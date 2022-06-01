Девяносто восьмой день войны России против Украины. Онлайн

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В Украине идет 98-й день с начала российского вторжения. Русская служба RFI ведет онлайн-трансляцию с первого дня войны. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:47 Швейцария наложила вето на отправку Данией в Украину бронемашин швейцарского производства. Копенгаген намеревался направить Киеву 20 бронемашин Piranha III. Законодательство Швейцарии предполагает, что страна, закупившая швейцарскую военную технику, не может передавать ее третьей стороне без разрешения производителя. Это связано с внешнеполитическим принципом Швейцарии о нейтралитете.

11:23 The New York Times пишет, что генерал Александр Дворников, с апреля командующий российскими военными в Украине, две недели не появлялся на фронте. По мнению источников газеты, он мог быть отстранен от командования. В 2015-2016 годах Дворников командовал российскими войсками в Сирии.

11:09 Правительство Индии может начать переговоры с Россией и о поставках угля по сниженной цене для создания резервных запасов. Аналогичные переговоры Индия может начать и с Австралией, Индонезией и Южной Африкой.

10:58 Канцлер Германии Олаф Шольц заявил о решении Берлина поставить Киеву системы ПВО IRIS-T SL. Об этом сообщает Reuters. «Мы осуществляем непрерывные поставки с самого начала войны», — сказал Шольц. Он напомнил, как сообщает Reuters, что с 24 февраля Германия направила в Украину 15 миллионов патронов, 100 тысяч ручных гранат и более 5 тысяч противотанковых мин.

10:32 The Wall Street Journal со ссылкой на источники в ОПЕК пишет, что некоторые из участников организации рассматривают возможность приостановить участие России в сделке по добыче нефти в формате ОПЕК+. Они полагают, что западные санкции и частичное эмбарго могут ограничить возможность добычи нефти в России.

10:16 Член Комитета по международным делам Совета Федерации РФ Сергей Цеков допустил, что в Донбассе, Херсонской и Запорожской областях в течение года могут пройти референдумы о присоединении к России.

9:55 Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что любые поставки оружия Украине увеличивают риски прямого столкновения РФ и США, а «цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае».

9:40 Сервис графического дизайна Canva уходит из России в знак поддержки Украины.

9:21 Министерство обороны Великобритании сообщает, что усилия российских военных сосредоточены в Луганской области. 30 — 31 мая российские силы подошли ближе к центру Северодонецка, более половины города оккупировано.

Позднее глава Луганской области Сергей Гайдай сообщил, что под контролем российских военных находится 70% Северодонецка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 1 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/eyvBTJ9Q1Y



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/GxpDQY3ua2 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 1, 2022

9:07 «Газпром» остановил поставки газа датской компании Orsted и немецким подразделениям Shell из-за того, что компании не оплатили поставки в рублях.

9:02 Приморских депутатов Леонида Васюкевича и Геннадия Шульгу исключили из фракции КПРФ в заксобрании региона. Ранее они открыто высказались против военных действий в Украине. Глава фракции Анатолий Долгачев подчеркнул, что «официальная позиция КПРФ — мы поддерживаем действия наших вооруженных сил по денацификации Украины». Шульгу и Васюкевича он назвал «нерукопожатными, политическими трупами, которые сами по себе ничего не представляют» и предали своих избирателей.

8:57 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью американскому изданию Newsmax заявил, что Украина ежедневно теряет 60—100 солдат убитыми, около 500 получают в бою ранения.

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