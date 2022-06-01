Война, народ и его герой: во Франции вышла биография Владимира Зеленского

Как народ неожиданно и непредсказуемо обретает своих героев на трагических поворотах истории? Три месяца назад героем своего народа стал президент Украины Владимир Зеленский. Его невероятной судьбе посвящена книга французских журналистов Режиса Жанте и Стефана Сиоана, вышедшая в мае месяце в Париже. Биография «Владимир Зеленский: в голове у героя» была написана в сжатые сроки на фоне войны и непрекращающейся трагедии Украины. В интервью RFI авторы книги выделили главные черты в крайне сложном портрете Зеленского, бывшего шоумена, ставшего президентом, а теперь лидером и символом сопротивления военному вторжению путинской России.

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Французская биография украинского президента «Владимир Зеленский: в голове у героя» (Volodymyr Zelensky: dans la tête d'un héros) вышла 19 мая в парижском издательстве Robert Laffond. Ее авторы, постоянные корреспонденты RFI, опирались на свой многолетний опыт работы на постсоветском пространстве. Стефан Сиоан (Stéphane Siohan) около десяти лет живет и работает в Украине. Репортерская работа Режиса Жанте (Régis Genté) многие годы тесно связана, помимо России и Украины, с регионами Кавказа и Средней Азии.

В интервью редактору RFI Сильви Ноэль журналист Стефан Сиоан отметил, что вынесенное в название книги слово «герой» вряд ли кто-то рискнул бы применить к президенту Зеленскому до российского вторжения в Украину.

Определение “герой” раньше не очень-то подходило Владимиру Зеленскому, соответствующих качеств в нем не видели. В украинском обществе было немало сомнений по поводу того, окажется ли он на высоте возложенных на него высоких обязанностей. Перед военным конфликтом его рейтинг снизился до 20-25% поддержки. (Стефан Сиоан)

Журналист напомнил, что три года назад на выборах президента Зеленский победил с «программой установления мира» на востоке Украины, у него был «имидж политика, способного на уступки» и компромиссы в переговорах с Россией, сам он неоднократно подтверждал готовность к личным встречам с Владимиром Путиным. Общество же неустанно напоминало ему о «красных линиях» в переговорах с Москвой и недопустимости уступок в том, что касается суверенитета Украины.

День российского вторжения 24 февраля, по словам Стефана Сиоана, стал для Зеленского своего рода «краш-тестом», тем самым моментом, в который проявляются истинные качества «как людей в целом, так и великих людей».

Владимир Зеленский в Харьковской области 29 мая 2022. AP

«В первые двое суток войны его рейтинг вырос с 25 до 90 процентов (…) Украинские журналисты, которые жестко критиковали его политику, критику прекратили», — отмечает соавтор биографии Зеленского. Даже «самые заклятые его враги в украинском обществе объединились вокруг главнокомандующего» во время войны, общество демонстрирует поддержку и одобрение действий Зеленского, а к политическим спорам и разногласиям решено вернуться после завершения войны.

На второй день российского вторжения президент Зеленский записал обращение к народу в центре вечернего Киева. В окружении соратников он подтвердил решимость сопротивляться и дать отпор агрессии: «Все мы тут. Наши военные тут, граждане, общество тут. Все мы тут. Защищаем нашу независимость, наше государство. Так будет и дальше. Слава нашим защитникам и защитницам! Слава Украине!»

