Война в Украине. 104 день. Онлайн

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7 июня — 104-й день с начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними событиями.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время) ♦

15:35 Министры иностранных дел России и Турции Сергей Лавров и Мевлют Чавушоглу 8 июня обсудят ситуацию на Украине и возможность возобновить переговоры Москвы и Киева, говорится на сайте МИДа России.

15:10 В оккупированной Херсонской области российские власти держат в застенках около 600 человек, а также вывозят похищенных жителей в аннексированный Крым, заявила постоянная представительница президента Украины в АР Крым Тамила Ташева.

«По нашим данным, около 600 человек (…) содержатся в специально оборудованных подвалах на Херсонщине», — заявила Тамила Тачева. По ее словам, задержанные, в основном, являются «журналистами и активистами», которые организовывали «проукраинские митинги в Херсоне и области» после оккупации этой территории.

14:54 Вооруженные силы Беларуси приступили к занятиям «по боевой готовности», сообщает государственное белорусское агентство «Белта». На первом этапе учений военнослужащие 103-й Витебской воздушно-десантной бригады «отрабатывали» переправу через реку Сож, идущую вдоль украинско-белорусской границы.

14:37 Американская компания IBM объявила об окончательном уходе с российского рынка, передает РИА Новости.

Еще в начале марта компания объявила о временном, хотя и полном прекращении всех операций в РФ. В частности, IBM прекратила продажу своих разработок на территории России.

IBM входит в число крупнейших в мире производителей аппаратного и программного обеспечения с рыночной капитализацией свыше $113 млрд. Она стала одной из десятков зарубежных компаний, буквально за несколько первых дней войны принявших решение о временном или окончательном уходе из России. Среди них были производители процессоров AMD и Intel, Apple, Microsoft, Samsung, Cisco, SAP и Oracle.

В российском филиале IBM работало около тысячи человек. В прошлом году на российском рынке компания заработала $300 млн из $57,4 млрд общего дохода.

14:12 «Энергоатом» Украины не разрешил главе МАГАТЭ посетить оккупированную Россией Запорожскую АЭС

Украина выступает против посещения директором Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэлем Гросси АЭС в Запорожье до тех пор, пока она оккупирована россиянами, указал во вторник украинский оператор АЭС. «Украина не приглашала Гросси посетить Запорожскую электростанцию ​​и ранее отказывала ему в таком визите. Посещение станции станет возможным только тогда, когда Украина восстановит контроль над площадкой», — написал оператор «Энергоатом» в Telegram во вторник.

Сам Гендиректор Международного агентства по ядерной энергии МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил, что на прошлой неделе украинское правительство пригласило его возглавить экспертную миссию на Запорожскую АЭС, и что он возглавит такую ​​миссию.

We're working to send an expert mission to #Zaporizhzhya Nuclear Power Plant. The biggest NPP in Europe is currently disconnected from @IAEAorg safeguards communications systems. #Ukraine requested us, we will go there. pic.twitter.com/gFiBN2LdBq — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) June 6, 2022

В «Энергоатоме» подчеркнули, что на самом деле «потеря связи» ЗАЭС с МАГАТЭ вызвана действиями российских оккупантов, отключивших в Энергодаре украинского оператора «Водафон», с которым МАГАТЭ имеет контракт на передачу данных.

14:01 Эммануэль Макрон «прав», продолжая дискуссии с Владимиром Путиным, заявила лидер крайне правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен во время пресс-конференции во вторник. Таким образом она отреагировала на критику призыва французского президента «не унижать Россию». «Президент Франции прав, пытаясь путем обсуждения найти средства, чтобы остановить эту войну и обеспечить восстановление Украиной своего суверенитета и вывод российских солдат из Украины», — заявила Ле Пен. Во время предвыборной кампании Марин Ле Пен призывала к «стратегическому сближению между НАТО и Россией» после окончания войны на Украине.

13:40 Лидер пророссийских сепаратистов Денис Пушилин подтвердил во вторник гибель российского генерала.

В сообщении, опубликованном в Telegram, Денис Пушилин выразил «искренние соболезнования родным и близким» генерала Романа Кутузова, «показавшим своим примером, как надо служить отечеству». «Пока наши генералы сражаются вместе с солдатами, наша страна и наш народ будут непобедимы», — добавил лидер сепаратистов, опубликовав черно-белую фотографию офицера.

О смерти генерала Кутузова сообщил в воскресенье российский военный корреспондент Александр Сладков, но пока это не подтверждено официальными источниками.

