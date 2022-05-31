Девяносто седьмой день войны России против Украины. Онлайн

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Шестой пакет санкций ЕС против РФ с частичным нефтяным эмбарго согласован на саммите лидеров 27 стран союза

В Украине идет 97-й день с начала российского вторжения. Русская служба RFI ведет онлайн-трансляцию с первого дня войны. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время) ♦

16:55 Россия высылает одного сотрудника посольства Черногории.

В Министерство иностранных дел России вызвали посла Черногории Милорада Шпиновича. Ему вручили ноту, в которой один сотрудник посольства Черногории объявлен персоной нон грата.

16:27 Турция готова присоединиться к диалогу Украины и России по вопросу разблокировки портов. Для переговоров по этому вопросу в начале июня в Анкару приедет министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает турецкое агентство Anadolu.

16:15 Верховная Рада Украины установила, что 28 июля в стране будет праздничный день – День украинской государственности.

Об этом сообщил депутат фракции «Голос» Ярослав Железняк в Telegram. 24 августа 2021 года, в 30-ю годовщину Независимости Украины, президент Владимир Зеленский объявил об учреждении нового праздника – Дня украинской государственности, который будет отмечаться в День крещения Руси-Украины, и подписал соответствующий указ.

16:05 Украина выявила более 600 россиян, подозреваемых в военных преступлениях, и начал уголовное преследование около 80 из них, заявила украинский генеральный прокурор Ирина Венедиктова на пресс-конференции в Гааге.

Список лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в ходе вторжения в Украину включает «высокопоставленных военных, старших офицеров, политиков и агентов российской пропаганды», — сказала Венедиктова. Генеральный прокурор также заявила, что Эстония, Латвия и Словакия решили присоединиться к международной следственной группе в Украине. Изначально она была создана Украиной, Литвой и Польшей в марте этого года, цель работы группы — обмен информацией и расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине. Следователи также сотрудничают в этой работе с Международным уголовным судом (МУС), который также начал расследование военных преступлений, совершенных на украинской территории.

15:58 В Украину прибыла президент Словакии

Глава словацкого государства Зузана Чапутова выступила в Верховной раде, пообещав поставки тяжелых вооружений для ВСУ и заявив о поддержке скорейшего вступления Украины в ЕС. Зузана Чапутова также встретилась с украинским президентом Владимиром Зеленским.

15:52 Reuters: Тысячи мирных жителей не могут покинуть Северодонецк

Как сообщил агентству Reuters генеральный секретарь Норвежского совета по делам беженцев Ян Эгеланд, в городе наблюдаются ужасающие разрушения. «Тысячи мирных жителей не могут покинуть город из-за обстрелов и не имеют доступа к воде, продовольствию, медикаментам и электричеству, – заявил правозащитник. – Практически беспрерывные обстрелы заставляют людей укрываться в подвалах и бомбоубежищах, и у людей, которые хотели бы покинуть город, практически нет на это шансов».

В Северодонецке сейчас идут ожесточенные бои, мэр города ранее сообщал, что линия фронта прорезает город пополам.

До войны в Северодонецке проживали порядка 100 тысяч жителей. Недавно эвакуация жителей была прекращена из-за непрерывных обстрелов со стороны армии РФ. По различным оценкам, в городе могут оставаться еще около 15 тысяч человек.

15:39 Канада ввела новые санкции в отношении физических и юридических лиц из России

Под новые канадские санкции попали еще 22 гражданина РФ. Среди них Алина Кабаева и две дочери миллиардера Михаила Фридмана

Также санкции введены против четырех российских компаний: Инвестторгбанка, Россельхозбанка, УК РВК и УК Российского фонда прямых инвестиций.

