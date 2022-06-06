Зеленский побывал на фронте, бои за Северодонецк. 103-й день войны. ОНЛАЙН

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Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита на фронт 5 июня 2022 года. На этой фотографии украинский лидер поздравляет солдата в Соледаре (Бахмутский район, Донецкая область).

6 июня — сто третий день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским полномасштабным вторжением в Украину. Не забывайте обновлять страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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16:14 Владимир Зеленский сообщил, что побывал на передовой в Запорожской области и в Донбассе: фото и видео

Владимир Зеленский сообщил, что побывал на передовых позициях ВСУ в Запорожской области, в Соледаре и в Лисичанске.

Лисичанск примыкает к Северодонецку, за который идут интенсивные бои. Соледар расположен к северу от Бахмута на трассе, соединяющей Лисичанск с территорией, подконтрольной Украине.

В соцсетях президента Украины опубликованы фотографии и видео его встреч с украинскими военными.

16:06 Ситуация в Северодонецке ухудшилась для ВСУ — Гайдай

Ситуация в Северодонецке «несколько ухудшилась» для украинских военных, сообщил 6 июня глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. По его словам, сейчас ВСУ удерживают позиции в промзоне, идут интенсивные бои.

Накануне глава ОВА сообщал, что украинские военные в результате контратаки взяли под контроль половину территории Северодонецка.

Сергей Гайдай подчеркнул, что количество обстрелов Северодонецка и Лисичанска увеличилось в десятки раз. «На Луганщине городов с ситуацией, сравнимой с Мариуполем, много: Счастье, Попасная, Рубежное. Сейчас россияне равняют с землей Северодонецк и Лисичанск», — заявляет Сергей Гайдай.

15:55 Bloomberg: Россия и Турция достигли соглашения о вывозе украинского зерна

По данным агентства Bloomberg, Россия и Турция достигли предварительной договоренности о возобновлении поставок украинской сельскохозяйственной продукции из ключевого порта на Черном море. Этот план предполагает разминирование берегов Одессы. Источники агентства утверждают, что официальный Киев по-прежнему скептически относится к предложенному соглашению.

Власти Турции предложили военную помощь с разминированием побережья Одессы и сопровождением судов с зерном. Однако Украина пока не одобрила этот план, опасаясь, что снятие защиты может оставить жизненно важный порт открытым для нападения России.

Кроме того, как пишет Bloomberg, Украина не согласна с требованием России инспектировать прибывающие за зерном суда.

Непосредственного участия в переговорах Украина не принимала, пишет издание.

Ранее сегодня глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал международное сообщество не верить словам Владимира Путина о том, что Россия не будет пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринимать атаки с моря.

15:30 Телеканал «Дождь» получил европейскую лицензию на вещание

Как сообщил главный редактор телеканала Тихон Дзядко, «Дождь» планирует вещать из Латвии, Голландии, Франции и Грузии. Дата перезапуска вещания пока не называется.

Ранее сегодня стало известно, что совет по электронным СМИ Латвии выдал разрешение на вещание телеканалу «Дождь», который приостановил свою работу в России после начала российского военного вторжения в Украину.

15:20 МВД РФ объявило в розыск журналиста Андрея Солдатова

МВД России объявило в федеральный розыск журналиста-расследователя, главного редактора сайта Agentura.ru Андрея Солдатова.

Об этом сам Солдатов сообщил на своей странице в Facebook.

Адвокат Павел Чиков предположил, что в отношении Андрея Солдатова Следственный комитет России расследует уголовное дело о распространении фейков о российской армии.

11 марта сайт Agentura.ru сообщил о чистках в Пятой службе ФСБ, руководство которой, по утверждению источников Андрея Солдатова и Ирины Бороган, было отправлено под домашний арест. Именно это подразделение ФСБ обеспечивало Владимира Путина сведениями о политической обстановке в Украине.

14:55 Глава МИД Украины призвал не верить заявлениям Путина

«Путин говорит, что не будет использовать торговые пути для нападения на Одессу. Это тот самый Путин, который сказал канцлеру Германии Шольцу и президенту Франции Макрону, что не будет нападать на Украину, за несколько дней до начала полномасштабного вторжения в нашу страну. Мы не можем доверять Путину, его слова лишены смысла», — написал Дмитрий Кулеба в своем твиттере.

Putin says he will not use trade routes to attack Odesa. This is the same Putin who told German Chancellor Scholz and French President Macron he would not attack Ukraine — days before launching a full-scale invasion of our country. We can not trust Putin, his words are empty. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 6, 2022

Президент России в интервью программе «Москва.Кремль.Путин» заявил, что Украина для экспорта продовольствия может использовать порты Николаева и Одессы, предварительно их разминировав. «Мы не будем пользоваться ситуацией разминирования для того, чтобы предпринять какие-то атаки с моря», — сказал Владимир Путин.