13:23 США обвиняют Россию в краже пшеницы

Глава американской дипломатии Энтони Блинкен выразил опасения по поводу возможного продовольственного кризиса из-за войны в Украине. По его словам, особенно этот кризис скажется в странах Африканского континента.

По данным New York Times, в середине мая Вашингтон предупредил 14 стран о том, что российские грузовые суда перевозят «украденное украинское зерно». 7 июня Энтони Блинкен сослался на эту статью американской газеты, однако не подтвердил напрямую контакт американского правительства с лидерами африканских стран. В минувшую пятницу посол Украины в Анкаре обвинил Россию в «краже» и экспорте украинских зерновых, в частности, в Турцию, отмечает France-Presse.

13:10 Президент РФ Владимир Путин присвоил официальному представителю Минобороны Игорю Конашенкову звание генерал-лейтенанта, сообщает ТАСС со ссылкой на неназванные источники в Кремле.

13:01 Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил о полном освобождении жилых кварталов Северодонецка и развитии наступления на попасненском направлении. «В целом на сегодняшний день освобождено 97 процентов территории Луганской Народной Республики», – цитирует его слова РИА Новости.

12:53 Общее количество плененных украинских военнослужащих достигло 6489 человек, сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу. «За пять дней в плен сдались 126 военнослужащих Вооруженных сил Украины», – цитирует его слова «Интерфакс».

12:43 Министр обороны РФ Сергей Шойгу объявил об открытии автомобильного сообщения с территории России через оккупированную часть материковой Украины в Крым. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Трасса из Ростова-на-Дону в Крым проходит через Мариуполь, Бердянск и Мелитополь.

12:35 К участию в так называемой «специальной военной операции» России в Украине были привлечены около 600 солдат-срочников, к ответственности за это нарушение привлекли порядка 12 офицеров.

Об этом заявил во время выступления в Совете Федерации военный прокурор Западного округа Артур Егиев. «Согласно данным по надзору Западного военного округа, порядка 600 военнослужащих по призыву были привлечены к специальной военной операции, все они возвращены в кратчайшие сроки», – цитирует его слова «Интерфакс».

12:17 Российские войска, вероятно, отходят из Мелитопольского и части Васильевского района Запорожской области из-за ротации, сообщает глава Запорожской ОВА (ОДА) Александр Старух. По его словам, перемещение российских войск происходит в направлении Херсона. В то же время, в Запорожском регионе продолжается возведение линий защиты для Вооруженных сил Украины.

11:50 Отказавшаяся от российского газа Болгария получила первые поставки из США

Первый танкер со сжиженным природным газом (СПГ) для Болгарии прибыл на регазификационный комплекс в Турции и в настоящий момент проходит разгрузку, сообщает болгарский телеканал Nova со ссылкой на министерство энергетики республики. После разгрузки танкера топливо по трубопроводам направится в Болгарию. «Насколько мне известно, сейчас он разгружается, после чего мы используем этот газ», — заявил телеканалу вице-премьер и министр финансов Асен Василев.

11:29 7 июня, возможно, будет разрешен выезд частных авто из Запорожья во временно оккупированные населенные пункты, сообщает Запорожская областная военная администрация.

«Сегодня, 7 июня, планируется выезд частного автотранспорта на временно оккупированные территории из областного центра. В настоящее время сформирована очередь автомобилей на текущий день, ожидающая разрешения на выезд», – говорится в сообщении. Информация об изменениях пересечения линии разграничения из-за ситуации с безопасностью будет сообщена дополнительно, отметили в ОВА.

11:14 По состоянию на утро 7 июня по меньшей мере 730 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии РФ: по официальной информации ювенальных прокуроров 263 ребенка погибли, более 467 детей получили ранения.

Такие данные публикует Генпрокуратура Украины.

11:09 Согласно информации сайта Киевской администрации, по состоянию на 7 июня в столице зарегистрировали около 66 тысяч внутренне перемещенных лиц, покинувших свой дом из-за нападения России на Украину. Среди них более 9 600 детей.

10:59 Ряд крупных региональных информагентств удалили со своих сайтов страницы с официальными списками земляков, погибших во время войны в Украине, пишет «Тайга.инфо»

Это связано с решением Светлогорского городского суда Калининградской области, который признал запрещенной информацией такой список, собранный псковским 60.ru по открытым официальным источникам.

Иск подал военный прокурор 73-й военной прокуратуры гарнизона Балтийского флота. По данным суда, издание опубликовало сведения, относящиеся к гостайне и «раскрывающие потери личного состава в военное время, в мирное время в период проведения специальных операций». За это может грозит уголовная ответственность.

