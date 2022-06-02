Девяносто девятый день войны России против Украины. Онлайн

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В Украине идет 99-й день с начала российского вторжения. Русская служба RFI ведет онлайн-трансляцию с первого дня войны. Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время) ♦

21:32 ЕС вводит шестой пакет санкций против России из-за нападения на Украину. В нем значится частичный запрет на импорт российской нефти. В будущем Евросоюз планирует отказаться от нее почти полностью. Что это значит для экономики и политики России, Русской службе RFI рассказал аналитик нефтегазового сектора Михаил Крутихин.

21:06 Донецкая область Украины: трое погибших мирных жителей за день

Глава администрации Донецкой области Украины вечером 3 июня сообщил о гибели в российских обстрелах трех мирных жителей. В течение четверга двое были убиты в Авдеевке, еще один житель погиб в населенном пункте Старый Караван. Девять гражданских получили ранения при обстрелах со стороны сил РФ.

20:38 Роскомнадзор заблокировал сайты армянской службы «Радио Свобода» — «Радио Азатутюн», а также финской телерадиокомпании Yle. Об этом сообщил проект «Роскомсвобода», отметив, что блокировка идет по «маске», т.е. со всеми доменами и поддоменами.

Как уточняется, РКН блокирует только русскоязычную версию сайта «Радио Азатутюн». Сайт финской медиакомпании Yle, которая вещает с 1926 года, помимо финского, публикует материалы на шведском, английском, саамском, карельском и русском языках.

С конца февраля в РФ для предотвращения распространения информации о войне против Украины массово блокируют СМИ и соцсети. Среди заблокированных сетей — Instagram, Facebook и Twitter. По данным «Роскомсвободы», РКН заблокировал уже более 3000 сайтов.

20:19 Глава Луганской области: ВСУ удерживает Северодонецк и проводит локальные операции

Глава администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай сообщил в четверг вечером, что Северодонецк «держится», и есть даже шансы на его освобождение.

«Северодонецк держится, и есть все шансы на быстрое освобождение. Защитники успешно проводят локальные операции, берут пленных», — сказал Гайдай в эфире телемарафона FreeДом. По его словам, силы РФ контролируют значительную часть города, 20 процентов его территории остается в «серой» зоне.

Гайдай отметил, что ВСУ «держат позиции на одной части города (…) им удается даже проводить определенные операции, когда они выбивают из некоторых улиц противника. Иногда получается брать пленных (только вчера 6 пленных взяли). Поэтому всем скептикам я бы хотел сказать — не нужно Северодонецк списывать со счетов. Еще рано. Город держится».

Советник главы офиса украинского президента Алексей Арестович в эфире ютуб-канала Фейгин-LIVE рассказал, что «с утра ВСУ нанесли встречный удар» после того, как силы РФ заявили о взятии Северодонецка. По словам Арестовича, бои продолжаются, отбито несколько улиц, украинские военные устроили противнику «ловушку».

19:51 The Washington Post: Украина обвинила военных РФ в краже с Чернобыльской АЭС оборудования на $135 миллионов

Директор Центральной аналитической лаборатории ЧАЭС Николай Беспалый сообщил изданию, что среди вещей, похищенных российскими военными, которые в начале войны на время захватили станцию, было 698 компьютеров, 344 автомобиля, 1500 дозиметров, а также все противопожарное оборудование и «многие незаменимые устройства, необходимые для функционирования электростанции».

Глава госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Евгений Крамаренко отметил в беседе с WP, что на оборудовании были установлены GPS-трекеры, некоторые продолжают передавать данные о своем местоположении («часть из них находится на территории Беларуси, вдоль границы, а часть перемещается по ее территории»)

19:33 Западные страны должны готовиться к «долгосрочной войне на истощение» в Украине, предупредил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг после встречи в этот четверг в Вашингтоне с президентом США Джозефом Байденом.

«Мы должны быть готовы к долгосрочной перспективе. Потому что мы видим, что эта война превратилась в войну на истощение», — сказал Столтенберг журналистам. Он находится в столице США для подготовки к саммиту НАТО, который пройдет 28-30 июня в Мадриде. Война в Украине «может закончиться завтра, если Россия прекратит свою агрессию (..) но на данном этапе мы не видим никаких признаков движения в этом направлении», — указал генеральный секретарь альянса в среду на пресс-конференции с госсекретарём США Энтони Блинкеном, который выразил опасение в том, что война, развязанная Путиным, может продолжаться «еще много месяцев».