14:15 В Украине предложили собственный санкционный список россиян

Международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России представила Дорожную карту индивидуальных санкций. Об этом 6 июня сообщает Офис президента Украины.

Составители документа предложили включить в санкционные списки российских олигархов — в первую очередь, сто богатейших людей России из списка Forbes — а также представителей правительства РФ, ключевой менеджмент компаний, включая иностранцев, российских пропагандистов, руководство политических партий, а также членов семей и доверенные лица всех этих людей. Кроме того, Украина предлагает ввести санкции против российских спортсменов.

Количество потенциальных кандидатов на попадание под санкции составляет не менее 12 тысяч физических и 3 тысяч юридических лиц.

Международная экспертная группа Ермака-Макфола, в которую вошли украинские и международные эксперты, была создана по инициативе президента Украины Владимира Зеленского. Ее возглавили руководитель Офиса президента Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), бывший посол США в России Майкл Макфол.

13:50 Полторы тысячи белорусов сражаются на стороне Украины

Об этом в интервью итальянскому изданию Соrriere della Serra сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

13:45 В странах Балтии начались учения ВВС НАТО Ramstein Alloy

В воздушном пространстве стран Балтии в этот понедельник стартовали учения ВВС НАТО и стран-партнеров — Финляндии и Швеции — Ramstein Alloy 22-2.

В учениях участвуют французские истребители, базирующиеся на авиабазе Эмари в Эстонии. В маневрах также задействованы самолеты из Испании, Финляндии, Германии, Швеции, Великобритании и Турции.

«Целью серии учений Ramstein Alloy является повышение оперативной совместимости военно-воздушных сил членов НАТО и стран-партнеров в регионе Балтийского моря. Учения проходят три раза в год. Финские ВВС участвуют в серии учений в качестве государства-партнера», — говорится в заявлении финских ВВС.

Маневры проводятся параллельно с начавшимися в воскресенье в водах Балтийского моря военно-морскими учениями НАТО Baltops 22, в которых наряду с 14 стран НАТО также участвуют Швеция и Финляндия.

13:10 «Произошло немыслимое»: Лавров прокомментировал закрытие неба для его самолета

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал возмутительным и немыслимым закрытие неба Черногорией, Северной Македонией и Болгарией для пролета его самолета в Сербию, куда он должен был прибыть с визитом в этот понедельник.

«Произошло в общем-то лишение суверенного государства права на осуществление внешней политики. Заблокирована международная деятельность Сербии, по крайней мере, на данный момент на российском направлении», — заявил министр.

В интервью RFI cитуацию прокомментировал бывший заместитель министра иностранных дел, дипломат Георгий Кунадзе. Подробнее читайте по ссылке: ►►Закрытое небо: МИД России подтвердил отмену визита Лаврова в Сербию

13:00 Украинские партизаны участили диверсии на оккупированных территориях

Об этом сообщает The Guardian. Как отмечают корреспонденты издания в Киеве Питер Бомонт и Изобель Кошив, организованных подпольных действий на территориях, подконтрольных российским войскам, становится все больше.

12:42 Борис Джонсон подтвердил поставки Украине РСЗО большой дальности

«Мы не можем стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города и убивает ни в чем не повинных мирных жителей», — написал в твиттере премьер-министр Великобритании.

«Великобритания поставит Вооруженным силам Украины реактивные системы залпового огня, чтобы они могли эффективно отражать продолжающееся наступление России», — добавил он.

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians.



The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

Ранее сегодня о поставках Киеву реактивных систем залпового огня M270 сообщило минобороны Великобритании.

Одновременно президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем твиттере, что провел с Борисом Джонсоном телефонные переговоры. «Проинформировал о ситуации на фронте. Получил подтверждение нового усиленного пакета оборонной поддержки Украины. Затронули вопрос активизации работы над гарантиями безопасности. Совместно с Великобританией ищем пути предотвращения продовольственного кризиса и разблокировки портов», — написал украинский лидер.

Провів розмову з @BorisJohnson. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакету оборонної підтримки 🇺🇦. Порушили питання активізації роботи над гарантіями безпеки. Спільно з 🇬🇧 шукаємо шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 6, 2022

12:35 МАГАТЭ надеется отправить на Запорожскую АЭС миссию международных экспертов

Международное агентство по атомной энергии «разрабатывает условия» для международной миссии экспертов, которую оно надеется направить на Запорожскую АЭС, которую сейчас контролирует Россия. Об этом заявил в понедельник глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

«Мы разрабатываем способы отправки такой миссии» —заявил господин Гросси. Его слова приводит The Guardian.

Запорожская атомная электростанция — крупнейшая АЭС в Европе. Она была оккупирована российскими войсками вскоре после их вторжения в Украину. На объекте по-прежнему работают украинские специалисты.