Журналист Режис Жанте в интервью RFI напомнил об обстоятельствах, в которых Зеленский записал свое обращение

Нужно напомнить контекст этого обращения, который крайне важен. Как мы позже узнали, на него было несколько покушений, и в тот момент в Киеве находились российские боевые группы, перед которыми стояла задача убить или похитить его самого, членов его семьи и ближайших соратников. В эти же дни 76-я псковская воздушно-десантная дивизия пыталась захватить военный аэродром под Киевом, в Гостомеле, с тем чтобы оттуда начать наступление на столицу. Ведь, если вы помните, одной из первых целей Путина было свержение власти в Украине, стремление ее обезглавить. В тот момент каждый понимал, что может лишиться жизни. Зеленский сам это признавал. Это обращение [25 февраля] по-настоящему подействовало на общество, и в последующие дни порядка ста тысяч человек вступили в подразделения национальной обороны. (Режис Жанте)

Стефан Сиоан отмечает существенное «изменение управленческого стиля» президента Зеленского после начала войны.

С начала его президентства Зеленского часто критиковали за недоверчивость, за приверженность к “микро менеджменту”, стремление все делать самому, за то, что он окружал себя только людьми, с которыми у него были почти “клановые”, семейные, дружеские связи. Так, например, он назначил главой СБУ своего друга детства и делового партнера Ивана Баканова. Но со временем, мне кажется, он научился распределять полномочия, перепоручать работу. И сегодня мы видим, что в военных делах он доверяет армии, и, не имея военного опыта, знаний в области стратегии, дает армии возможность делать ее работу. Мы также видим, что он предоставляет значительную свободу главам регионов для организации обороны. Словом, он дает людям работать самостоятельно, сосредоточившись на своей основной роли — осуществлении глобальной гиперкоммуникации. Как со своим народом, так и с международных сообществом. (Стефан Сиоан)

«Человек с экрана», Владимир Зеленский знает досконально правила коммуникации, прежде всего визуальной, и мастерски ими пользуется.

«В современной истории мы, кажется, редко видели, главу государства, который бы с такой естественностью владел всеми кодами визуальной коммуникации», — отмечает Стефан Сиоан.

Владимир Зеленский обратился к форуму в Давосе. 23/05/2022. AP - Markus Schreiber

Поведение Зеленского, его манера держаться резко контрастирует с повадками Путина, главы страны-агрессора.

Мне кажется, он делает это довольно естественно, — говорит об украинском лидере Режис Жанте. — И какой контраст с Путиным, который общается со своими подчиненными за длинным столом, на расстоянии 10 – 15 метров от них, в раззолоченном зале с колоннами. И с другой стороны — Зеленский, который, сидя на ступеньках президентской резиденции на Банковой улице, прямо на ковровой дорожке, дает интервью одному из ведущих американских СМИ. Тут есть естественный контраст, но в то же время и игра, конечно.

Стефан Сиоан, который живет и работает в Украине уже много лет, внимательно следит за Зеленским с момента его неожиданного прихода в политику и на пост президента в мае 2019 года. Журналист вспоминает, что во время предвыборной кампании Зеленский избегал журналистов, а его команда часто старательно оберегала кандидата от вопросов прессы.

Я принимал участие в завтраке, который Зеленский организовал для шести журналистов перед самыми выборами. Во время двухчасовой беседы нас всех поразили его “произвольные” знания по вопросам, иногда самым простым. Например, основные принципы НАТО он, мне кажется, не знал. На вопрос о том, как он собирается выполнить свое главное обещание — положить конец войне в Донбассе — он был не способен конкретно ответить.

Вначале он делал ставку исключительно на свою харизму. Потом, конечно, он понял, что вопросы надо прорабатывать, и показал себя тружеником, умеющим разбираться в сложных досье. Но тогда он говорил нам, что для того, чтобы вернуть сепаратистские регионы Донецка и Луганска достаточно будет его актерского таланта и обаяния. Он говорил, что будет обращаться к ним по-русски, и люди сами вернуться в лоно Украины. Это нам казалось сюрреалистичным, — рассказывает Стефан Сиоан.

Еще в августе прошлого года, когда корреспондент RFI вместе с двумя коллегами брал интервью у Зеленского, тот испытывал сложности при непосредственном общении с журналистами. Отвечая на не известные ему заранее вопросы, он «пускался в пространные рассуждения, не всегда понятные, высказывал довольно туманные мысли». А со сложными экономическими или международными досье, как отмечает Стефан Сиоан, Зеленский — без предварительной подготовки — испытывал заметные трудности.