19:11 Генштаб вооруженных сил Украины в своей вечерней сводке в четверг, 2 июня, сообщил, что российские войска ведут подготовку к наступлению на Слобожанском и Славянском направлениях.

На Северодонецком направлении силы РФ продолжают обстрелы позиций ВСУ и гражданской инфраструктуры в районах Северодонецка и Лисичанска. Вблизи Боровского российские военные без успеха вели штурмовые действия. На Бахмутском направлении путинская армия вела наступление в районах населенных пунктов Камышеваха, Николаевка, Врубовка, Берестово и Белогоровка.

На Донецком направлении российские войска продолжают применять минометы, ствольную артиллерию и РСЗО по всей линии столкновения. На Запорожском направлении путинские войска пытаются усилить позиции и восстановить потери вооружений и военной техники.

18:47 Решение ОПЕК+ в полтора раза ускорить рост добычи нефти в июле-августе 2022 года экономическое издание The Bell назвало «ударом в спину» РФ. Подробнее.

18:34 Компания Hewlett Packard окончательно уйдет из России и Беларуси

Производитель ноутбуков и компьютерной техники Hewlett Packard принял решение об окончательном прекращении бизнеса в РФ и Беларуси. В финансовом отчете, опубликованном на сайте компании, говорится: «В феврале Hewlett Packard Enterprise объявила о прекращении всех поставок и продаж в России и Беларуси. […] Основываясь на дальнейшей оценке бизнес-рисков и потребностей, мы определили, что продолжать деятельность в России и Беларуси больше нецелесообразно, и продолжаем упорядоченный, управляемый выход из нашего оставшегося бизнеса в этих странах».

18:07 Франция как председатель Совета ЕС сообщила об утверждении 6-го пакета санкций против РФ

Французское председательство в Совете Евросоюза сообщило детали шестого пакета санкций против России, который был в деталях согласован сегодня после одобрения основных мер на саммите ЕС 30 – 31 мая. Ограничительные меры будут 3 июня опубликованы в официальном вестнике ЕС.

Санкции против сотрудников служб безопасности и военных (в частности, связанных с бойней в Буче). Ограничительные меры в отношении организаций промышленного и технологического сектора, олигархов, пропагандистов и членов их семе.

Запрет на импорт нефти из России морским путем, который в сочетании с односторонними решениями Польши и Германии снизит к концу года на 92% нефтяной импорт РФ. «Как только станет возможным», это частичное эмбарго будет дополнено запретом на импорт российской нефти по нефтепроводу, отмечает Франция.

Отключение от системы Swift трех российских банков, включая «Сбербанк», и одного банка из Беларуси.

Расширение запретов на экспорт в Россию, включая продукцию химической промышленности и высокотехнологичные товары.

Запрет на предоставление услуг российскому нефтяному сектору.

Запрет трех российских СМИ, участвующих в распространении пропаганды.

Запрет на консалтинговые услуги для российских операторов.

17:26 Роскомнадзор продолжил борьбу со статьями «Википедии» о войне в Украине

Роскомнадзор потребовал от «Википедии» удалить две статьи, посвященные войне армии Путина против украинцев: «Бои за Харьков (2022)» и «Использование фосфорных бомб в период вторжения России на Украину».

По мнению РКН и Генпрокуратуры, в статьях содержатся «недостоверные сведения» о действиях войск РФ, в частности «информация об атаках на объекты гражданской инфраструктуры и многочисленных жертвах среди гражданского населения Украины».

За время войны РКН неоднократно требовал от «Википедии» удалить статьи или информацию о ходе боевых действий.

17:05 США расширили санкции против РФ: в «черные списки» попали Алексей Мордашов, Сергей Ролдугин, Мария Захарова и несколько министров

Минфин США включил в свой санкционный список еще 17 россиян, в том числе близкого друга Путина виолончелиста Сергея Ролдугина.

В перечень внесли владельца «Северстали» Алексея Мордашова вместе с самой компанией. Под санкции попали ближайшие родственники бизнесмена — его сыновья Кирилл и Никита, а также жена Марина, которая весной 2022 года получила часть активов мужа.

Под ограничения попали спикер МИДа Мария Захарова, олигарх Год Нисанов, а также строитель яхт Путина Евгений Кочман и его компания Imperial Yachts.

В американских санкционных списках теперь — зампред глав правительства РФ Олег Григоренко, министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин, глава минэкономразвития Максим Решетников и министр транспорта Валерий Савельев.

