Украина установила личности более 600 россиян, подозреваемых в военных преступлениях

Украина выявила более 600 россиян, подозреваемых в военных преступлениях, и начала уголовное преследование в отношении около 80 из них. Об этом генеральный прокурор страны Ирина Венедиктова заявила на пресс-конференции в Гааге во вторник, 31 мая.

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Список лиц, подозреваемых в совершении военных преступлений в ходе вторжения в Украину, включает «высокопоставленных военных, старших офицеров, политиков и агентов российской пропаганды», — сказала Ирина Венедиктова.

Генеральный прокурор также заявила, что Эстония, Латвия и Словакия решили присоединиться к международной следственной группе в Украине. Изначально она была создана Украиной, Литвой и Польшей в марте этого года, цель работы группы — обмен информацией и расследование военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных в Украине.

Press conference - Joint investigation team on alleged core international crimes in Ukraine Eurojust https://t.co/LuP5BPvjnd — Eurojust (@Eurojust) May 31, 2022

Венедиктова также сообщила о производстве «нескольких тысяч» уголовных дел в связи с преступлениями, совершенными российскими военнослужащими на территории Донбасса. По словам генпрокурора Украины, речь идет о подозрении в похищении людей, в том числе детей, вывезенных на территорию Российской Федерации. Кроме того, уголовные дела касаются также пыток и убийства мирных граждан и разрушений гражданской инфраструктуры.

В этой работе украинское правосудие сотрудничает с Международным уголовным судом (МУС), который также начал расследование военных преступлений, совершенных на украинской территории.

Прокурор Международного уголовного суда Карим Хан в ходе пресс-конференции сообщил, что МУС намерен открыть офис в Украине. «Мы не можем прилетать и улетать. В последующие несколько недель мы будем работать над открытием офиса в Киеве. Мы уже его видели, у нас есть очень хорошее сотрудничество с генеральным прокурором. Я думаю, что это очень важно», — цитирует его слова «Интерфакс-Украина».

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