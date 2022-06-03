100 дней Россия ведет войну против Украины. Онлайн RFI

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3 июня — сотый день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским полномасштабным вторжением в Украину. Не забывайте обновлять страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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21:58 За 100 дней с начала войны в Украине около 14 миллионов ее жителей были вынуждены покинуть свои дома.

Еще 15,7 миллионов украинцев нуждаются в гуманитарной помощи, и их количество растет. Об этом говорится в докладе кризисного координатора ООН по Украине Амина Авады. В докладе также отмечается, что около трех миллионов украинских детей были вынуждены прекратить учебу из-за российского вторжения.

«Сто дней спустя война не ослабевает, особенно на востоке страны. А с наступлением зимы жизни миллионов мирных жителей могут оказаться в опасности», — пишет Амин Авада.

21:26 Владимир Путин дал интервью телеканалу «Россия 24» и рассказал про вывоз зерна из Украины.

По словам российского президента, «проблемы с вывозом зерна из Украины не существует». Украина может вывозить зерно через Одессу и Николаев. Сейчас эти порты заминированы из-за войны. «Мы не будем пользоваться ситуаций разминирования, чтобы предпринять какие-то атаки с моря», — пообещал Путин. Он также предложил вывозить зерно через Польшу, Румынию, Венгрию или Мариуполь и Бердянск, оккупированные Россией. «Самое простое — вывоз через Беларусь», — уверен Путин.

20:33 За сто дней войны в Украине погибло не менее 3211 российских военных.

Об этом говорится в совместном исследовании изданий «Медиазона» и «Би-би-си», которое основано на открытых данных о погибших и похоронах. Больше всего новостей о гибели приходит из Дагестана и Бурятии.

Российское министерство обороны последний раз публиковало данные о погибших еще 25 марта. Тогда ведомство сообщило о гибели 1351 военнослужащего. Украина утверждает, что потери российской армии превысили уже 30 тысяч человек.

19:58 Двое журналистов Reuters были ранены в Украине, их водитель погиб

Инцидент произошел 3 июня в Северодонецке во время обстрела города. «Они подверглись обстрелу, когда направлялись в Северодонецк. Они ехали на автомобиле, предоставленном сепаратистами, которым управлял водитель, предоставленный сепаратистами. Водитель погиб», — сообщило агентство. Никаких других подробностей об их личности, состоянии здоровья или обстоятельствах обстрела агентство не приводит.

По подсчетам неправительственной организации «Репортеры без границ», в Украине погибли по меньшей мере восемь журналистов.

18:47 Владимир Зеленский опубликовал подборку фотографий украинцев, которые уже сто дней защищают свою родину.

«100 дней нашей борьбы. 100 дней единства и непокорного духа. За это время враг так и не смог достичь никакой стратегической цели, но пытался выместить свое бессилие на гражданской инфраструктуре и людях. Украина же за эти 100 дней сделала то, что казалось невозможным, во что многие не хотели верить. Мы остановили „вторую армию мира“, освободили часть своих территорий и продолжаем давать достойный отпор оккупантам. Спасибо всем, благодаря кому Украина выстояла и продолжает отстаивать свое уже сотый день. Победим!», — написал президент Украины.

18:19 В боях на территории Украины погиб гражданин Франции

О гибели французского добровольца сообщил в пятницу французский МИД. По данным ведомства, погибший воевал в рядах Интернационального легиона территориальной обороны Украины.

Имя погибшего и место гибели в МИДе не уточняют. Однако радиостанция Europe 1 сообщает, что французский доброволец, воевавший против российской армии, был смертельно ранен артиллерийским огнем в четверг, 2 июня, в Харьковской области.

17:45 Гостиничная сеть Marriott объявила о прекращении деятельности в России

«Мы пришли к мнению, что новые ограничения, введенные США, Великобританией и ЕС, делают невозможным продолжение деятельности Marriott или франшизы на российском рынке. Поэтому мы приняли решение остановить все операции Marriott International в России», — говорится на сайте компании.

В марте Mariott закрыла офис в Москве и остановила все инвестиционные проекты, включая открытие новых отелей. Сеть работала в России 25 лет.

17:12 Россия запретила въезд еще 41 гражданину Канады.

«В ответ на очередные антироссийские персональные санкции, анонсированные официальной Оттавой 8 мая в отношении руководства Минобороны России, военачальников и представителей деловых кругов, на постоянной основе закрывается въезд в Россию для граждан Канады, среди которых — руководители организаций, поддерживающие ультранационалистические силы на Украине, а также высшие военные чиновники», — говорится в заявлении российского МИДа.

