспилотника для ВСУ.

За последние годы Украина закупила более 20 ударных беспилотников Bayraktar TB2 у турецкой компании Baykar и заказала еще 16 в конце января. Эта партия была доставлена в Украине в начале марта, передает Reuters.

«Это первый случай в истории, когда простые люди собирают деньги, чтобы купить что-то вроде Bayraktar. Это беспрецедентно, это невероятно», — заявил Laisves TV посол Украины в Литве Петр Бешта.

Поблагодарил литовцев глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. «Друзья-литовцы поддерживали Луганщину на протяжении многих лет войны, и не оставили нас сейчас — в самый тяжелый ее период», — цитирует его украинское издание «Факты».

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