15:23 Лукашенко наградил сотрудников своего КГБ за некую «спецоперацию» в Украине

Белорусский правитель Александр Лукашенко вручил государственные награды сотрудникам КГБ, участвовавшим в «спецоперации» в Украине, сообщило 31 мая государственное агентство БелТА. О какой именно «спецоперации» идет речь, в агентстве не уточнили. Подробности обещали показать в фильме «Дороги домой», который выйдет эфире телеканала ОНТ вечером 31 мая. Ранее Лукашенко уже рассказывал о некой «спецоперации» по освобождению задержанных на территории Украины граждан Беларуси (в частности, водителей-дальнобойщиков).

15:01 Генпрокуратура Украины сообщила о начале расследования дела о гибели французского журналиста в Лисичанске

Корреспондент французского телеканала BFMTV Фредерик Леклер-Имофф (Frédéric Leclerc-Imhoff) погиб 30 мая в районе Лисичанска, в зоне боевых действий. Генпрокуратура сообщила о начале уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

По данным следствия, 30 мая 2022 около 13:30 в Лисичанске под артобстрел военнослужащих РФ попало бронированное транспортное средство, в котором находились трое представителей иностранного СМИ BFMTV – двое граждан Франции и гражданка Украины. Один из журналистов погиб на месте, другой получил осколочное поражение левого бедра и контузию, а женщина – контузию. Также получил осколочное ранение один из сотрудников полиции, сопровождавший журналистов, — говорится в сообщении украинской Генпрокуратуры.

В день гибели журналиста власти Франции «проведения в кратчайшие сроки прозрачного расследования в целях полного выяснения обстоятельств этой драмы».

14:20 СМИ сообщили о первом приговоре в РФ по новой статье УК о наказании за т.н. «фейки» об армии

30 мая Оловянинский районный суд Забайкалья оштрафовал местного жителя Петра Мыльникова на 1 миллион рублей по спешно введенной в УК после российского вторжения в Украину статье 207.3. Она карает за распространение информации о действиях вооруженных сил РФ, которую следствие и суд сочтут «заведомо ложной». Мыльников осужден по первой части этой статьи, где в качестве наказания предусмотрен штраф до 1,5 млн рублей или тюремное заключение до 3 лет.

О приговоре сообщила пресс-служба регионального управления Следственного комитета, указав, что Мылльников был «администратором публичной группы в одном из мессенджеров», где «дважды размещал» некую информацию об армии, а также оставлял «в этой же группе комментарии по поводу указанной темы».

В пресс-службе регионального УФСБ России онлайн-изданию «Чита.ру» пояснили, что Мыльников был администратором местного паблика «Я живу в руинах». Спецслужба утверждает, что он размещал в сети некие «изображения сфальсифицированных текстовых документов» минобороны РФ, а также «видеозаписи с информацией (…) о целях, задачах и порядке проведения» того, что в РФ требуют называть «спецоперацией». ФСБ уверено в том, что Мыльников «хотел сформировать негативное отношение к армии России (…) а также к российским государственным органам в целом».

Издание «Медиазона» сообщает, что в середине апреля в анонимном телеграм-канале «Жизнь мента» появилось видео, в котором Мыльников говорит, что «признает свою ошибку».

С начала войны против Украины в России возбудили более 50 уголовных дел по указанной статье.

13:41 Подробности шестого пакета санкций против РФ, который был согласован на саммите Евросоюза

Лидеры Евросоюза поздно вечером в понедельник договорились о шестом пакете санкций в ответ на полномасштабную войну, развязанную властями РФ против Украины. Новые санкции включают сокращение к концу этого года импорта российской нефти в ЕС на 90% и отключение «Сбербанка» от SWIFT.

► Лидеры Евросоюза договорились об эмбарго на 90% российской нефти к концу года

13:26 Поставленные Россией власти оккупированной территории Херсонской области Украины объявили о планах ее включения в состав РФ. «Херсонская область станет полноценным субъектом Российской Федерации в ближайшее время», — цитирует РИА Новости Кирилла Стремоусова, который называет себя «заместителем главы администрации региона». Он полагает, что большинство жителей на референдуме проголосуют за вхождение в РФ.

