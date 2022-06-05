Ракетные удары по Киеву, бои за Северодонецк. 102-й день войны. ОНЛАЙН

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5 июня — 102-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Утром Киев подвергся первому с конца апреля ракетному обстрелу. Сообщается также об обстреле центра Донецка, находящегося под контролем самопровозглашенной ДНР. Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними событиями.

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20:21 Командующий армией РФ получил задачу захватить Северодонецк и трассу Лисичанск — Бахмут к 10 июня — глава ОВА

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил со ссылкой радиоперехваты, что командующий армией РФ получил две задачи к 10 июня — захватить Северодонецк и трассу Лисичанск — Бахмут. «В следующие пять дней россияне постараются сравнять Луганщину с землей», — сказал Гайдай.

19:59 Владимир Зеленский приехал в Запорожье

Замглавы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко опубликовал в инстаграм-строриз фотографии визита Владимира Зеленского в Запорожье. Тимошенко рассказал, что президент Украины встретился там с эвакуированными жителями Мариуполя.

Владимир Зеленский в Запорожье встретился с эвакуированными жителями Мариуполя, сообщил замглавы офиса президента © instagram.com/thekerya/

На кадрах со встречи присутствует также глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Это вторая поездка Владимира Зеленского за пределы Киевской области с начала полномасштабного российского вторжения. В конце мая он побывал в Харькове.

19:27 Из вечерней сводки украинского генштаба:

Войска РФ обстреляли из минометов гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Гремяч Черниговской области.

На Харьковском направлении российское войска обороняют свои позиции и обстреливают позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру.

Российская армия наступает в направлении Славянска.

На Лиманском направлении российские войска при поддержке артиллерии возобновили наступление в районе Святогорска, понесли значительные потери в живой силе, вооружении и технике. Ведут штурмовые действия в направлении Старого Каравана.

На Северодонецком направлении были обстреляны позиции ВСУ и гражданская инфраструктура в Северодонецке, Лисичанске, Тошковке и Устиновке из минометов, артиллерии и РСЗО.

Ряд населенных пунктов были обстреляны на Бахмутском направлении, вбили Бахмута и Берестового противник применял авиацию.

Штурмовые действия российские войска вели в районах Белогоровки и Николаевки. Понесли значительные потери.

На Южнобужском направлении армия РФ обстреливала позиции ВСУ, пыталась вести контрбатарейную борьбу, вела воздушную разведку с применением БПЛА. Противник применил артиллерию в районе ряда населенных пунктов, в том числе в районе Николаева.

Российские войска вели штурмовые действия в районе н.п. Белая Криница, чтобы восстановить ранее утраченное положение. После огневого поражения от ВСУ отошли.

18:39 СМИ сообщают о гибели в Украине еще одного российского генерала

И украинские, и российские СМИ в воскресенье сообщают о гибели в Украине генерал-майора армии РФ Романа Кутузова. О гибели российского генерала в Донбассе пишет корреспондент российской государственной ВГТРК Александр Сладков. Из публикации Сладкова следует, что Кутузов стал очередным российским генералом, который погиб в Украине, «поведя в атаку людей».

По данным украинского агентства «Униан», Роман Кутузов погиб «сегодня в ходе боевых действий у трассы Артемовск-Лисичанск».

До сообщений о гибели Романа Кутузова имелись подтверждения гибели трех российских генералов на войне против Украины. В начале мая американская разведка сообщала, что в ходе боевых действий Украине с 24 февраля были убиты «от восьми до десяти» российских генералов.

18:21 Ермак показал погрузку одного из вертолетов Ми-17, которые США направляют Украине

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак опубликовал фотографию погрузки одного из вертолетов Ми-17 на базе ВВС США. Партию Ми-17 Соединенные Штаты передают Киеву.

Изначально Ми-17 предназначались для Афганистана, но их передачу отменили в связи с приходом к власти талибов. 3 июня МИД РФ резко осудил передачу Украине вертолетов Ми-17, которые Соединенные Штаты в свое время купили у России.

