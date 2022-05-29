Девяносто пятый день войны России против Украины. Онлайн

29 мая — девяносто пятый день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским полномасштабным вторжением в Украину. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

09:50 Посол РФ в Великобритании: Россия не станет применять тактическое ядерное оружие в войне против Украины. Как заявил посол России в Великобритании Андрей Келин в интервью BBC, «тактическое ядерное оружие, согласно российской военной доктрине, не используется в таких конфликтах». По его словам, в России «очень строго регламентировано использование ядерного оружия», и в основном это возможно лишь в случаях, когда существование государства находится под угрозой. «Это не имеет ничего общего с текущей операцией», – сказал посол.

09:15 Евросоюз предложил запретить импорт морской нефти из России, но отсрочил эмбарго на трубопроводную нефть, чтобы преодолеть блокировку пакета санкций рядом стран, сообщает Bloomberg. Еврокомиссия направила правительствам стран блока пересмотренное предложение шестого пакета санкций, из которого убрали запрет поставок нефти через нефтепровод «Дружба», являющийся основным источником импорта сырой нефти в Венгрии. У стран-членов будет шесть месяцев, чтобы прекратить импорт морской нефти восемь месяцев, чтобы убрать из поставок нефтепродукты.

08:55 Согласно утренней сводке Генштаба ВСУ, «на Волынском и Полесском направлениях увеличилось количество мер подготовки в ходе проверки сил ВС Беларуси. Сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов из Беларуси по украинским инфраструктурным объектам.

На Северском направлении противник продолжает прикрывать участки украинско-российской границы в Брянской и Курской областях. Обстрелял из минометов позиции сил обороны в Сумской области.

На Слобожанском направлении враг оказывает систематическое огневое влияние, чтобы не допустить продвижения наших сил к госгранице. Принимает меры по восполнению потерь вооружения и военной техники.

На Харьковском направлении враг основные усилия сосредоточил на удержании рубежей и сдерживании наших войск. Обстреливал гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Черкасские Тишки, Руськие Тишки, Петровка и Терновая.

На Славянском направлении враг активных боевых действий не проводил, вел усиленную разведку. Совершал артиллерийские обстрелы гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Гусаровка, Большая Камышеваха, Богородичное, Святогорск и других. Силами армейской авиации продолжил наносить авиаудары в районе Довгенького.

На Донецком направлении противник ведет наступательные действия. Активно применяет силы и средства ракетных войск и артиллерии и радиоэлектронной борьбы. Увеличил интенсивность действий оперативно-тактической и армейской авиации.

На Лиманском направлении усиливает группировку. Применил штурмовую авиацию вблизи Дибровы. Пытается закрепиться в районе Лимана.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерии вел штурмовые действия в районе Северодонецка, бои продолжаются. В районе Бобрового враг понес потери и отошел на ранее занятые позиции. Нанес авиаудары в районе Устиновки.

Оккупанты пытаются улучшить тактическое положение на Бахмутском направлении. При поддержке огня минометов и артиллерии враг вел наступление и штурм в районах населенных пунктов Владимировка, Васильевка, Камышеваха и Мироновка. Не успешно, понес потери, отошел. Нанес авиаудары вблизи Яковлевки.

На Авдеевском направлении, при поддержке артиллерии, противник пытался наступать в районах населенных пунктов Каменка и Веселое, успеха не было.

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активные наступательные действия не проводил, обстреливал гражданскую инфраструктуру по линии столкновения.

На Южнобужском направлении враг в результате наступления украинских сил понес потери и занял оборону на невыгодных рубежах в районе Костромки. Российские оккупанты произвели огневое поражение гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Лиманы, Степная Долина, Луч, Партизаны, Красный Яр, Трудолюбовка и другие. Для восполнения потерь враг усиливает группировку снятыми с хранения устаревшими образцами вооружения и военной техники, в частности, танками Т-62 и БМП-1.

В Приднестровском регионе республики Молдова – ограничения, усиленная проверка инфраструктуры, транспорта и граждан, усилен контроль за использованием авто, оборудованных спецсредствами.

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