По данным украинских властей, с начала вторжения Россия потеряла убитыми более 31 тысячи военных. Минобороны РФ публично такую статистику не ведет. Последний раз министерство отчиталось о потерях 25 марта. Тогда власти сообщили о гибели 1351 военнослужащего.

10:48 Войсковая часть 84201, в которой служили моряки крейсера «Москва», включена в список участников «специальной военной операции».

Это следует из ответа прокуратуры Черноморского флота на запрос матери раненого матроса Гульназ Уразаевой, пишет «Медиазона». Фотографию документа опубликовал Telegram-канал «Военный омбудсмен», и его подлинность подтвердила «Медиазоне» сама Уразаева.

При этом ни прокуратура, ни Минобороны не признают, что крейсер «Москва» принимал участие в войне с Украиной. Прокурорская проверка, говорится в документе, установила, что «корабль, на котором проходил службу» сын Уразаевой, «не входил в состав сил, привлекаемых к участию в специальной военной операции» и «в момент катастрофы находился в нейтральных водах».

10:26 На территории Херсонской области, которая сейчас оккупирована российскими войсками, проведут «референдум» о вхождении региона в состав России. Об этом заявил замглавы установленной Россией «военно-гражданской администрации» региона Кирилл Стремоусов, которого цитирует РИА Новости.

10:07 Новая Зеландия ввела санкции против 44 компаний из России и Беларуси, среди них есть «Газпром» и шесть белорусских оборонных предприятий.

Об этом сообщается на сайте МИД страны. Министр иностранных дел Наная Махута добавила, что попавшие под санкции компании контролируются правительством Путина и имеют стратегическое значение для России, так как обеспечивают сырьем, инфраструктурой, связью, транспортом и оружием.

11 мая власти Новой Зеландии ввели санкции против восьми российских граждан и организаций, ответственных за распространение дезинформации и кибератаки на Украину. В санкционный список страны уже входят десятки граждан и организаций, включая президента России Владимира Путина, членов Госдумы, Совфеда и Совета безопасности страны, военная и экономическая элита страны. Его также пополнили официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков, начальник главного управления Генштаба Игорь Костюков, гендиректор ВГТРК Олег Добродеев, президент минобороновского медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов и соучредитель новостного сайта NewsFront Михаил Синелин.

7 июня министр иностранных дел Японии и посол Украины Сергей Корсунский подписали и обменялись нотами о дополнительной финансовой поддержке в размере 65 млрд. йен. Об этом сообщается на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Кроме этого Япония вводит санкции в отношении еще двух российских банков: Россельхозбанка и Московского кредитного банка (МКБ), Также ограничения наложены на Белорусский банк развития и реконструкции.

В рамках нового пакета санкций будут заморожены активы этих кредитно-финансовых организаций. Также запрещено проводить с ними финансовые операции. Санкции вступают в силу с 7 июня.

Кроме этого, вводится «запрет на экспорт товаров, способствующих укреплению производственной базы РФ», говорится в заявлении МИД Японии.

09:50 Российские войска обстреливали из тяжелой артиллерии, минометов, «Градов», «Смерчей» и «Ураганов» Днепропетровскую, Сумскую, Харьковскую, Луганскую, Донецкую, Николаевскую и Херсонскую области, следует из данных областных военных администраций по состоянию на 8:00 7 июня. Есть жертвы и многочисленные разрушения.

На границе Днепропетровской и Херсонской области российские войска обстреляли общину из «Ураганов». Один человек ранен. Повреждены дома.

Ночью в Сумской области обстрелу подвергся населенный пункт Середина-Буда. Обстрел начался около 5 утра, были выстрелы из миномета и затем – артиллерийский огонь. По меньшей мере 6 домов, хозяйственная постройка и гараж повреждены, там возникли пожары. Повреждена линия электропередач. Информация по разрушениям уточняется. По предварительным данным, погибших и раненых среди местного населения нет.

В Харьковской области ночью было несколько обстрелов Киевского района Харькова, загорелся дом, из-под завалов спасли одного человека. Еще один пожар возник в админпостройке, пострадавших нет. Всего за сутки по области 4 раненых, были обстрелы в Дергачах, Изюмском районе. Два человека в течение суток в результате обстрелов погибли: в Дергачах и Черноглазовке.