16:34 Волож и Песков прокомментировали санкции Евросоюза

«Я считаю решение комиссии нелогичным. Однако пока действуют санкции, я не буду давать никаких указаний и рекомендаций трасту относительно голосования, решения продолжит принимать совет директоров. Это защитит интересы компании и всех наших акционеров. При этом я продолжу помогать компании и ее команде», — цитирует пресс-служба «Яндекса» заявление Воложа.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков также прокомментировал санкции против своей семьи. «Можно только сожалеть, что Европа следует за трендом, который задается в США, а оспаривать, как минимум сейчас, бесполезно, там нет справедливого суда», — цитирует официального представителя Кремля агентство РИА «Новости».

15:47 В санкционный список Евросоюза попал основатель «Яндекса» Аркадий Волож, а также дети и жена пресс-секретаря Путина

В шестом санкционном пакете Евросоюза под персональные санкции попали совершеннолетние члены семьи пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова: дочь Елизавета, сын Николай и жена Татьяна Навка.

Как и сообщалось ранее под санкции попала Алина Кабаева.

В «черном списке» оказались жены владельца «Северстали» Алексея Мордашова Марина и экс-главы СУЭК Андрея Мельниченко Александра, а также сын Евгения Пригожина Павел. Также ЕС ввел санкции в отношении главы Роскомнадзора Андрея Липова.

Под санкции ЕС также попали более 40 военнослужащих РФ, которых Евросоюз считает причастными к убийствам мирных жителей в Украине, в том числе в Буче и Мариуполе, представители оккупационных администраций в занятых российскими военными городах Украины, а также несколько сотрудников агентства РИА «Новости».

14:40 Красный крест: масштабы разрушений в Украине «не поддаются восприятию»

Масштабы разрушений в Украине «не поддаются восприятию», говорится в заявлении Международного комитета Красного Креста (МККК) по случаю 100 дней войны.

«Разрушены дома, школы и больницы, мирные жители страдают от ужасов войны, когда гибнут люди и разбиваются семьи»,— заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини.

Он призвал все стороны конфликта разрешить Красному кресту доступ к военнопленным.

Машины Красного креста у подъезда к комбинату "Азовсталь" в Мариуполе, 18 мая 2022. AP

14:25 Министр обороны Украины предложил НАТО принять Украину в качестве неофициального члена

Министр обороны Украины Алексей Резников предложил НАТО возможность неофициального членства Украины в альянсе. Об этом сообщает DW со ссылкой на выступление Резникова на конференции по вопросам безопасности Globsec 2022 в Братиславе. «Украина также будет частью стратегии, потому что мы также входим в восточный фланг Европы, восточный фланг стран НАТО, восточный фланг ЕС. Думаю, это будет беспроигрышная ситуация для всех стран», — сказал министр.

13:50 Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подвел итоги ста дней войны России против Украины

«Операция имеет основной, одной из главных целей — защиту людей в "ДНР" и "ЛНР". В плане их защиты принимаются меры, достигнуты определенные результаты. Обеспечена возможность выхода людей, от нацистов освобождены многие населенные пункты. Работа будет продолжаться, пока все цели не будут достигнуты»,—приводит его слова «Коммерсант».

При этом, как сообщает Служба мониторинга BBC, российские телеканалы этим утром не стали упоминать о длительности российского вторжения в Украину. Накануне издание «Медуза» со ссылкой на источники в администрации президента сообщило, что власти попросили подконтрольные СМИ не акцентировать внимание на этой дате.

13:40 Михаил Касьянов уехал из России

Свой отъезд оппозиционный политик подтвердил агентству AFP.

«Надеюсь, это ненадолго», —написал он в сообщении журналистам агентства. 64-летний Касьянов не стал называть ни даты своего отъезда, ни страны, куда он уехал.

Ранее о том, что Касьянов покинул Россию, сообщали российские СМИ.

Михаил Касьянов занимал пост премьер-министра России с 2000 по 2004 год. zn.ua

13:15 «Победа за нами» — Зеленский опубликовал видео на сотый день войны

Владимир Зеленский опубликовал видео, снятое возле офиса президента Украины на Банковой улице. Вместе с ним в кадре появились премьер-министр Денис Шмыгаль, глава фракции «Слуга народа» Давид Арахамия, руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак и советник главы ОП Михаил Подоляк.