Сегодня украинский президент гораздо увереннее чувствует себя на пресс-конференциях, которые он проводит в неожиданных местах (в метро Киева или на заводе «Антонов»), умеет отбиваться от неудобных вопросов журналистов. Но лучше всего Зеленскому удаются его собственные, личные месседжи, послания, — подчеркивает Стефан Сиоан. Как вспоминает журналист, умение выступать с такими авторскими обращениями Зеленский назвал своей «профессией» во время их первой встречи в марте 2019 года, перед выборами.

Авторы французской биографии Зеленского прослеживают «невероятный» путь, пройденный им от актера-комика до политика, а затем и лидера страны, противостоящей военной агрессии России. И «русскому миру», который когда-то он заставлял смеяться.

Его юмор иногда очень коробил многих в Украине. Он, например, мог шутить по поводу сталинского голодомора 1930-х годов. А с этим не шутят. Я также помню, как во время войны 2008 года в Грузии он немало шутил над президентом Саакашвили, а также над тогдашним украинским президентом Ющенко, высмеивая их “подчиненность” США. Такой юмор, безусловно, должен был очень нравиться тогда в Москве. И в силу своего социокультурного бэкграунда он вполне мог бы быть совместим — вместе с частью украинских политиков — с “русским миром” Путина (у этого выражения на самом деле очень империалистический смысл). Но в Зеленском — с его мягким популизмом «Слуги народа» (а это ведь, в сущности, тоже шутка) — есть это стремление «служить народу», прислушиваться к нему, делать политику «снизу». Украинское общество переживает глубокую трансформацию — как все последние 30 лет после распада СССР, так и — в особенности — с началом войны в 2014 году. Тогда украинцы увидели всю жестокость политики Путина, для которой безразлично, русскоязычный вы или нет. Мы видим сегодня в этой войне, сколько русскоговорящих уже погибли под русскими бомбами. И Зеленский все это понял, меняясь вместе с украинским обществом. В силу своего возраста (в 1991 году ему было 13 лет) он принадлежит уже к тому поколению, которое мало обращает внимания на Россию, — отмечает журналист Режис Жанте.

Вспоминая о неоднозначном отношении к Зеленскому и его «проблемах с имиджем» в Украине до войны, Стефан Сиоан отмечает разительную перемену, которая произошла в нем после 24 февраля.

До этой войны существовал настоящий разрыв между Зеленским и теми 25 процентами украинцев, которые не голосовали за него на выборах. Это и патриотически настроенная часть населения, и интеллигенция. Мне кажется, что момент его избрания многих представителей культурной, интеллектуальной элиты ошарашил. Получить в президенты человека, сделавшего карьеру на шутках “ниже пояса”, плохо говорящего по-украински, несколько вульгарного… Хотя я не владею всеми тонкостями “русского юмора”, но его шоу трудно назвать “большим искусством”, в них были вещи, в самом деле, на грани… У него были настоящие проблемы с имиджем.

Сейчас же его самые яростные критики объединились вокруг него на время войны. Но, я думаю, сам он очень изменился. Ему 44 года. Сам он говорит, что стал другим, приобрел мудрость, к которой не стремился, поскольку эта мудрость пришла со многими смертями. Отныне это совсем другой человек, нежели тот, которого мы видели на экране лет десять назад. (Стефан Сиоан)

Режис Жанте добавляет, что изменения в характере Зеленского были заметны задолго до начала нынешней полномасштабной войны РФ против Украины. В конце 2019 года в Париже на саммите в «нормандском формате» состоялась первая его встреча с Путиным. «Вся украинская пресса тогда крайне опасалась, что он пойдет на уступки Путину. В тот день он ни в чем не уступил, и сегодняшнего Зеленского мы, в сущности, увидели уже тогда», — полагает Режис Жанте.