12:20 ВСУ подтвердили гибель российского генерала под Попасной

Управление стратегических коммуникаций аппарата главнокомандующего ВСУ подтвердило гибель в бою под Попасной российского генерал-майора Романа Кутузова.

Накануне о гибели генерала Кутузова сообщили украинские и российские СМИ. Роман Кутузов был исполняющим обязанности командира 5-й общевойсковой армии, которая дислоцировалась в Уссурийске.

До сообщений о гибели Романа Кутузова имелись подтверждения гибели трех российских генералов. В начале мая американская разведка сообщала, что в ходе боевых действий Украине с 24 февраля были убиты «от восьми до десяти» российских генералов.

12:10 За сутки российские военные обстреляли семь населенных пунктов Донецкой области, есть убитые и раненые мирные жители

Об этом в понедельник сообщает Национальная полиция Украины.

«Зафиксировано 11 ударов ракетами "воздух-земля", реактивными системами залпового огня "Град", артиллерией, танками. Разрушения получили 26 гражданских объектов. На местах обстрелов правоохранители собрали доказательства военных преступлений РФ», — говорится в сообщении силового ведомства.

Обстрелам подверглись населенные пункты Авдеевка, Славянск, Дружковка, Краматорск, Часов Яр, Нью-Йорк, Хромово.

Повреждено 10 частных домов, многоэтажка, помещение скорой медицинской помощи, завод, сельскохозяйственное предприятие, критическая инфраструктура.

12:00 В Латвии запретили трансляцию всех российских телеканалов

Национальный совет по электронным СМИ Латвии запретил трансляцию 80 российских телеканалов, которые до сих пор оставались доступны на территории страны. Как отмечает Delfi, речь идет в первую очередь о развлекательных каналах.

Соответствующее решение вступит в силу 9 июня и «будет действовать до тех пор, пока Россия не прекратит войну и не отдаст Крым».

Запрет введен в соответствии с новым законом от 26 мая, который наделяет Национальный совет по электронным СМИ правом ограничивать иностранные программы, если их производят в государствах, угрожающих суверенитету других стран.

11:40 Посол США в Москве дал большое интервью агентству ТАСС

Американский посол в России Джон Салливан дал большое интервью агентству ТАСС, в котором рассказал о своем видении отношений между Москвой и Вашингтоном. Вот главные тезисы этой беседы:

Торговые отношения между Россией и США сейчас полностью разрушены. На их восстановление понадобится много времени;

Большинство представителей американского бизнес-сообщества, которые жили в России десятилетиями, покинули страну;

Однако посольства обеих стран в Москве и в Вашингтоне остаются открытыми, они не закрывались даже в разгар холодной войны;

Разрыв дипломатических отношений не входит в намерения президента Байдена или правительства США;

От контактов между Москвой и Вашингтоном остались только «базовые вещи», в первую очередь дипломаты обсуждают ситуацию с гражданами США, находящимися в местах заключения в России, и с гражданами РФ, заключенными на территории США;

Также продолжает действовать канал связи между оборонными ведомствами обеих стран.

Мы не можем взять и разорвать дипломатические отношения и перестать говорить друг с другом. Мы как минимум каждый день сидим рядом друг с другом на заседаниях Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке. Что бы там ни было, лучше, когда мы говорим друг с другом в ООН, в Совете Безопасности. И у нас должны быть посольства. Это абсолютный минимум. Это основа. У нас должны быть посольства в Москве и Вашингтоне, а не только постоянное представительство России при ООН. Я просто думаю, что на самом деле мы никогда не разойдемся полностью, потому что мы объединены как постоянные члены Совета Безопасности. Джон Салливан в интервью агентству ТАСС

Россия и США совершенно по-разному понимают безопасность и принцип существования НАТО, который для Вашингтона является «оборонным альянсом»;

Отношения Москвы и Вашингтона не смогут улучшиться при нынешних обстоятельствах.

11:25 Великобритания поставит Украине РСЗО большой дальности

Великобритания направит Украине реактивные системы залпового огня дальностью полета до 80 км. Об этом в понедельник сообщило британское Минобороны. Речь идет об установках M270, которые должны позволить «значительно усилить боевую способность» украинской армии, говорится в заявлении британского оборонного ведомства.

«Тактика России меняется, и наша поддержка Украине тоже должна меняться», — подчеркнул глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес. Количество установок, которые получит Киев, не сообщается. До сегодняшнего дня, как сообщает AFP, военная поддержка Лондона Украине оценивалась в 750 млн фунтов стерлингов.

Решение о поставке РСЗО было принято в «тесном сотрудничестве» с США.

11:00 Комитет Госдумы по законодательству одобрил законопроект о приравнивании к госизмене перехода на сторону противника в условиях военных действий

Об этом сообщает «Интерфакс». «Законопроектом предлагается внести уточнение в статью 275 УК России в целях отнесения к государственной измене действий, связанных с переходом на сторону противника в условиях вооруженного конфликта или военных действий против Российской Федерации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму.

