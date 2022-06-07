США и Великобритания отправят Украине РСЗО. Как ракетная артиллерия поможет ВСУ?

Вслед за США Великобритания объявила, что отправит Украине реактивную артиллерию, несмотря на предупреждения из Москвы. В Киеве называют реактивные системы залпового огня (РСЗО) оружием, «меняющим правила игры», но подчеркивают, что нынешние западные поставки недостаточны, чтобы переломить ход войны.

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Как стало известно накануне, Великобритания отправит ВСУ установки М270, способные поражать цели на расстоянии до 80 км высокоточными ракетами. Британский министр обороны Бен Уоллес отметил, что по мере изменения тактики российской армии должна меняться и поддержка ВСУ.

Премьер-министр Борис Джонсон подчеркнул, что Британия не может «стоять в стороне, пока российская дальнобойная артиллерия стирает с лица земли города».

We cannot stand by while Russian long-range artillery flattens cities and kills innocent civilians.



The UK will gift the Ukrainian Armed Forces multiple-launch rocket systems so they can effectively repel the continuing Russian onslaught. https://t.co/kuwrwUUPWo — Boris Johnson (@BorisJohnson) June 6, 2022

Британское правительство не сообщило, сколько ракетных установок отправится в Украину. По данным «Би-би-си», пока речь идет о трех единицах M270. Украинские военные пройдут в Великобритании курс обучения по использованию этих установок.

На прошлой неделе США объявили о поставке Украине своих реактивных систем залпового огня M142 HIMARS. Это модернизированный и облегченный «брат» установок M270. Вашингтон пока отправляет Киеву всего четыре таких установки, а также ракеты к ним, способные поражать цели на расстоянии более 40 миль (≈65 км). В США ожидают, что обучение украинских военных использованию нового оружия займет около трех недель, отметил замминистра обороны США Колин Каль.

Установка M142 HIMARS на военных учениях в Марокко, 9 июня 2021 г. AFP - FADEL SENNA

Американские РСЗО могут стрелять и более дальнобойными боеприпасами. Например, запускать ракеты класса «земля-земля» ATACMS (Army Tactical Missile System) с дальностью действия 300 километров. Но их США в Украину не поставят. В Вашингтоне высказывали опасения в связи с угрозой дальнейшей эскалации в случае поражения американскими ракетами российской территории.

В Москве выступали с предупреждениями и угрозами относительно поставок Украине более мощных ракет. Президент РФ Владимир Путин грозил расширить список целей, по которым бьют российские войска, если западные страны поставят Украине РСЗО. Накануне глава МИД России Сергей Лавров пригрозил, что российские войска ответят на отправку РСЗО в Украину, отодвинув еще дальше линию фронта. Но эти угрозы не изменили намерений Вашингтона и Лондона ответить на ключевой военный запрос Украины.

В Киеве говорят, что ВСУ нужны десятки ракетных установок, чтобы переломить ход войны

Реактивные системы залпового огня сейчас — ключевой запрос Украины. У ВСУ есть и свои реактивные системы залпового огня, которые использовались на фронте. Это в том числе собственно украинские комлексы «Ольха», созданные на базе советского «Смерча». Сколько пусковых установок и ракет осталось в арсенале ВСУ (как и у ВС РФ) спустя три с половиной месяца боевых действий, неизвестно.

Военный советник офиса президента Украины Алексей Арестович в интервью Guardian сказал, что считает реактивную артиллерию оружием, «меняющим правила игры». Но нынешние масштабы поставок от западных стран, по его словам, недостаточны. Арестович говорит, что Украине нужны 60 единиц РСЗО, чтобы иметь шанс победить Россию. А это намного больше того, что до сих пор было обещано Британией и США.

Если мы получим 60 таких систем, то российские войска потеряют всякую возможность куда-либо продвигаться, они встанут как вкопанные. Если мы получим 40 — они будут продвигаться вперед, хотя и очень медленно, с большими потерями. Если 20 — они будут продолжать наступление с большими потерями, чем сейчас,

— заявил Арестович.

По данным Международного института стратегических исследований, армия США имеет 363 ракетных установки HIMARS и 225 ракетных установок M270, а морская пехота США — еще 47 единиц, в то время как в арсенале Великобритании есть 35 собственных версий M270, что говорит о возможности более масштабных поставок в Украину.

Украинские «военные будут продолжать гибнуть, а мы будем продолжать терять позиции», особенно если страны, имеющие десятки единиц РСЗО, «решат пожертвовать четыре или пять», подчеркнул советник офиса президента Украины.

ВСУ сейчас в невыгодном положении из-за нехватки тяжелых вооружений, говорит французский военный эксперт из Фонда стратегических исследований Венсан Турре (Vincent Tourret). Он отмечает, что по сравнению с первой фазой войны характер боевых действий изменился. Сейчас ключевую роль играет именно артиллерия, которой не хватает ВСУ, чтобы изменить соотношение сил.

Ближние бои во время первой фазы дали преимущество украинской легкой пехоте. Она хорошо оснащена противотанковыми и зенитными средствами ближнего действия и смогла нанести урон российским войскам. Российской армии же, наоборот, не хватает легкой пехоты, она организована вокруг артиллерии . Теперь проблема обратная. Диапазоны боев на фронте увеличились. Таким образом украинские силы находятся в невыгодном положении, когда речь идет о стрельбе с закрытых позиций,

— объясняет эксперт в комментарии RFI.

Ряд стран уже отправил Украине ствольные артиллерийские установки. На фронте ВСУ уже применяют среди прочих американские M777 и французские САУ «Цезарь», стреляющие на 40 км. Преимущество реактивной артиллерии по сравнению с пушечной — дальность стрельбы, но еще и точность, позволяющая уничтожать важные объекты в тылу. По степени точности западные РСЗО превосходят российские ракеты, говорит Венсан Турре.

«Если говорить о количестве, то РСЗО отправляют очень мало. Но нет речи о том, что эти системы должны удовлетворить все потребности украинской артиллерии. Речь идет о предоставлении им передовых возможностей, чтобы создать противовес в нескольких критических точках», — говорит он.

Венсан Турре отмечает неравномерность запасов оружия на Западе. По его словам, если страны Восточной Европы имеют вооружения, унаследованные с советских времен, сохранили и модернизировали свои арсеналы, то Западная Европа в значительной степени сократила свои запасы со времен холодной войны и столкнулась с недостатком промышленных мощностей в области вооружений.

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