В санкционные списки попали также семь яхт и три самолета, которые, по данным властей США, связаны с российским руководством. Из юрлиц, кроме «Северстали», под санкции попала золотодобывающая компания Nordgold.

16:33 Страны ОПЕК+ решили с июля ускорить темпы роста нефтедобычи

Государства, входящие в ОПЕК+, 2 июня договорились о дополнительном увеличении объемов добычи нефти, отвечая на настоятельные призывы Запада в условиях высоких нефтяных цен и угрозы дестабилизации рынков после решения Евросоюза ввести частичное эмбарго на нефть из России. Как сообщает AFP, представители 13 государств Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 их партнеров (ОПЕК+) решили, что в июле добыча будет увеличена на 648 000 баррелей в день, а не на 432 000 баррелей, как она повышалась все последние месяцы.

Объявленное в понедельник 27 странами Европейского союза эмбарго на поставки большей части российской нефти усилило опасения по поводу дефицита топлива. ОПЕК+, который подчеркивает «важность стабильности и сбалансированности рынков», с весны 2021 года ограничивался относительно скромным ежемесячным увеличением своих квот на нефтедобычу с тем, чтобы вернуться к уровням, существовавшим до пандемии ковида. Объединение до сих пор не отвечало на призывы наращивать добычу более быстрыми темпами, даже после вторжения России в Украину, которое усилило напряженность на рынке.

16:09 Государственное бюро расследований (ГБР) Украины завершило расследование уголовного дела в отношении Виктора Медведчука, которого подозревают в госизмене и покушении на разграбление национальных ценностей. Обвинительный акт направлен в суд. Под разграблением национальных ценностей имеется в виду незаконная добыча нефти и газа на шельфе Черного моря возле Крыма. Кроме того, по версии следствия, Медведчук оказывал российской стороне «помощь в проведении подрывной деятельности против Украины» — в частности, собирал информацию о расположении украинских военных формирований и местах проведения учений.

15:51 Reuters передает, что Евросоюз согласовал шестой пакет санкций в отношении России. Эту информацию также подтверждает ТАСС, по информации журналистов которого соответствующая публикация будет опубликована в официальном журнале ЕС в пятницу. Ранее агентство Bloomberg сообщало, что, по просьбе Венгрии, в список физических лиц, в отношении которых будут введены санкции, не включили патриарха Кирилла.

15:49 Глава МИД Украину Дмитрий Кулеба провел переговоры с министром иностранных дел Ганы Ширли Айоркор Бочвей. Кулеба сообщил, что подтвердил намерения Киева развивать связи с Африканским союзом. Они также обсудили продовольственную безопасность. Кулеба заверил, что «Украина не жалеет сил для доставки своих товаров в африканские государства». Глава МИД Ганы в свою очередь выразила поддержку Украине в сопротивлении российской агрессии.

Spoke with Ghana’s @AyorkorBotchwey to affirm Ukraine’s willingness to develop ties with the African Union. She expressed full support for Ukraine as we resist Russian aggression. Discussed food security. I assured Ukraine spares no effort to deliver its goods to African states. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 2, 2022

15:35 Национальный банк Украины повысил ключевую ставку с 10 до 25%.

15:26 Швеция поставит Украине партию противокорабельных ракет, противотанковых ракетных комплексов, снайперских винтовок и боеприпасов на сумму 95 млн евро. В эту сумму также входит экономическая помощь ВСУ. Это четвертый пакет помощи, выделенный Стокгольмом Киеву. Об новой партии помощи Украине в твиттере написала министр иностранных дел Швеции Анн Линде.

Sweden will send anti-ship missiles, anti-tank weapons and 12.7 mm rifles including ammunition to 🇺🇦. This 4th support package also includes financial contribution to the Ukrainian Armed Forces. Total amount includes more than 95 million euros. Russia’s war against 🇺🇦 must stop! — Ann Linde (@AnnLinde) June 2, 2022

15:06 Турция бесплатно передаст Украине Байрактар, на который литовские волонтеры собирали средства. Об этом в твиттере написал министр обороны Литвы Арвидас Анушаускас.

It is UNBELIEVABLE but 🇹🇷 just agreed to give the Bayraktar that 🇱🇹gathered money for, ❗️FOR FREE❗️. It is amazing! For the gathered money we will buy the needed ammunition for the Bayraktar and the rest of money will also go for support of 🇺🇦. Thank you Türkiye! 🇹🇷🇱🇹🇺🇦 — Arvydas Anušauskas (@a_anusauskas) June 2, 2022

14:47 В посольстве Украины в Бейруте заявили, что Россия отправила 100 тысяч тонн пшеницы, похищенной в Украине после вторжения в страну, своим сирийским союзникам.

