Девяносто шестой день войны России против Украины. Онлайн

30 мая — девяносто шестой день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским военным вторжением в Украину. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:00 Министр иностранных дел Катрин Колонна, недавно вступившая в должность, прибыла в Киев. Это первый визит члена французского правительства с момента вторжения в Украину российских войск.

Катрин Колонна прибыла в украинскую столицу из польского Жешува на поезде, В начале своего визита она отдала честь памяти жертвам войны в Буче.

Глава французской дипломатии также должна встретиться во второй половине дня со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а затем с президентом Владимиром Зеленским.

09:50 Президент Украины Владимир Зеленский не отрицает возможности трехсторонних телефонных переговоров с президентами Турции и России. Об этом сообщил ZN.UA, ссылаясь на слова пресс-секретаря президента Сергея Никифорова

«Президент Украины Владимир Зеленский рассмотрит предложение провести телефонные переговоры с главами России и Турции Владимиром Путиным и Тайипом Эрдоганом, если президент РФ будет готов в них участвовать», — говорится в сообщении.

09:41 В Удмуртии ФСБ задержала бывшего директора сельского клуба Илью Фарбера. Его подозревают в поджогах военкоматов. Об этом сообщил телеграмм-канал Baza.

Ночью 21 мая в поселке Игра неизвестный бросил «коктейль Молотова» в призывной пункт. Позднее поджогу подвергся другой военкомат в Игре, где загорелась серверная.

ФСБ задержала 48-летнего Илью Фарбера, который гостил в поселке у родственников.

В 2013 Илья Фарбер был осужден за злоупотребления должностными полномочиями и получение взятки.

08:54 В центре Мелитополя, в районе дома назначенного россиянами «руководителя Запорожской области» Евгения Балицкого прогремел мощный взрыв. Об этом написали несколько украинских СМИ.

В сообщениях говорится, что в результате взрыва в домах жителей нескольких соседних улиц дрожали стены. По предварительным данным, взорвался автомобиль, среди раненых племянница Балицкого.

Балицкий, бывший депутат Верховной рады, 26 мая был назначен главой военно-гражданской администрации частично подконтрольной России Запорожской области. СБУ завела против Балицкого уголовное дело по статье «коллаборационизм».

08:35 Российские войска вошли в Северодонецк, убиты два горожанина, пятеро ранены. «Это касается северо-восточных и юго-восточных окраин города», написал в своем телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. В сообщении также говорится о тяжелых боях за Лисичанск.

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