12:44 Ракетный удар сил РФ по Славянску — трое погибших. В результате ракетного удара по Славянску, нанесенного в этот вторник российской армией, три человека погибли и шесть были ранены, сообщил утром глава Донецкой области Украины Павел Кириленко.

12:26 ООН: в ходе войны РФ против Украины погибло не менее 4074 мирных жителей

Новые данные о жертвах российского вторжения в Украину среди гражданского населения опубликовало 30 мая Управление Верховного комиссара ООН по правам человека.

Число погибших, по подтвержденным УВКПЧ данным, составило 4074 человека, раненых — 4826. Среди погибших 262 ребенка, 415 детей получили ранения. Таковы данные УВКПЧ за период с 24 февраля по 29 мая.

Отдельно в Донецкой и Луганской областях, по данным ООН, за время вторжения погибло 2307 гражданских лиц: 2171 убитых на подконтрольной Украине территории, 136 погибших — на сепаратистских территориях.

«К большинству зарегистрированных случаев гибели и ранений привели удары оружия (…) с большим радиусом поражения, включая обстрелы с применением тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные удары и авиаудары», — указывает Управление Верховного комиссара ООН по правам человека. УВКПЧ неизменно предупреждает, что фактические цифры жертв среди мирного населения значительно выше, поскольку из мест, где идут интенсивные боевые действия, информация поступает с опозданием и многие сообщения требуют подтверждения.

12:02 В Германии согласовали упрощенный режим выдачи виз россиянам-противникам режима Путина

Власти ФРГ сообщила о готовности предоставить защиту гражданам России, подвергающимся репрессиям внутри страны, в том числе журналистам, правозащитникам, оппозиционерам и адвокатам, защищающим жертв политических преследований. Речь идет о выдаче немецкой визы, а также вида на жительство и разрешения на работу — по упрощенной процедуре. Межведомственное согласование этого вопроса в правительстве ФРГ шло последние три месяца, — сообщает Deutsche Welle.

►►► Немецкие визы для россиян. Что теперь нужно для эмиграции в Германию

11:46 Россия прекратила поставки газа в Нидерланды

31 мая «Газпром» подтвердил полное прекращение поставок газ в Нидерланды. Это связано с отказом голландской энергетической компании GasTerra платить за газовый импорт по навязанной Москвой схеме — выплатой в евро или долларах на счет в «Газпромбанке», переводом этих сумм в рубли для конечной уплаты «Газпрому» в российской валюте.

О прекращении поставок Москва предупредила голландскую компанию накануне. Тогда же GasTerra сообщила, что перебоев с газоснабжением в Нидерландах не ожидает, поскольку газ уже закуплен у других поставщиков.

До 1 октября 2022 года (срок действия контракта с «Газпромом») Нидерланды не получат примерно 2 млрд куб. м газа. Ежегодно страна потребляет порядка 36 – 40 млрд куб. м, из них около 11 млрд куб. м поступало по трубопроводу из России.

11:33 В Украине двух российских военных осудили на 11,5 лет тюрьмы за обстрелы Харьковской области

Cуд в Полтавской области Украины приговорил к 11,5 годам лишения свободы двух российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова по обвинению в нарушении законов и обычаев войны.

По данным обвинения, 24 февраля российские контрактники — водитель-заряжатель РСЗО «Град» Александр Бобыкин и наводчик Александр Иванов — участвовали в двух обстрелах Харьковской области, в результате их действий были разрушены жилые дома в поселке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в поселке Ветеринарное.

Во время судебного заседания 19 мая и Бобыкин, и Иванов признали вину, заявив, что не знали, куда стреляют.

Прокуратура просила приговорить их к максимальному наказанию — 12 годам тюрьмы.

11:05 Шестой пакет санкций ЕС против РФ с частичным нефтяным эмабрго согласован

Европейский союз согласовал шестой пакет санкций против России в ответ на ее вторжение в Украину. В ночь на 31 мая на внеочередном саммите лидеры стран ЕС договорились о введении эмбарго на импорт российской нефти морским путием, а также об отключении от системы SWIFT «Сбербанка», крупнейшего банка РФ.

Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России распространится на сырую нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены ЕС, с временным исключением для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу, — говорится в итоговом заявлении саммита ЕС (заседания Европейского совета).

Под эмбарго попадет две трети (2/3) нефтяного импорта ЕС из России. Это та нефть, которая поставляется в Европу танкерами. Точные сроки введения запрета будут определены в ближайшие время представителями 27 стран ЕС — на саммите была достигнута лишь общая политическая договоренность.

Помимо морского пути, одна треть импорта нефти из РФ поступает по нефтепроводу «Дружба». Его северная ветка идет в Польшу и Германию, которые в одностороннем порядке обязались в ближайшей перспективе отказаться от нефти из РФ. Как сообщил глава Евросовета Шарль Мишель, до конца 2022 года ЕС откажется от 90% нефтяного импорта из России.

10 – 11% импорта из России приходится на нефть, которая поступает по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию, Словакию и Чехию, для которых сделано (временное) исключение и которые продолжат получать российскую нефть. «Европейский совет как можно скорее вернется к вопросу о временном исключении для сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», — указано в коммюнике саммита ЕС.

По подсчетам Bloomberg, в условиях эмбарго Россия будет недополучать $22 млрд нефтяных доходов в год. Из них $12 млрд — это потери от перекрытия экспорта по трубопроводу в страны севера Европы. Еще $10 млрд — от запрета на морской экспорт (танкерами). На экспорте нефти в Венгрию, Чехию и Словакии РФ продолжит зарабатывать $6 млрд в год.

В шестой пакет санкций ЕС против России войдут также такие меры, как отключение от системы межбанковского обмена SWIFT «Сбербанка» и запрет на работу на европейской территории еще трех российских государственных СМИ (они пока не названы).

«Этот пакет санкций включает и другие жесткие меры: отключение от SWIFT крупнейшего российского банка Сбербанк, запрет еще трех российских государственных вещателей и наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине», —сообщил Шарль Мишель.

09:50 Цена нефти марки Brent превысила 120 долларов за баррель впервые с 25 марта на фоне частичного запрета поставок из России.

09:40 Евросовет смог договориться о частичном запрете на импорт нефти из России. Об этом в Twitter рассказал его глава Шарль Мишель.

Под ограничения попадут поставки нефти по морю. Работа нефтепроводов продолжится – от этих поставок зависит Венгрия, которая не поддержала полное эмбарго.

В ЕС утверждают, что лишь временно отказались от полного запрета на импорт российской нефти. К конца года Евросоюз планирует сократить его объем до 90%.

В пакете санкций – отключение от SWIFT крупнейшего банка России – «Сбербанка», запрет трех государственных вещателей, а также персональные санкции для тех. Кто несет ответственность за военные преступления в Украине.

09:20 По данным разведки Великобритании, в Северодонецке идут уличные бои, интенсивные обстрелы продолжаются, а взятие России Лимана поддерживает усилия России по закрытию «котла» - взятие в окружение группировки украинских сил в Луганской области.

Пока что пути к «котлу» находятся под контролем Украины. Для того, чтобы решить свою главную политическую цель, по мнению британской разведки – оккупацию Донецкой и Луганской областей Украины – необходимо взять Крематорск и трассу Днепр-Донецк. Эти задачи в Лондоне считают сложными.

09:00 По данным Генерального штаба ВСУ, Россия ведет наступление на двух направлениях: Северодонецком и Бахмутском. Речь идет о ключевых точках на Донбассе.

«На Северодонецком направлении ведет штурмовые действия в районах населенных пунктов Северодонецк и Тошковка, боевые действия продолжаются», — отметили в Вооруженных силах Украины.

На других направлениях, согласно официальным данным, серьезных продвижений у российских войск нет.

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