Это уже не первая поставка Ми-17 от США Украине с начала полномасштабного российского вторжения.

18:11 В Мариуполе для получения питьевой воды приходится ждать от двух дней — советник мэра

В оккупированном Мариуполе для получения питьевой воды теперь нужно записаться в очередь и ждать от двух дней, сообщил советник законного мэра города Павел Андрющенко.

«Основная причина — падение уровня воды в природных источниках забора воды. Прогнозируют дальнейшее сокращение поставок воды по естественным причинам — летний зной», — написал Андрющенко.

По его информации, оккупанты выдают гуманитарную помощь теперь только людям пенсионного возраста. А всем остальным еду дают только при условии работы на оккупационные власти. «Практика еда за работу возобновилась. Молодежь заставляют записываться в „дружины“ и помогать мобильным патрулям, в т. ч. в фильтрационных мероприятиях. За отказ угрожают мобилизацией в армию „ДНР“. Мариуполь целенаправленно и планомерно превращают в гетто для украинцев», — пишет советник мэра.

17:40 Именно Россия несет ответственность за продовольственный кризис, а не Запад, как утверждает Путин — глава дипломатии ЕС

Россия несет прямую ответственность за любые дефициты в международной торговле зерном. Вместо прекращения своей агрессии она активно пытается переложить ответственность (за продовольственный кризис) на международные санкции,

— написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

Russia is directly responsible for any shortages in international trade in grains, and instead of ending its aggression, is actively seeking to transfer responsibility on international sanctions. This is #disinformation (3/5) — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 5, 2022

Боррель подчеркнул, что санкции ЕС нацелены против способности России продолжать развязанную ей войну против Украины, но не на пшеницу. «Сельскохозяйственная продукция и ее транспортировка недвусмысленно исключены» из санкционных ограничений, написал Боррель.

«Российская блокада украинских портов препятствует экспорту тонн зерна, такого как кукуруза и пшеница, которые в настоящее время находятся в ловушке в Украине, одном из основных мировых производителей», — продолжил глава европейской дипломатии.

Глава дипломатии ЕС добавил, что Европейский союз продолжит демонстрировать полную солидарность с разными странами мира в преодолении последствий войны и еще раз призвал Путина прекратить войну против Украины, что было бы в интересах всего международного сообщества.

17:24 ВСУ продолжают вытеснять российские войска из Северодонецка — глава Луганской ОВА

Во второй половине дня глава Луганской администрации Сергей Гайдай сообщил, что ВСУ продолжают вытеснять российских оккупантов из Северодонецка.

Ранее 5 июня он сообщил, что россияне ранее контролировали 70% города, но в течение двух дней были отброшены, и город сейчас «поделен пополам». По словам Гайдая, в боях за Северодонецк российские войска потеряли «огромное количество личного состава», в плен взяты восемь россиян.

Все резервы армии РФ сейчас брошены на захват Северодонецка и трассы Лисичанск-Бахмут, подчеркнул глава ОВА.

17:12 Россия выпустила по Киеву в общей сложности пять ракет, одну сбила украинская ПВО — генштаб ВСУ

5 июня около шести утра ВС РФ выпустили пять авиационных ракет X-22 из акватории Каспийского моря в направлении Киева, сообщает украинский генштаб. Как заявляют украинские военные, одну ракету уничтожила украинская ПВО, остальные попали в объекты инфраструктуры на севере украинской столицы.

Минобороны РФ утверждает, что в Киеве российскими ракетами были уничтожены «поставленные восточноевропейскими странами танки Т-72 и другая бронетехника, размещенные в корпусах вагоноремонтного предприятия». Глава компании «Укрзалізниця» («Украинские железные дороги») Александр Камышин заявил, что на обстрелянном киевском вагоноремонтном заводе не было военной техники.