14:33 РИА Новости со ссылкой на собственный источник сообщает, что основатель партии «Яблоко» Григорий Явлинский покинул Россию и отправился в Лондон.

UPD В пресс-службе партии «Яблоко» опровергли информацию о том, что Явлинский покинул Россию. Там заявили, что он уехал в отпуск, и вернется через несколько недель.

14:17 Власти Эстонии разрешат выдачу рабочих виз, срочных видов на жительство, а также разрешений на ведение предпринимательской деятельности гражданам России и Беларуси, оказавшимся на эстонской территории по гуманитарным соображениям, то есть лицам, жизни и здоровью которых может грозить опасность при возвращении на родину.

14:03 Правительство России отменит налог на доход физических лиц (НДФЛ) при переводе ценных бумаг и денег от брокеров, подпавших под санкции. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

13:55 Украинские СМИ сообщили о том, что в порту Бердянска прогремел сильный взрыв. Советник главы Крыма Олег Крючков объяснил его работами по разминированию, которые ведутся в порту порта.

В мэрии Бердянска заявили, что взрыв «был следствием разминирования разминирования территории порта от взрывных устройств, оставленных ВСУ».

13:46 Посол США в Варшаве заявил, что в ближайшие 10 лет Вашингтон построит в Польше 110 военных объектов разного назначения.

13:17 Роскомнадзор подтвердил, что работает над блокировкой VPN-сервисов, включая Proton VPN. «Согласно закону „О связи“, средства обхода блокировок противоправного контента признаются угрозой. Центр мониторинга и управления сетью связи общего пользования (ЦМУ ССОП) принимает меры по ограничению работы на территории России VPN-сервисов, нарушающих российское законодательство», — приводит «Интерфаксс» ответ ведомства на запрос о проблемах с доступом к Proton VPN российских пользователей.

12:57 Владимир Зеленский заявил, что 20% украинских территорий перешли под контроль российский войск. При этом с начала вторжения украинские силы освободили 1017 населенных пунктов. Об этом украинский лидер рассказал в обращении к политикам и народу Люксембурга. Протяженность линии фронта, по его словам, составляет более 1000 км.

«Российские войска зашли в 3620 населенных пунктов Украины. 1017 из них уже удалось освободить, еще 2603 предстоит освободить. По состоянию на сегодняшний день под контролем оккупантов находится около 20% нашей территории, почти 125 тыс. кв км – это значительно больше, чем площадь всех стран Бенилюкса вместе взятых», — Зеленский

12:31 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для проведения референдумов об вхождении ЛНР, ДНР, Херсонской области и Запорожья в состав России «необходимо создать соответствующие условия», в первую очередь — безопасность жителей этих территорий. Кроме того, Песков отметил, что, «в любом случае, цели специальной военной операции будут достигнуты»: «Накачивание Украины оружием, тем более, более современным каждый раз, не меняет всех параметров специальной военной операции», — сказал он.

12:17 «Все может закончиться завтра, если Россия прекратит свою агрессию», но «на данном этапе мы не видим никаких признаков движения в этом направлении», — заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на пресс-конференции в Вашингтоне, в которой он участвовал вместе с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

12:00 Швейцарская промышленная группа Oerlikon, в состав акционеров которой входит российский миллиардер Виктор Вексельберг, покинет российский рынок и продаст свои российские активы. Сумма сделки не раскрывается. Швейцарская группа подписала соглашение с местным руководством о продаже всех активов в России, в настоящее время на Oerlikon там работает 48 человек. Группа специализирующаяся на производстве текстильного оборудования и товаров для ремонта покрытий.

11:53 Мэр Славянска Вадим Лях сообщил, что в городе нет света, перебита высоковольтная линия и прекращена подача воды.

11:32 Оружие, переданное Украине, после завершения военных действий может попасть в руки преступников. Об этом заявил гендиректор Интерпола Юрген Шток, призвав государства принять участие в отслеживании этого оружия. «Широкая доступность оружия во время нынешнего конфликта приведет к его незаконному распространению в постконфликтной фазе», — заявил Шток на встрече Англо-американской ассоциации прессы в Париже. По его словам, наиболее вероятно последующее распространение этого оружия на черном рынке на территории ЕС, поскольку цена на огнестрельное оружие наиболее высока в Европе, в особенности в скандинавских странах.

