ЕС и США в Совбезе потребовали прекращения сексуального насилия со стороны солдат РФ в Украине. Посол РФ ушел из зала

США и Евросоюз в Совбезе ООН потребовали от России прекратить сексуальное насилие со стороны российских солдат в Украине

Соединенные Штаты и Евросоюз в Совбезе ООН потребовали от России положить конец сексуальному насилию, в котором обвиняют российских военнослужащих и представителей других подразделений, воющих против Украины на стороне РФ. Это заседание покинул посол РФ Василий Небензя. Об этом сообщает France-Presse.

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Посол США Линда Томас-Гринфилд призвала власти РФ принять меры в отношении российской армии и других подразделений, воющих против Украины, с тем, чтобы они соблюдали резолюцию ООН 2008 года, запрещающую прибегать к сексуальному насилию в качестве тактики ведения войны.

«Россия обязана остановить изнасилования, насилие и зверства, совершаемые ее солдатами. Россия обязана положить конец этой жестокой ничем не спровоцированной войне против украинского народа», — заявила постоянная представитель США при ООН.

На заседании Совета Безопасности ООН выступил председатель Евросовета Шарль Мишель, также осудивший совершаемые российской армией зверства. Он подчеркнул, что виновные понесут наказания за эти преступления. «Мы помогаем собирать доказательства», — сказал глава Европейского совета. В своем выступлении он также обвинил РФ в провоцировании продовольственного кризиса.

AFP пишет, что представитель России при ООН Василий Небензя покинул зал заседаний СБ в ходе выступления Шарля Мишеля. Небензю заменил его заместитель. Российский дипломат называл «ложью» сексуальное насилие, в котором обвиняют российских солдат в Украине, заявив, что этому «нет доказательств».

Постоянный представитель Украины в ООН Сергей Кислица на этом заседании обвинил российскую армию в сексуальном насилии в его стране и заявил, что Россия хочет стереть следы этих преступлений. Он также призвал как можно скорее найти решение «оккупации Россией постоянного советского места» в Совете Безопасности ООН.

Несколько других членов Совета также осудили применение сексуального насилия в Украиек, которое, согласно международному праву, может считаться военным преступлением. Китай призвал расследовать любые обвинения на основе фактов, пишет AFP.

На заседании выступила также специальный представитель ООН по вопросам сексуального насилия в условиях военных конфликтов Прамила Паттен. Она призвала, чтобы амнистия за преступления, связанные с сексуальным насилием, была прямо запрещена в любом возможном будущем мирном соглашении.

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