В Луганской области россияне обстреляли в Лисичанске рынок, горный колледж и школу, где пострадали два человека. Продолжаются бои за Северодонецк. Также было обстреляно Золотое – разрушены 13 домов. Днем россияне ударили по городу Горское – 11 поврежденных домов. В настоящее время российские войска продолжают штурм Северодонецка. ВСУ отразили штурм в направлении Новоохтырки и Воронового.

В Донецкой области обстреливается вся линию фронта из стрелкового оружия, танков, артиллерии, минометов, РСЗО. Нанесены ракетные удары по Кураховому и Авдеевке, кассетными боеприпасами – по Николаевке. Также под огнем оказались Бахмут, Красногоровка, Авдеевка, Часов Яр, пгт Нью-Йорк, с. Богоявленка, с. Первомайское, с.Нетайлово. Повреждены 26 объектов (17 частных домов и 5 – многоэтажек, промышленные и социальные объекты). За сутки погибли три человека, из них один ребенок, ранены шестеро, в том числе два ребенка.

В Николаевской области россияне утром 7 июня снова обстреляли Николаев. Информация уточняется. Ночью под вражеские обстрелы попала Баштанская община, в результате чего погибли два человека, один человек ранен. Повреждены админпомещение РВА и районного совета, городского совета, стадион и спортивная школа. Подробная информация о последствиях выясняется.

Продолжаются боевые действия в Херсонской области, россияне продолжают обстреливать оккупированные села области из артиллерии и пытаются вернуть освобожденные ВСУ территории. Тяжелая ситуация в населенных пунктах Бериславского района. Гуманитарную помощь туда доставить невозможно.

Относительно спокойно ночь прошла в Волынской, Закарпатской, Ровенской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Львовской, Винницкой, Одесской, Запорожской, Тернопольской, Хмельницкой, Кировоградской, Черкасской, Черниговской, Полтавской, Киевской и Житомирской областях.

09:30 Согласно новому обзору министерства обороны Великобритании, Россия добилась успехов на попаснянском направлении в течение мая, но сейчас ее продвижение в этом районе застопорилось.

В выходные украинские силы отбили часть Северодонецка, хотя российские войска, вероятно, продолжают оккупировать восточные районы города. Более широкий план России, вероятно, по-прежнему состоит в том, чтобы отрезать район Северодонецка с севера и с юга.

Сообщения о тяжелых артиллерийских обстрелах в районе Изюма свидетельствуют о том, что Россия готовится приложить новые усилия на северном направлении. «России почти наверняка нужно добиться прорыва хотя бы на одном из этих направлений, чтобы превратить тактические достижения в успех на оперативном уровне и продвинуться к своей политической цели по контролю над всей Донецкой областью», – говорится в обзоре.

Накануне министерство обороны Британии сообщило о предоставлении Украине реактивных систем залпового огня M270, которые могут поражать цели на расстоянии до 80 км.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 7 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/wlN06HEVws



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BiDv2cZSCv — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 7, 2022

09:00 На 104-е сутки полномасштабной войны российская армия продолжает штурмовать Северодонецк, украинская авиация нанесла удары по вражеским силам на Херсонщине и Николаевщине.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 6 утра 7 июня.

На Волынском и Полесском направлениях сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси. Белорусское командование планирует увеличить численность армии.

На Северском направлении активных действий не проводилось, РФ продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей до трех батальонных тактических групп. С российской территории произведены минометные обстрелы подразделений украинских войск в районах населенных пунктов Ходыно и Большая Писаревка Сумской области.

На Харьковском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на содержании занятых рубежей и сдерживании продвижения украинских войск.

На Славянском направлении войска РФ пытаются продолжить наступление в направлении населенных пунктов Изюм и Славянск, а также Долгенькое и Долина. Обстреливаются позиции ВСУ в районах населенных пунктов Базаловка, Бражковка, Грушуваха.

На Донецком направлении, кроме артиллерийских обстрелов, российская авиация нанесла удары с самолетов и вертолетов. Основные усилия сосредоточены на Северодонецке Бахмуте. На Бахмутском направлении украинские войска успешно противодействовали и отразили наступление противника в направлениях населенных пунктов Нагорное, Берестово, Криничное, Роты.

«Украинские вертолеты нанесли удары по скоплениям вражеских сил на Херсонщине, а самолеты – по складам боеприпасов на Николаевщине. Противник потерял более 20 человек и до 10 единиц военной техники.

В целях восстановления утраченного положения враг, при поддержке артиллерии и армейской авиации, совершил наступательные действия в направлении Лозово – Белая Криница, успеха не имел. Для уточнения позиций наших войск враг вел воздушную разведку БПЛА», – говорится в сводке Генштаба ВСУ.

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