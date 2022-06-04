Сто первый день войны России против Украины. ОНЛАЙН
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4 июня — сто первый день полномасштабной российско-украинской войны. Россия продолжает попытки настуления в Донбассе, ВСУ контратакуют. Не забывайте обновлять страницу, чтобы читать новости в реальном времени.
♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время) ♦
12:05 CNN: Представители США, Британии и ЕС обсуждают прекращение российско-украинской войны путем переговоров
Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются с представителями ЕС и Великобритании для обсуждения возможных условий прекращения российско-украинской войны путем переговоров. Об этом CNN сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров.
По данным источников, во время этих встреч обсуждался, в частности, план мирного урегулирования, предложенный в прошлом месяце Италией, который предусматривает широкую автономию Донбасса и Крыма при сохранении над ними суверенитета Украины.
Украина не принимает прямого участия в этих дискуссиях, несмотря на обещание США — «ничего об Украине без Украины», отмечает телеканал. В то же время Вашингтон не оказывает давления на Украину и не подталкивает Киев к мирным переговорам с РФ, указывает CNN.
При этом официальные лица США и других западных стран опасаются, что если РФ и Украина не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению, война затянется — возможно, на годы.
11:44 Минобороны РФ заявило об ударе по центру обучения украинских артиллеристов иностранными инструкторами
Российское министерство обороны 4 июня отчиталось, что российские войска продолжили разными способами обстреливать территорию соседнего государства.
Ведомство заявило, что «высокоточными ракетами воздушного базирования» нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области. «В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», — утверждает минобороны РФ.
Ведомство также заявило, что в Одесской области ракетным ударом «уничтожен пункт дислокации иностранных наемников». Сегодня утром украинские военные сообщали, что в Одесской области российская крылатая ракета поразила сельхозпредприятие.
Кроме того, в минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО в районе Одессы сбили украинской военно-транспортный самолет.
11:35 В Мариуполе оккупанты сносят дома, под завалами которых могут быть тела погибших — советник мэра
«Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов», — сообщает советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.
По его данным, первые такие дома по проспекту Единства снесены под усиленной охраной с привлечением «волонтеров».
«Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах. Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне», — пишет Андрющенко.
11:12 Британская разведка о российской военной авиации
Минобороны Великобритании опубликовало доклад об использовании российской военной авиации. Его выводы:
- Активность российской военной авиации в Донбассе остается высокой, российские самолеты наносят удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.
- Неспособность России подавить украинские системы ПВО в первые дни полномасштабной войны ограничила возможности российской авиации оказывать поддержку наземным силам, это помешало наступлению на Киев.
- Поэтому активность российской авиации в значительной степени ограничивалась ударами в глубине украинской территории с использованием крылатых ракет с целью нарушить передвижение украинского подкрепления. Но эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, а российские запасы высокоточных ракет были значительно истощены.
- После смещения основных сил в Донбасс Россия увеличила использование авиации для поддержки своего наземного наступления, сочетая авиаудары и массированные артиллерийские обстрелы. Это сочетание стало ключевым факторов недавних тактических успехов РФ в Донбассе.
- Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привели к масштабным разрушениям в регионе и почти наверняка — к значительному сопутствующему ущербу и жертвам среди мирного населения.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022
Find out more about the UK government's response: https://t.co/0aOZJCGvVJ
🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh
10:58 Флаг Украины, развевавшийся над «Азовсталью», передали в музей
Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов передал в музей флаг Украины, который развевался над мариупольским заводом «Азовсталь», ставшим символом украинского сопротивления.
Флаг будет представлен на экспозиции «Украина — распятие» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, а затем станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств российско-украинской войны.
В церемонии передачи флага участвовали военные, защищавшие Мариуполь, и жены военнослужащих, попавших в российский плен.
10:48 Ракетный удар по Одесской области
Утром российская стратегическая авиация нанесла удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесской области, сообщило оперативное командование «Юг».
«Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59. Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, двое пострадавших», — говорится в сообщении ОК.
Накануне вечером в ОК «Юг» сообщили, что в пятницу украинская ПВО сбила одну российскую ракету над морем в Одесской области, еще три ракеты — над Николаевской областью.
10:43 РФ нанесла авиаудары по Сумской области — погранслужба Украины
Рано утром 4 июня российская авиация совершила шесть пусков неуправляемыми ракетами, которые разоврались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района, сообщает госпогранслужба Украины.
Ведомство добавляет, что в результате авиаударов человеческих жертв и разрушений инфраструктуры нет.
10:30 Войска РФ вряд ли смогут обеспечить крупное продвижение к Славянску — ISW
Американский Институт изучения войны (ISW) о событиях на фронтах за последние сутки:
Российские войска провели безуспешные атаки к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана и вряд ли смогу обеспечить масштабное продвижение к Славянску.
Российские силы добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но ВСУ продолжают проводить локальные контратаки в городе и его окрестностях.
Войска РФ не пытались штурмовать Авдеевку.
Они не смогли восстановить утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжали оборонять ранее занятые позиции.
Российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, но они продолжают сталкиваться с проблемами установления контроля над оккупированными территориями и действиями украинских партизан.
Eastern #Ukraine Update Thread:#Russian forces made minor gains in the eastern part of #Severodonetsk, but #Ukrainian forces continues to launch localized counterattacks in Severodonetsk and its outskirts. 2/3https://t.co/DmrVKiH6RP pic.twitter.com/Wjb0U7elKO— ISW (@TheStudyofWar) June 4, 2022
10:09 Оккупационные власти: «референдум» в Херсонской области на повестке дня не стоит
Проведение «референдума» в оккупированном РФ Херсоне на повестке для пока не стоит, заявил РИА Новости замглавы оккупационной «администрации» Кирилл Стремоусов. По его словам, сейчас главная задача — вернуть регион к нормальной жизни.
«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — заявил представитель оккупантов.
11 мая Стремоусов заявил, что оккупационные власти в Херсоне обратятся к президенту РФ с просьбой включить регион в состав России.
Стремоусов — херсонский пророссийский активист, один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса. В 2019 году ему предъявили подозрение в участии в нападении на офис местной газеты «Новый день» с использованием слезоточивого газа и стрельбой из травматического пистолета. В 2020 году украинские СМИ писали, что Стремоусов в Херсоне напал на журналиста.
09:50 Российские военные в Северодонецке получили усиление — генштаб ВСУ
Из утренней сводки украинского генштаба:
- Основные усилия противника сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.
- Российские войска ведут штурмовые действия в Северодонецке, их группировку усилили за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса.
- Войска РФ вели наступление в направлении Устиновки к югу от Северодонецка, успеха не имели.
- На Бахмутском направлении противник ведет наступление при поддержке артиллерии, успеха не имеет, по результатам огневого поражения от украинской армии отошел.
- На Славянском направлении российские войска обстреливали из артиллерии населенные пункты Грушеваха, Татьяновка, Дибровное. Проводили безуспешные штурмовые действий в направлении Богородичного, вели безуспешное наступлении в направлении Вернополья, понесли потери.
- На Донецком направлении войска РФ обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения минометами, ствольной и реактивной артиллерией, использует авиацию.
- На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.
- На Лиманском направлении в районе населенного пункта Старый Караван российские войска пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.
- Темп продвижения российских подразделений на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.
- На Южнобужском направлении российские войска ведут позиционную оборону и пытаются обстреливать позиции ВСУ. В Херсонской области нарастает сопротивление оккупации со стороны местного населения. Руководство оккупационных властей передвигаются там с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронемашинах.
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