Ежедневное обращение Владимира Зеленского к украинцам. 10/05/2022. AP

Ставший лидером воюющего народа, Зеленский испытывает почти физическое отвращение к насилию и войне. Это качество украинского президента подчеркивают в своей книге его французские биографы. Вспоминая свое самое первое интервью с Зеленским, Стефан Сиоан отмечает, как очевидно непросто (даже физически) ему было говорить о событиях Майдана 2014 года. «Революция достоинства» унесла жизни тех, кого назвали в Украине «Небесной сотней». «Не нужно больше Майданов», — цитирует журналист сказанные тогда Зеленским слова.

Для него самая главная ценность — человеческая жизнь.

Так в интервью RFI Стефан Сиоан определил главное качество Зеленского по итогам встреч с украинским президентом и общения с его окружением.

Во всех своих выступлениях, как политических, так и более личных, он с особенным вниманием относится к ценности человеческой жизни, на этом он постоянно настаивает с самого начала конфликта. Совсем недавно это проявилось в ситуации вокруг «Азовстали» [где украинские защитники после двух месяцев осады получили приказ прекратить сопротивление]. Для него самое важное — это не обязательно победа или величие страны, а человеческая жизнь, жизнь его соотечественников. Главное — не допустить их гибели. И это мне подтверждали многие в Украине, — подчеркивает Стефан Сиоан.

Режис Жанте, соглашаясь со своим соавтором, также указывает на развязку истории героической обороны завода «Азовсталь». Последние защитники украинского бастиона в Мариуполе вышли из осады живыми. И тут невольно снова напрашивается сравнение с Россией Путина, который «готов жертвовать чужими жизнями во имя интересов» государства (как он их понимает). Тому немало примеров, отмечает Режис Жанте, вспоминая, в частности, историю гибели подводной лодки «Курск».

Владимир Зеленский с женой Еленой на прощании с экс-президентом Леонидом Кравчуком в Киеве. 17/05/2022. AP - Evgeniy Maloletka

Помимо испытания войной, Зеленского ожидает еще один крайне серьезный вызов, предупреждает Стефан Сиоан. Речь о мирных переговорах, которыми завершаются войны. «В какой-то момент нужно будет заключать соглашение, в том числе по территориальным вопросам. И если президент Владимир Зеленский согласится на компромисс в ущерб украинскому суверенитету, украинцы — после стольких жертв — этого ему никогда не простят», — полагает журналист.

Назвав Зеленского «героем», французские журналисты вовсе не стремились написать хвалебную оду украинскому лидеру. На особой природе этого «героизма», его «народном» характере настаивает Режис Жанте.

Мы назвали нашу книгу «Зеленский: в голове у героя», но мы не старались его героизировать. Это очень человечный герой — со множеством проблем, компромиссов. Зеленский — герой в том смысле, что он стал воплощением народа, который храбро сражается за свою правду, который жертвует тысячами и тысячами жизней. И если в какой-то момент ему придется пойти на компромисс, он сможет сделать это в силу своей легитимности. Он был избран на честных выборах, чьи результаты никто не оспаривал. А на постсоветском пространстве это что-то да значит! Сам же Зеленский не раз говорил: может быть, мы и пойдем на территориальные уступки, но этот вопрос должен быть решен на референдуме. На референдуме, по его словам, должен решаться и вопрос о нейтральном, внеблоковом статусе Украины. В такой позиции — его сила. Это как раз то, что ненавидят в России Путина, где привыкли всё решать через голову народа. И в этом, я думаю, залог будущего для Зеленского, — уверен Режис Жанте.

Итоги двух лет пребывания на посту президента Владимир Зеленский подвел на пресс-конфренции, которая прошла на авиастроительном предприятии "Антонов" 20 мая 2021. AP - Efrem Lukatsky

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