«Наша команда намного больше. Вооруженные силы Украины — тут. Народ нашего государства — тут. Защищаем Украину уже 100 дней. Победа за нами. Слава Украине!» — заявил украинский президент.

12:40 В Красноярске журналиста оштрафовали за цитату из статьи на «Медузе»

Железнодорожный районный суд Красноярска оштрафовал генерального директора независимого телеканала «ТВК Красноярск» Вадима Вострова на 40 тысяч рублей по административному делу о «дискредитации Вооруженных сил РФ», сообщает Сибирь.Реалии. Поводом для штрафа стала цитата из статьи журналиста Шуры Буртина «Войти во мрак и нащупать в нем людей», опубликованной на «Медузе».

«Ну, хоть буду знать, ￼ как это все называется. Интересное чувство, когда живешь в сумасшедшем доме, но все зачем — то делают вид, что это уютный пансионат. С лечением. Будем обжаловать. Дойдем до самого верха этой психбольницы. Из принципа», — написал Востров своем телеграм-канале.

12:00 Александр Невзоров и его жена получили украинское гражданство

Российский публицист и журналист Александр Невзоров и его жена получили украинское гражданство. Об этом сообщил внештатный советник главы МВД Украины Антон Геращенко. Информацию русской службе BBC также подтвердил советник министра внутренних дел Виктор Андрусив.

«Я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место», — написал публицист в своем телеграм-канале.

6 мая Басманный суд Москвы заочно арестовал Александра Невзорова по уголовному делу о «фейках» в отношении российской армии. Ранее МВД РФ объявило журналиста в розыск. Сам Невзоров назвал это высшим орденом.

11:50 Макрон собирается приехать в Украину, но ждет подходящий момент

Министр госслужбы Франции Станислас Герини в интервью телеканалу LCI утром в пятницу, 3 июня, заявил, что президент Франции хотел бы приехать в Украину, но пока для этого не нашлось подходящего момента.

По словам министра, Эмманюэль Макрон хотел бы поехать в Украину, когда его визит мог бы послужить для достижения какой-то конкретной цели. «Мы видим, что это долгий конфликт, который сейчас затягивается», — отметил Герини.

Визит президента мог бы произойти в «переломный момент» войны, когда появится знак деэскалации. «Я не уверен, что сейчас для этого есть условия», — сказал Станислас Герини.

Глава украинской дипломатии Дмитрий Кулеба несколькими днями ранее в интервью LCI подчеркнул, что в Украине Эмманюэлю Макрону будут всегда рады: «Было бы хорошо, если бы господин Макрон приехал, пока Франция председательствует в ЕС, а еще лучше было бы, чтобы он приехал вместе с новыми поставками вооружений для Украины».

С 24 февраля в Украину приезжал лишь один член правительства Франции: новая министр иностранных дел Франции Катрин Колонна побывала в Киеве и Буче 30 мая.

11:25 Евросоюз утвердил шестой пакет санкций против РФ

Евросоюз официально утвердил шестой пакет санкций, принятых в связи с российским вторжением в Украину

«Мы запрещаем импорт российской нефти в Евросоюз и таким образом сокращаем огромный источник доходов для России. Мы отключаем больше ключевых российских банков от международной платежной системы SWIFT. Мы также накладываем санкции на виновных в массовых убийствах в Буче и Мариуполе и вводим санкции против распространителей дезинформации, активно содействующих военной пропаганде президента Путина», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Баррель.

По подсчетам Bloomberg, Россия из-за нефтяного эмбарго потеряет около 22 млрд долларов нефтяных доходов в год.

Подробнее о новых санкциях читайте здесь: ►►Лидеры Евросоюза договорились об эмбарго на 90% российской нефти к концу года

11:10 В результате обстрелов в Николаевской области за сутки ранены 23 человека

Об этом сообщила глава Николаевского облсовета Анна Замазеева. По словам чиновницы, детей среди пострадавших нет.

В общей сложности, по данным на утро 3 июня, в николаевских больницах находятся 260 пострадавших.

11:00 Британская военная разведка: Россия контролирует более 90% Луганской области

Как сообщает в пятницу военная разведка Великобритании, Россия взяла под контроль более 90% Луганской области и может вытеснить украинские войска в течение ближайших двух недель.

