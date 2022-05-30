Новая глава МИД Франции побывала в Буче и напомнила о поддержке Францией Украины

Глава МИД Франции Катрин Колонна, недавно вступившая в должность, прибыла утром в понедельник, 30 мая, в Киев. Это первый визит члена французского правительства с момента полномасштабного вторжения в Украину российских войск.

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Катрин Колонна прибыла в украинскую столицу из польского Жешува на поезде. В начале своего визита глава французской дипломатии отправилась в Бучу, в пригороде Киева, ставшую символом зверств российских войск в Украине.

Щойно прибула до України, щоб виявити підтримку Франції 🇫🇷 українському народові 🇺🇦. pic.twitter.com/5BFHYHDWmF — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

«Этого не должно было случиться, и нужно сделать все, чтобы это не повторилось», — заявила Катрин Колонна на выходе из церкви в Буче, где сейчас проходит выставка, посвященная произошедшей здесь трагедии.

«Франция остается на стороне Украинны и вместе с ее друзьями и союзниками сделает все возможное для возвращения мира», — подчеркнула министр. Она напомнила, что Франция участвует в расследовании военных преступлений российской армии на территории Украины: уже два с половиной месяца в Украине работают французские криминалисты из Института криминальных исследований Национальной жандармерии (IRCGN)

Глава французской дипломатии также должна встретиться во второй половине дня со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой, а затем с президентом Владимиром Зеленским.

«Сегодня министр иностранных дел Франции Катрин Колонна посетила Бучу. Буча — символ преступлений российской армии против человечности. Замученные мирные жители, многочисленные случаи разрушений жилищной инфраструктуры и мародерства россиян — то, что мир никогда не должен забыть», — цитирует «Интерфакс-Украина» Дмитрия Кулебу.

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