Согласно законопроекту, «участие граждан России в военных действиях против интересов РФ за рубежом» будет караться лишением свободы на срок до 20 лет и штрафом в размере до 500 тысяч руб. За «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства» предлагается лишать свободы на срок до семи лет или налагать штраф в размере до 2,5 млн рублей. Госдума получила рекомендацию принять законопроект в первом чтении.

10:45 Тело погибшего в Украине французского журналиста доставят во Францию 8 июня

Тело погибшего на востоке Украины репортера телеканала BFM TV Фредерика Леклера-Имоффа (Frédéric Leclerc-Imhoff) доставят во Францию в среду, 8 июня. Об этом сообщил телеканал BFM TV.

Вечером в пятницу, 10 июня, на площади Республики в Париже пройдет церемония в память об убитом журналисте.

32-летний Фредерик Леклер-Имофф погиб 30 мая в результате обстрела бронированного автомобиля, в котором он находился, на дороге, ведущей в Лисичанск. © bfm

10:25 Так называемый глава оккупированного Херсона Владимир Сальдо объявил, что в Херсонской области отметят День России

«Самое главное, мы его будем встречать и отмечать уже вместе со всей Россией, а не отдельно где-то там. Это важно. Конечно же, будут разработаны такие мероприятия, чтобы жители увидели и почувствовали, какой огромной семьей, к которой мы возвращаемся, мы стали», — цитирует слова Сальдо ТАСС.

Херсон — единственный в Украине областной центр, перешедший под контроль российских военных с 24 февраля. Украинские власти подозревают Владимира Сальдо в государственной измене в условиях военного положения.

В Херсоне есть проблемы со связью, местные жители сообщают о пытках, обысках и арестах.

10:05 Министр культуры Украины сообщил о гибели 32 украинских журналистов за четыре месяца войны

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил 6 июня, в День журналиста в Украине, что за четыре месяца войны в стране погибли 32 журналиста, а за восемь лет войны еще больше.

«В этом году День журналиста имеет особый вкус горечи. 4-й месяц полномасштабной войны — и мы потеряли 32 журналиста… За 8 лет войны мы потеряли еще больше. Вечная память нашим борцам передового информационного фронта», — написал Ткаченко в своем телеграм-канале.

По данным международной правозащитной организации «Репортеры без границ», начиная с 24 февраля, восемь журналистов погибли в Украине, исполняя свои профессиональные обязанности.

09:30 Володин: Решения Европейского суда по правам человека исполняться не будут

Принятие федеральных законов о неисполнении решений ЕСПЧ планируется на этой неделе. Об этом в своем телеграм-канале сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Он также написал о поправках, предложенных ко второму чтению депутатами Госдумы:

не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 15 марта 2022 года — даты подачи заявления России о выходе из Совета Европы;

производить выплаты денежных компенсаций по постановлениям ЕСПЧ, вступившим в силу до 15 марта, только в рублях и только на счета в российских банках.

Кроме того, решения российских судов будут иметь верховенство над постановлениями ЕСПЧ.

Пакет из двух законопроектов о неисполнении решений ЕСПЧ Госдума приняла в первом чтении 18 мая.

09:20 Бывший завод Renault в Москве официально переименовали в «Москвич»

Об этом сообщает РБК. Соответствующие изменения были внесены в ЕГРЮЛ 3 июня. Компания Renault объявила о приостановке деятельности в России в конце марта. Завод в Москве был остановлен 23 марта. Он работал с 2005 года.

08:59 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

На Слобожанском направлении россияне продолжает обстрелы подразделений сил обороны Украины из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. В целях поддержки наступательных действий российские войска усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и возводят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Харьковском направлении российские войска ведут активную оборону, основные усилия сосредоточиваются на содержании занятых рубежей.

На Славянском направлении основные усилия российской армии сосредоточены на продолжении наступательных действий в направлении Славянска.

Из артиллерии разного калибра Россия обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Большая Камышеваха, Вернополье, Дубровно, Новая Дмитровка и Курулько.

На Донецком направлении Россия обстреливает позиции ВСУ вдоль всей линии столкновения.

На Лиманском направлении при поддержке артиллерии Россия ведет наступательные действия в районе Святогорска. Кроме того, российские войска штурмуют населенные пункты Щурово и Старый Караван. И там, и там продолжаются боевые действия.

На Северодонецком направлении российские войска обстреливает позиции ВСУ из минометов и артиллерийских систем различного типа. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошкивка и других. Россияне продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении россияне атакуют в районе Камышевахи, Берестово и Николаевки (там, по сообщениям из разных источников, был убит российский генерал Роман Кутузов).

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