17:00 Папа Римский Франциск призвал лидеров государств «не вести человечество к гибели»

«Я вновь призываю лидеров государств: пожалуйста, не ведите человечество к гибели! (…) Да состоятся настоящие переговоры (…) о прекращении огня и об устойчивом решении. Да будет услышан отчаянный крик страдающих людей — мы видим это каждый день в СМИ, да сохранится уважение к человеческой жизни, да прекратится чудовищное разрушение городов и деревень на востоке Украины», — призвал Папа Римский Франциск 5 июня (цитата по Vatican News).

В субботу понтифик говорил, что хочет посетить Украину и обсудит возможную поездку с украинскими официальными лицами. В среду он обратился с призывом снять блокаду с экспорта зерна из Украины.

16:29 Россия продолжила обстрелы Харьковской области — глава ОВА

Глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов сообщил, что за последние сутки войска РФ обстреляли несколько населенных пунктов Харьковском и Чугуевской районах, в том числе поселок Дергачи, село Циркуны и города Чугуев и Балаклея. Есть раненые среди мирных жителей.

В селе Черкасские Тишки РФ применила фосфорные боеприпасы, написал Синегубов.

16:14 Мэр Николаева сообщил о пожаре на складах с зерновым шротом из-за российских обстрелов

Накануне российские войска обстреляли в Николаеве не только жилой квартал, но и инфраструктурный объект, в результате чего там загорелись склады с зерновым шротом (кормовой материал). Об этом в воскресенье сообщил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Сославшись на ГСЧС, мэр сообщил, что пожар возник на площади 10 тыс. квадратных метров. По его словам, пожар спасатели ликвидируют до сих пор. Огонь уничтожил два складских помещения, жертв и пострадавших нет, написал Сенкевич.

15:45 По словам жены командира полка «Азов» Дениса Прокопенко Екатерины, вестей от него нет уже неделю. Об этом она рассказала в интервью «Украинской правде».

«Муж выходил на связь как раз неделю назад», – сказала Екатерина Прокопенко. Разговор продлился 30 секунд, после связь прервалась.

Денис Прокопенко находится в СИЗО в поселке Еленовка, который находится под контролем ДНР. «СИЗО переполнено», – отметила жена командира полка. Она попросила Международный Комитет красного креста прилагать больше усилий для разрешения ситуации.

Бойца батальона «Азов» вместе с солдатами ВСУ удерживали позиции на заводе «Азовсталь» до середины мая, то есть почти три месяца. После они сдались в плен.

15:40 Из города Лисичанска, который подвергался обстрелам со стороны России, удалось эвакуировать 66 человек. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай. «Проехали бомбоубежищами», – заявил он, добавив, что эвакуация прошла «тихо и без анонса».

Людей, которые остались в городе, он призвал оставаться в укрытиях.

15:20 В России задержали двух подозреваемых в поджоге военкоматов. Об этом пишет портал Baza.

По данным издания, в Тульской области задержали мужчину из Тольятти, который якобы разбил окно военкомата и кинул туда бутылку с легковоспламеняющейся жидкостью.

В Московской области также задержали подозреваемого в попытке двух поджогов военкоматов в Балашихе и Щелково Тимофея Мокия. Как утверждает Meduza, в 2010 году он упоминался в публикации Газета.ру о группировке неонацистов.

15:10 В Украине возобновится чемпионат страны по футболу. Об этом рассказал руководитель Украинской федерации футбола Андрей Павленко.

Павленко объявил, что совместно с президентом Украины Владимиром Зеленским принял решение возобновить чемпионат в августе этого года. Ранее соревнования были прерваны, а затем и достойно завершены из-за военного положения в стране.

14:35 По словам главы «Укрзализныци» Александра Камышина, на заводе в Киеве, обстрелянном российскими ракетами сегодня утром, не было танков и другой бронетехники, поставленной из Европы.

Об этом Камышин объявил в своем telegram-канале.

