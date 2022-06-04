Сто первый день войны России против Украины. ОНЛАЙН

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4 июня — сто первый день полномасштабной российско-украинской войны. Россия продолжает попытки настуления в Донбассе, ВСУ контратакуют. Не забывайте обновлять страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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12:05 CNN: Представители США, Британии и ЕС обсуждают прекращение российско-украинской войны путем переговоров

Официальные лица США в последние недели регулярно встречаются с представителями ЕС и Великобритании для обсуждения возможных условий прекращения российско-украинской войны путем переговоров. Об этом CNN сообщили несколько источников, знакомых с ходом переговоров.

По данным источников, во время этих встреч обсуждался, в частности, план мирного урегулирования, предложенный в прошлом месяце Италией, который предусматривает широкую автономию Донбасса и Крыма при сохранении над ними суверенитета Украины.

Украина не принимает прямого участия в этих дискуссиях, несмотря на обещание США — «ничего об Украине без Украины», отмечает телеканал. В то же время Вашингтон не оказывает давления на Украину и не подталкивает Киев к мирным переговорам с РФ, указывает CNN.

При этом официальные лица США и других западных стран опасаются, что если РФ и Украина не сядут за стол переговоров и не придут к соглашению, война затянется — возможно, на годы.

11:44 Минобороны РФ заявило об ударе по центру обучения украинских артиллеристов иностранными инструкторами

Российское министерство обороны 4 июня отчиталось, что российские войска продолжили разными способами обстреливать территорию соседнего государства.

Ведомство заявило, что «высокоточными ракетами воздушного базирования» нанесен удар по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области. «В данном центре прибывшими иностранными инструкторами осуществлялось практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777», — утверждает минобороны РФ.

Ведомство также заявило, что в Одесской области ракетным ударом «уничтожен пункт дислокации иностранных наемников». Сегодня утром украинские военные сообщали, что в Одесской области российская крылатая ракета поразила сельхозпредприятие.

Кроме того, в минобороны РФ заявили, что российские средства ПВО в районе Одессы сбили украинской военно-транспортный самолет.

11:35 В Мариуполе оккупанты сносят дома, под завалами которых могут быть тела погибших — советник мэра

«Вчера после обнародования данных о телах погибших под завалами, оккупанты приступили к прямому сносу домов без разбора завалов», — сообщает советник законного мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его данным, первые такие дома по проспекту Единства снесены под усиленной охраной с привлечением «волонтеров».

«Россияне уничтожают доказательства, не тратя больше времени на поиск погибших в разбитых домах. Данные о новых телах погибших невозможно получить в связи с тем, что после сноса все вывозится на свалку Левобережного района. Если в зданиях оставались трупы, то они вместе с мусором выгружены на мусорном полигоне», — пишет Андрющенко.

11:12 Британская разведка о российской военной авиации

Минобороны Великобритании опубликовало доклад об использовании российской военной авиации. Его выводы:

Активность российской военной авиации в Донбассе остается высокой, российские самолеты наносят удары как управляемыми, так и неуправляемыми боеприпасами.

Неспособность России подавить украинские системы ПВО в первые дни полномасштабной войны ограничила возможности российской авиации оказывать поддержку наземным силам, это помешало наступлению на Киев.

Поэтому активность российской авиации в значительной степени ограничивалась ударами в глубине украинской территории с использованием крылатых ракет с целью нарушить передвижение украинского подкрепления. Но эти удары не оказали существенного влияния на конфликт, а российские запасы высокоточных ракет были значительно истощены.

После смещения основных сил в Донбасс Россия увеличила использование авиации для поддержки своего наземного наступления, сочетая авиаудары и массированные артиллерийские обстрелы. Это сочетание стало ключевым факторов недавних тактических успехов РФ в Донбассе.

Более широкое использование неуправляемых боеприпасов привели к масштабным разрушениям в регионе и почти наверняка — к значительному сопутствующему ущербу и жертвам среди мирного населения.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 4 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/0aOZJCGvVJ



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/3W92EWHUmh — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 4, 2022

10:58 Флаг Украины, развевавшийся над «Азовсталью», передали в музей

Начальник главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов передал в музей флаг Украины, который развевался над мариупольским заводом «Азовсталь», ставшим символом украинского сопротивления.

Флаг будет представлен на экспозиции «Украина — распятие» в Национальном музее истории Украины во Второй мировой войне в Киеве, а затем станет титульным экспонатом музейной коллекции свидетельств российско-украинской войны.

В церемонии передачи флага участвовали военные, защищавшие Мариуполь, и жены военнослужащих, попавших в российский плен.

Бомбежка завода «Азовсталь» в Мариуполе, ставшего символом украинского сопротивления, 7 мая 2022 г. AP - Alexei Alexandrov

10:48 Ракетный удар по Одесской области

Утром российская стратегическая авиация нанесла удар крылатой ракетой воздушного базирования по Одесской области, сообщило оперативное командование «Юг».