Тем не менее России не удалось достичь первоначальных целей, поставленных в этой войне, а именно захватить Киев и украинские центры управления государством, отмечается в этом сообщении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 3 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/J6pg0zEINb



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/gtepCytay9 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 3, 2022

10:40 Глава Еврокомиссии обсудит с Макроном помощь Украине

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в сотый день войны приветствовала мужество украинцев. Она вновь заверила Киев в поддержке со стороны Евросоюза.

«100 дней назад Россия развязала неоправданную войну против Украины. Храбрость украинцев вызывает наше уважение и восхищение, — написала она в в твиттере. — ЕС поддерживает Украину. Сегодня в Париже я буду обсуждать с Эмманюэлем Макроном настоящую и будущую поддержку Украины ЕС».

100 days ago Russia unleashed its unjustifiable war on Ukraine.



The bravery of Ukrainians commands our respect and our admiration.



The EU stands with Ukraine.



Today in Paris, I will discuss with @emmanuelmacron @Europe2022FR the EU’s current & future support to the country. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 3, 2022

Госпожа фон дер Ляйен добавила, что в эту пятницу обсудит вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном нынешнюю и будущую помощь Украине. До конца июня Франция занимает пост страны-председателя ЕС.

10:20 МИД Украины: За 100 дней войны Кремль так и не достиг главной цели — покорения Украины

МИД Украины опубликовал комментарий по случаю ста дней военной агрессии России против Украины. «Сегодня наш народ защищает не только свое право на существование и независимое государство, но и безопасность Европы и всего демократического мира. Каждый день наши защитники ценой собственной жизни дают решительный отпор военной машине РФ и борются за свободу и мирное будущее для всего континента», — говорится в этом заявлении.

«За 100 дней войны Кремль так и не достиг главной цели — покорения Украины, — подчеркивают в украинском внешнеполитическом ведомстве. —Россия стала самым подсанкционным государством в мире, а ее деятельность в рамках международных организаций и участие в международных мероприятиях существенно ограничились или прекратились. Украинская армия храбро держит оборону и сохранила территории в ряде областей. Украина решительно настроена на полную победу над российским захватчиком».

Украина благодарит страны, которые оказывают ей поддержку, но напоминает, что для победы ей необходимы поставки вооружений.

Главные принципы для победы Украины остаются неизменными: максимальное санкционное давление, поставка необходимого вооружения и предоставление статуса кандидата на пути к обретению полноценного членства в ЕС.

10:00 Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил, что утро в городе начинается с очереди за водой. По его словам, вода почти не пригодна для употребления без кипячения.

09:40 ВСУ: за 100 дней войны Россия потеряла 31 тысячу военнослужащих

Боевые потери личного состава российской армии с 24 февраля составили почти 31 тысячу человек. Об этом сообщили в пятницу, 3 июня, в Генеральном штабе ВСУ.

«Общие боевые потери противника с 24 февраля по 3 июня ориентировочно составили: личного состава — около 30950», — говорится в сообщении Генштаба.

Минобороны РФ в последний раз отчитывалось о потерях еще 25 марта. Тогда в военном ведомстве сообщили о 1351 погибшем военнослужащем. В конце апреля разведка Великобритании оценила потери российской армии в 15 тысяч человек, отметив, что за три месяца войны в Украине Россия потеряла столько же военнослужащих, сколько за девять лет войны в Афганистане.

08:50 Министерство торговли США расширило экспортные санкции в отношении России

Об этом сообщает Белый дом.

Новые ограничительные меры коснулись 70 российских компаний. Среди них — Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, ОКБ имени Яковлева, «Воентелеком», холдинговая компания «Ак Барс», акционерное общество «Рубин», «Газпром нефть шельф».

Госдепартамент США, со своей стороны, ввел новые санкции в отношении российских высокопоставленных лиц. Под них попали несколько российских министров, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, виолончелист Сергей Ролдугин, которого называл своим другом Владимир Путин, а также один из богатейших людей России, бизнесмен Алексей Мордашов и его компания «Северсталь».

08:20 Сергей Гайдай: В центре Северодонецка продолжаются бои

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил, что бои в Северодонецке продолжаются.

«"Русский мир" в их понимании — это степь вокруг. Только в Северодонецке, где ведутся бои в центре города, повреждены девять домов. В Лисичанске — два, а также инфраструктура и транспорт пожарной части. В частности, четыре автомобиля, на которых могли бы выезжать на пожары и спасать жизнь. 16 домов разрушены в Горном, шесть — в Золотом, еще три — в Тошковке», — написал он в своем телеграм-канале.

По словам Гайдая, накануне утром в результате российского обстрела погибла жительница Лисичанска.

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