Как объявили в Украинских железных дорогах, по ремонтному заводу попали четыре ракеты. «В принципе, для нас это уже стандартное начало дня. Они бьют по железной дороге каждый день, мы оперативно ремонтируемся и едем дальше. Среди железнодорожников был один ранен, ему была оказана медицинская помощь», – приводит Русская служба Би-би-си заявление Камышина.

Журналистов пригласили посетить завод сегодня вечером.

14:15 Белорусская армия получила приказ напасть на Украину, но не выполнила его. Об этом заявила лидер оппозиции страны Светлана Тихановская.

По ее словам, высшие чины Беларуси увидели, что солдаты были «деморализованы», и поэтому «приказ не спустили дальше». Об этом она объявила в интервью Марку Фейгину.

По данным лидера оппозиции Беларуси, которые она высказала в другом интервью – газете Corriere della Sera – на стороне Украины сейчас воюют 1500 белорусов. По ее словам, они разбросаны в разных городах. Еще часть белорусов проходят обучение, чтобы после присоединиться к СБУ. Сколько их и где они находятся, Светлана Тихановская не уточнила.

О вероятном вторжении Беларуси в Украину СМИ и спецслужбы сообщали неоднократно. Однако военные из страны так и не пересекли государственную границу. При этом Беларусь называют со-агрессором, так как она позволила России использовать свою территорию для нападения.

13:45 В СНБО заявили, что Россия причастна к обстрелу Донецка, находящегося под контролем сепаратистов. По данным центра противодействия дезинформации при СНБО, «оккупанты обстреляли центр Донецка для создания выгодной российским пропагандистам "картинки" в СМИ», пишет УНИАН.

СНБО сообщает, что ракеты, выпущенные по Донецку, вылетели с оккупированной Россией территории. Целью этого является «запугивание жителей» и «оправдание спецоперации».

О взрывах в Донецке накануне сообщили российские СМИ. По данным подконтрольной России ДНР, не признанной мировым сообществом, по городу выпустили снаряды из систем залпового огня «Град». В результате начались пожары. Ранения получили десять мирных жителей.

13:30 По данным Верховной рады Украины, с начала российского вторжения погибли 262 ребенка, еще 467 пострадали. Об этом говорится в официальном telegram-канале украинского парламента.

Речь идет о неполных данных, уточняют депутаты. В местах, где активно ведутся боевые действия, информацию продолжают собирать.

13:15 Франция ведет переговоры о поставках нефти с ОАЭ, чтобы отказаться от российских энергоресурсов в ближайшем будущем. Об этом сообщает министр иностранных дел страны Брюно Ле Мэр заявил в интервью Europe1.

«Переговоры уже ведутся, мы должны найти альтернативу российской нефти», — объявил политик после того, как ЕС ввела шестой пакет санкций против России. Этот запрет предусматривает отказ от российской сырой нефти в течение ближайших шести месяцев, а нефтепродуктов – до восьми месяцев.

Для тех стран, у которых нет альтернатив российским энергоресурсам из-за географического положения, предусмотрены исключения.

По данным на 2019 год, Франция импортирует из России 17% нефти и 24% натурального газа. Это значительно меньше, чем Германия и Италия.

13:00 По словам главы Донецкой области Павла Кириленко, с начала войны в регионе были повреждены 43 религиозных сооружения. Он отметил, что россияне уничтожают храмы и церкви Украины с благословения патриарха Кирилла - хотя большинство из них находились в подчинении Московского патриархата.

Павел Кириленко напомнил, что накануне в результате обстрела Святогорска выгорел Всяхсвятский скит Святогорской лавры. Огонь уничтожил его целиком. В городе погибли четыре монаха.

11:15 Министерство обороны РФ объявило, что целью ударов по Киеву было предприятие по ремонту поставленной Украине техникой. В их числе – танки Т-72.

Минобороны РФ также заявило, что около Одессы сбит самолет Ан-26 ВСУ, который перевозил военную технику. Москва также объявила об ударом по городам Донецкой области, в том числе Крематорску, Дружовке и Часов Яру.