11:14 Супруга президента Украины Елена Зеленская дала интервью американскому телеканалу АВС. В нем она прокомментировала заявления некоторых мировых политиков о том, что Киеву следует уступить некоторые территории Москве. «Вы не можете просто уступить часть своей территории, это все равно, что уступить свободу, — заявила первая леди Украины. — Даже если мы уступим наши территории, агрессор не остановится на достигнутом, он будет продолжать оказывать давление, он будет продолжать совершать все новые и новые нападения на нашу территорию».

EXCLUSIVE: Olena Zelenska, the first lady of Ukraine, tells @RobinRoberts conceding territory to Russia won't stop the war, adding that giving up land is "like conceding a freedom."



See the interview on @GMA tomorrow. https://t.co/SK39ocwcAU pic.twitter.com/lEfe9YDYQO — ABC News (@ABC) June 1, 2022

11:07 ЮНИСЕФ сообщает, что 5,2 млн детей из Украины нуждаются в гуманитарной помощи. Война имеет «разрушительные последствия для детей в масштабах и со скоростью, невиданных со времен Второй мировой войны», — говорится ​​в пресс-релизе организации. Почти двое из трех детей в Украине были перемещены в результате боевых действий, большинство из них подверглись психологическому и физическому насилию, столкнувшись с беспомощностью взрослых.

Guerre en Ukraine :



Au moins 262 enfants morts et 415 blessés, a indiqué @UNICEF_FR



Le conflit ukrainien a laissé jusqu’à présent 5,2 millions d’enfants dans le besoin.@UNICEF_UAhttps://t.co/Pe5PJNgZ0m — ONU Info (@ONUinfo) June 1, 2022

10:42 Фриланс-биржа Upwork заблокировала российских и белорусских пользователей.

10:17 Глава комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов написал в своем телеграм-канале, что поставки дальнобойного оружия США угрожают территории РФ. По словам Климова, они «требуют демилитаризации Украины на «глубину» гораздо большую».

«Вашингтон и его натовские вассалы не только расширяют на востоке Европы пространство, требующие демилитаризации для обеспечения нашей безопасности, но, как напомнил в канун 100-го дня СВО зам. главы МИД РФ С. Рябков, любые поставки оружия украинской стороне вне зависимости от аргументов США разжигают вероятность прямого столкновения Америки и России», — телеграм-канал Андрея Климова.

10:02 Бывший канцлер Германии Ангела Меркель впервые публично высказалась о военных действиях в Украине. Она выразила солидарность с Киевом, назвала происходящее «варварской войной» и подчеркнула, что особую важность сейчас имеет единство членов Евросоюза.

9:58 Заместитель министра внутренних дел и администрации Польши Павел Шефернакер сообщил, что Варшава планирует с 1 июля прекратить выплату пособий украинским беженцам.

9:52 МИД Чехии планирует упразднить пост уполномоченного на консультациях с Россией. Он был создан несколько лет назад в рамках Договора о дружественных отношениях и сотрудничестве между странами от 1993 года.

9:36 Саудовская Аравия нарастит добычу и объемы поставок нефти, если Россия сократит добычу из-за санкций. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщила газета Financial Times. По данным издания, Саудовская Аравия рассматривает возможность увеличения объемов добычи для обеспечения нормального функционирования энергетического рынка, если на рынке возникнет нехватка ресурса.

9:22 Глава Львовской области Максим Козицкий заявил, что регион подвергся обстрелу из акватории Черного моря. Он сообщил, что удары пришлись на объекты железнодорожной инфраструктуры в Стрыйском и Самборском районах. Пять человек получили ранения.

Об очередном ночном обстреле сообщил глава областной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

9:09 С начала военных действий в Украине погиб 261 ребенок, 460 детей получили ранения. Об этом заявила Генпрокуратура Украины.

В Управлении верховного комиссара ООН по правам человека передают, что им известно о 267 погибших во время войны детях.

8:57 ProtonMail сообщил, что зафиксировал в России проблемы с VPN-соединением. Это может быть связано с блокировкой со стороны властей. В ProtonMail отмечают, что предпримут попытки обойти блокировку. «Вполне вероятно, что местные интернет-провайдеры и власти мешают VPN-соединениям, и в этом случае мы не сможем решить такие проблемы. Некоторые серверы могут продолжать работать. Мы продолжаем попытки обойти блокировку», — говорится в сообщении ProtonMail.

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