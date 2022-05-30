Французский журналист погиб на востоке Украины. Франция потребовала провести расследование

На востоке Украины погиб журналист французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер-Имофф (Frédéric Leclerc-Imhoff). Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Гибель корреспондента подтвердил президент Франции Эмманюэль Макрон.

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32-летний Фредерик Леклер-Имофф погиб в результате обстрела бронированного микроавтобуса на дороге, ведущей в Лисичанск.

«Бронированный эвакуационный транспорт ехал забирать 10 человек из области и попал под обстрел, — написал Сергей Гайдай в своем телеграм-канале. — Осколки снарядов пробили броню машины, смертельное ранение в шею получил аккредитованный французский журналист, делавший материал об эвакуации, патрульного полицейского спасла каска. Мы официально останавливаем эвакуацию».

Франция потребовала провести полное расследование гибели журналиста, заявила глава МИД страны Катрин Колонна, которая в понедельник утром прибыла с визитом в Киев.

«Я поговорила с главой Луганской области и попросила о проведении расследования у президента Зеленского, которые заверили меня в своей поддержке. Это двойное преступление, направленное против гуманитарного конвоя и журналиста», — написала глава французской дипломатии в твиттере.

Je me suis entretenue avec le gouverneur de Louhansk et ai demandé une enquête au Président @ZelenskyyUa, qui m'ont assurée de leur aide et soutien.



C'est un double crime qui vise un convoi humanitaire et un journaliste. — Catherine Colonna (@MinColonna) May 30, 2022

Президент Франции Эмманюэль Макрон подтвердил гибель корреспондента. «Журналист Фредерик Леклер-Имофф был в Украине, чтобы показывать реальность войны. Он ехал в гуманитарном автобусе, рядом с мирными жителями, которым пришлось убегать от российских бомб, и был смертельно ранен», — сообщил французский президент в своем твиттере.

Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

«Я разделяю боль семьи, близких и коллег Фредерика Леклера-Имоффа и приношу им соболезнования. Всем, кто выполняет трудную миссию по информированию в зоне боевых действий, я вновь выражаю безусловную поддержку», — отметил Макрон.

«BFMTV c огромной болью сообщает о смерти Фредерика Леклера-Имоффа», — заявили на французском новостном телеканале, где работал репортер. BFMTV сообщил, что речь идет о второй командировке журналиста в Украину, начиная с 24 февраля. Он проработал на телеканале последние шесть лет. Сопровождавший его журналист Максим Брандштаттер (Maxime Brandstaetter) получил легкое ранение. Фиксер команды BFMTV Оксана Леута не пострадала.

Согласно подсчету международной правозащитной организации «Репортеры без границ», с момента полномасштабного военного вторжения России в Украину на территории страны не менее восьми журналистов погибли, выполняя свою работу. 24 мая украинский Институт массовой информации сообщал о гибели 29 журналистов за три месяца войны.

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