Там, согласно позиции Минобороны, уничтожены цеха, ремонтировавшие военную технику.

10:45 Президент России Владимир Путин объявил, что Россия может ударить по новым объектам Украины, если Киев получит от стран Запада ракеты дальнего действия.

Об этом политик объявил в интервью ведущему программы «Москва. Кремль. Путин» Павлу Зарубину.

По его словам, то вооружение, которое сейчас поставляется Украине, пока не может изменить расклад сил. РСЗО Himars аналогичны тем установкам, которые уже есть у Киева, уверен Владимир Путин.

В случае, если Украине поставят ракеты дальнего действия, Москва сделает «соответствующие выводы», объявил Путин. О каких именно ударах пойдет речь, он не уточнил.

Ранее Владимир Путин пригрозил западу «молниеносными ударами», если вмешательство иностранных сил в ситуацию на Украины создаст «неприемлемые угрозы стратегического характера» для России.

10:10 Министерство обороны Великобритании сообщило о контрнаступлении украинских военных в Северодонецке – ключевом городе в Луганской области Украины. Бои там продолжаются несколько недель.

По данным разведки Великобритании, ВСУ удалось сбавить темп наступления российских военных. Накануне власти Луганской области сообщили, что Украина контролирует около половины территории города.

В России утверждают, что ВСУ отступают из Северодонецка.

10:00 Испания готова поставить Украине танки «Leopard» и зенитно-ракетные комплексы. Об этом сообщает El Pais.

По данным издания, Испания готова сделать «качественный скачок» в военной поддержке Украины. Ранее страна поставляла только легкое вооружения, средства индивидуальной защиты и боеприпасы.

Когда будет осуществлена поставка, El Pais не уточняет. Официально об увеличении военной помощи Испания не объявляла.

Ранее в конце апреля Киев посетил премьер-министр Испании Педро Санчес. Он побывал в Бородянке и заявил, что его шокировали зверства войны, и Испания не оставит Украину один на один с Россией.

09:45 Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на призывы Эмманюэля Макрона «не унижать Россию», чтобы найти дипломатическое решение после конца войны.

По словам Кулебы, «Россия унижает себя. Нам всем лучше сосредоточиться на том, как поставить Россию на место. Это принесет мир и спасет жизни».

09:30 По данным предприятия «Энергоатом», утром российская крылатая ракета пролетела над Южноукраинской АЭС на критически низкой высоте.

Это произошло около 5:30 утра. Предполагается, что ракета летела в сторону Киева, где были слышны обстрелы.

09:20 Генеральный штаб Украины опубликовал ежедневную утреннюю сводку.

По данным Киева, Россия перебросила 20 единиц вооружения и военной техники на Бахмутское направление. Цель — доукомплектовать подразделения, которые понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется возможность ударов из Беларуси. На Северском направлении произошли обстрелы в Сумской и Черниговской областях.

На Харьковском направлении Россия сосредотачивает войска, чтобы не допустит дальнейшего продвижения украинских военных к своим границам.

На Славянском направлении идет наступление России и перегруппировка войск.

На Донецком и Северодонецком направлениях проходит наступление на Северодонецк, чтобы окружить украинские войска.

В Черном море в готовности к применению ракетного оружия находятся пять носителей крылатых ракет типа "Калибр".

На Донецком и Луганском направлениях за прошедшие сутки отбиты пять атак врага, сообщают в Генеральном штабе Украины. Сбит вертолет Ка-52 и два беспилотника типа "Орлан-10".

09:00 В Киеве сегодня ночью прогремели взрывы. По словам мэра города Виталия Кличко, речь идет о ракетных ударах по объектам инфраструктуры, нанесенных российскими войсками. В результате обстрелов никто не погиб.

Советник офиса президента Украины Сергей Лещенко сообщил, что целью ракетных ударов стали объекты "Укрзализнцыци" — национальных железных дорог.

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