«Самолетами стратегической авиации произведен пуск Х-59. Поражена территория сельскохозяйственного предприятия, складские помещения. Пожар оперативно ликвидировали спасатели. Предварительно, двое пострадавших», — говорится в сообщении ОК.

Накануне вечером в ОК «Юг» сообщили, что в пятницу украинская ПВО сбила одну российскую ракету над морем в Одесской области, еще три ракеты — над Николаевской областью.

10:43 РФ нанесла авиаудары по Сумской области — погранслужба Украины

Рано утром 4 июня российская авиация совершила шесть пусков неуправляемыми ракетами, которые разоврались на окраине приграничных населенных пунктов Сумского района, сообщает госпогранслужба Украины.

Ведомство добавляет, что в результате авиаударов человеческих жертв и разрушений инфраструктуры нет.

10:30 Войска РФ вряд ли смогут обеспечить крупное продвижение к Славянску — ISW

Американский Институт изучения войны (ISW) о событиях на фронтах за последние сутки:

Российские войска провели безуспешные атаки к юго-востоку и юго-западу от Изюма и к западу от Лимана и вряд ли смогу обеспечить масштабное продвижение к Славянску.

Российские силы добились незначительных успехов в восточной части Северодонецка, но ВСУ продолжают проводить локальные контратаки в городе и его окрестностях.

Войска РФ не пытались штурмовать Авдеевку.

Они не смогли восстановить утраченные позиции на северо-востоке Херсонской области и продолжали оборонять ранее занятые позиции.

Российские оккупационные власти начали выдавать российские паспорта в Херсоне и Мелитополе, но они продолжают сталкиваться с проблемами установления контроля над оккупированными территориями и действиями украинских партизан.

Eastern #Ukraine Update Thread:#Russian forces made minor gains in the eastern part of #Severodonetsk, but #Ukrainian forces continues to launch localized counterattacks in Severodonetsk and its outskirts. 2/3https://t.co/DmrVKiH6RP pic.twitter.com/Wjb0U7elKO — ISW (@TheStudyofWar) June 4, 2022

10:09 Оккупационные власти: «референдум» в Херсонской области на повестке дня не стоит

Проведение «референдума» в оккупированном РФ Херсоне на повестке для пока не стоит, заявил РИА Новости замглавы оккупационной «администрации» Кирилл Стремоусов. По его словам, сейчас главная задача — вернуть регион к нормальной жизни.

«После полной стабилизации ситуации в регионе мы будем говорить про плебисцит, на котором жители Херсонской области выберут свое будущее», — заявил представитель оккупантов.

11 мая Стремоусов заявил, что оккупационные власти в Херсоне обратятся к президенту РФ с просьбой включить регион в состав России.

Стремоусов — херсонский пророссийский активист, один из лидеров украинского движения против вакцинации от коронавируса. В 2019 году ему предъявили подозрение в участии в нападении на офис местной газеты «Новый день» с использованием слезоточивого газа и стрельбой из травматического пистолета. В 2020 году украинские СМИ писали, что Стремоусов в Херсоне напал на журналиста.

09:50 Российские военные в Северодонецке получили усиление — генштаб ВСУ

Из утренней сводки украинского генштаба:

Основные усилия противника сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

Российские войска ведут штурмовые действия в Северодонецке, их группировку усилили за счет мобилизационного резерва 2-го армейского корпуса.

Войска РФ вели наступление в направлении Устиновки к югу от Северодонецка, успеха не имели.

На Бахмутском направлении противник ведет наступление при поддержке артиллерии, успеха не имеет, по результатам огневого поражения от украинской армии отошел.

На Славянском направлении российские войска обстреливали из артиллерии населенные пункты Грушеваха, Татьяновка, Дибровное. Проводили безуспешные штурмовые действий в направлении Богородичного, вели безуспешное наступлении в направлении Вернополья, понесли потери.

На Донецком направлении войска РФ обстреливают позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения минометами, ствольной и реактивной артиллерией, использует авиацию.

На Авдеевском и Кураховском направлениях противник ведет сковывающие и отвлекающие действия.

На Лиманском направлении в районе населенного пункта Старый Караван российские войска пытаются взять под контроль участок левого берега реки Северский Донец.

Темп продвижения российских подразделений на Донецком направлении низкий, что обусловлено физическим истощением личного состава и низким морально-психологическим состоянием.

На Южнобужском направлении российские войска ведут позиционную оборону и пытаются обстреливать позиции ВСУ. В Херсонской области нарастает сопротивление оккупации со стороны местного населения. Руководство оккупационных властей передвигаются там с большим количеством охраны, в бронежилетах, в бронемашинах.

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