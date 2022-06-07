Российские войска нанесли ракетный удар по зерновому терминалу в Николаеве

Российские войска нанесли удар и уничтожили второй по величине зерновой терминал Украины, который находится в Николаеве. REUTERS/Vincent Mundy/File Photo

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил во вторник, 7 июня, что российский удар по зерновому терминалу в украинском Николаеве противоречит недавним обещаниям президента России Владимира Путина гарантировать безопасность экспорта украинских зерновых. Госсекретарь США Блинкен 6 июня выступил с заявлением о том, что Россия занимается продажей украденного украинского зерна. Между тем блокировка украинского урожая российскими вооруженными силами грозит обострением мирового продовольственного кризиса.

Реклама Читать далее

Российские войска нанесли удар и уничтожили второй по величине зерновой терминал Украины, который находится в Николаеве. Об этом во вторник, 7 июня, написал глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель в своем твиттере. «Очередной российский ракетный удар способствует глобальному продовольственному кризису. Российские войска уничтожили второй по величине зерновой терминал Украины в Николаеве», — написал Боррель.

Он также подчеркнул, что удар по зерновому терминалу противоречит недавним обещаниям президента России Владимира Путина гарантировать безопасность экспорта украинского зерна. В интервью телеканалу «Россия 1» 3 июня Путин сказал, что войска РФ готовы обеспечить безопасный проход торгового флота из украинских портов через Черное море. Российский лидер, в частности, предложил вывозить пшеницу через оккупированные Россией порты Мариуполя и Бердянска, а также порты, контролируемые Украиной. Он также обвинил Украину в том, что украинские власти «сами» заминировали подходы к Одессе.

6 июня Турция и Россия договорились об обеспечении экспорта украинского зерна морским коридором из Одесского порта. Предварительный план предполагает разминирование акватории Одессы и гарантии выхода кораблей из Черного моря под эгидой ООН. Турция намерена создать в Стамбуле центр координации передвижения грузов.

Ранее турецкое правительство предложило военную помощь для разминирования вод у берегов Одессы и сопровождения торговых судов. Россия также требует права инспектировать корабли, следующие в Украину. Украина, со своей стороны, считает, что предложенный план подвергает одесский порт риску российского нападения.

Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на российское «предложение» заявил, что наилучшей гарантией для разминирования портов является снабжение Украины оружием. «Мы работаем над этим и получим противокорабельные системы. Это не угрозы. Это будут самые лучшие гарантии», — заявил Зеленский представителям СМИ.

«Мы ломаем риторику России, что это мы не хотим вывозить и провоцируем продовольственный кризис. Мы готовы, но нам нужен коридор безопасности», – подчеркнул президент Украины.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, в свою очередь, призвал Запад не верить словам российского президента о том, что Россия не воспользуется предложенным ею планом для нападения на Одессу.

Представитель Кремля Дмитрий Песков также подтвердил, что Россия требует разминировать подходы к портам вывоза зерна из Одессы и намерена контролировать украинские суда. «Есть заявления президента Путина, который сказал, что в данном случае Украина должна разминировать подходы к портам, что позволит судам после соответствующей проверки нашими военными на предмет того, что эти суда не завозят туда оружие, войти в порт, загрузиться зерном и потом при необходимости — даже с нашей помощью — проследовать в сторону международных вод», — сказал Песков.

Переговоры между Россией и Турцией должны продолжиться в среду, 8 июня, во время визита министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в Анкару. Как пишут украинские СМИ, пока неизвестно, будет ли участвовать в переговорах украинский представитель.

Через Беларусь тоже не получается

В том же выступлении Путин заявлял, что украинское зерно можно транспортировать в порты Балтийского моря через Беларусь. В свою очередь, Лукашенко выдвинул в качестве условия для перевозки украинского зерна открытие транзита белорусских удобрений через Литву.

Президент Украины Владимир Зеленский 6 июня отверг план «зернового коридора» через Беларусь к Балтийскому морю. «Нам предлагали ехать через Беларусь по железной дороге. Мы даже понимаем, какой объем. Но мы понимаем, для чего нам это предлагали. Мы пока не готовы идти по этому формату и помогать нашим "дружественным соседям"», — сказал Зеленский.

С критикой белорусских требований выступил также президент Литвы Гитанас Науседа. Он, в частности, сказал: «Давайте сначала посмотрим с позиции Украины. Хотят сказать, что нужно привести в порядок всю инфраструктуру, нужно привести в порядок движение, чтобы удобрения двигались с территории Украины через Беларусь в страны Балтии – не случится ли так, что по этой налаженной инфраструктуре на каком-то этапе войны будет двигаться военная техника в обратном направлении? Им следует очень осторожно оценивать такую перспективу».

По словам литовского президента, «Лукашенко показал, что он в одной лодке с Владимиром Путиным в этой гнусной агрессии. Мое мнение и оценка не меняются — надо искать другие альтернативы».

В обмен на санкции

Госсекретарь США Энтони Блинкен 6 июня выступил с заявлением о том, что Россия занимается продажей украденного украинского зерна и что эти действия являются частью более широкого плана России, цель которого — помешать Украине экспортировать свой урожай. По словам госсекретаря, РФ «занимается шантажом», угрожая обострением продовольственного кризиса с целью отмены западных санкций.

Ранее Москва заявляла, что готова снять блокаду в Черном море в обмен на облегчение западных санкций. Но США и Британия ответили, что не намерены идти на такие уступки.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш еще в мае заявлял, что война в Украине может повлечь за собой мировой продовольственный кризис, который ставит под угрозу жизни почти 50 миллионов человек в 43 странах.

РассылкаПолучайте новости в реальном времени с помощью уведомлений RFI Подписаться