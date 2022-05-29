ISW: Россия платит несоразмерно высокую цену за тактический успех в Донбассе. После Северодонецка наступление РФ, вероятно, достигнет кульминации

Россия сейчас платит несоразмерно высокую цену за тактический успех в районе Северодонецка. Потенциальное взятие города не принесло бы России ни военной, ни экономической выгоды. Наступление РФ на оперативном и стратегическом уровнях, вероятно, достигнет кульминации после битвы за Северодонецк — вне зависимости от ее исхода. Об этом говорится в новом отчете американского Института изучения войны (ISW).

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Украина уже дважды заставила Путина сократить свои военные амбиции, отмечают аналитики ISW. После победы в битве за Киев Украина вынудила Путина свести цели к захвату Донецкой и Луганской областей. Но ВСУ помешали ему достичь и этой цели, вынудив сосредоточиться на завершении захвата Луганской области.

Теперь Путин бросает людей и вооружения на последний оставшийся крупный населенный пункт Луганской области — Северодонецк, «как будто его взятие будет означать победу в войне для Кремля», — указывают в ISW.

Но это не так, считают эксперты. Когда битва за Северодонецк завершится (вне зависимости от ее исхода) российское наступление на оперативном и стратегическом уровнях, скорее всего, достигнет кульминации, что даст шанс Украине возобновить контрнаступление на оперативном уровне, полагают в ISW.

В институте отмечают, что российские войска продолжают попытки штурмовать Северодонецк, хотя не окружили его. Украинские военные здесь столкнулись с самым тяжелым вызовом со времени окружения «Азовстали» в Мариуполе, и могут потерпеть тактическое поражение в ближайшие дни в случае падения Северодонецка, хотя такой исход отнюдь не гарантирован, говорят в ISW.

Накануне глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что Северодонецк находится «под полным контролем» РФ. Глава Луганской военной администрации Сергей Гайдай утром в воскресенье рассказал, что российским войскам удалось закрепиться только в отеле «Мир» на самой окраине Северодонецка, вглубь города продвигаться они не могут, несут там потери. Центр города находится под контролем Украины, подчеркнул он.

В Украине опровергают и взятие Северодонецка в оперативное окружение, о чем ранее заявляли в «ЛНР». По словам Гайдая, в направлении Попасной у Камышевахи ВСУ отбросили российские силы на 2 км, и трасса «Лисичанск-Бахмут» теперь меньше простреливается, сообщение есть, гуманитарные грузы поступают. Он также сказал, что ВСУ выбили противника из Тошковки — поселка в 20 км к югу от Лисичанска.

Несоразмерная цена за тактический успех

Российская армия платит огромную цену за нынешний тактический успех в Донбассе — цену, несоразмерную любой реальной оперативной или стратегической выгоде, на которую они могут надеяться в случае захвата Северодонецка, указывают в Институте изучения войны.

Захват этого города позволил бы Москве сделать политическое заявление о захвате Луганской области, но это не принесет России иной военной или экономической пользы, считают в ISW, — особенно с учетом того, что российские войска разрушают город. Если Россия захватит Северодонецк, она будет контролировать руины, отмечают в институте.

Тактические успехи РФ вокруг Северодонецка во многом объясняются тем, что Москва сосредоточила силы и технику со всех других направлений для достижения этой единственной цели. Несмотря на это, ВСУ нанесли российским войскам, наступающим в районе Северодонецка, «страшные потери», говорится в отчете. Москва не сможет восстановить большое количество боеспособных сил, даже если захватит Северодонецк, и «легкомысленно тратит эту боевую мощь на взятие города», полагают американские аналитики.

Они отмечают, что украинские силы тоже несут серьезные потери в битве за Северодонецк, как и гражданское население и инфраструктура. Но РФ сосредоточила гораздо большую часть своих наступательных сил на северодонецком направлении, и «градиент истощения» формируется в целом в пользу Киева. Украинцы продолжают получать боеприпасы и технику от союзников, каким бы медленным и ограниченным ни был этот поток военной помощи. Российская армия, напротив, сжигает имеющиеся у нее резервы войск и техники, и нет поводов ожидать улучшения в ближайшие месяцы, — указывают в ISW.

Кроме того, поступает все больше свидетельств об эрозии профессионализма среди российских офицеров. Это может предоставить украинским силам новые возможности. Если российские войска, застрявшие на второстепенных направлениях, потеряют боевой дух и желание воевать, у Украины может появиться шанс начать серьезные контратаки с высокими шансами на успех.

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