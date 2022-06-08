Война в Украине. 105 день. Онлайн
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8 июня — 105 день с начала российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI в режиме онлайн следит за событиями. Чтобы увидеть последние новости, обновляйте страницу.
В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).
15:42 Американская компания Maxar Technologies показала снимки разрушений на востоке Украины, сделанные 6 июня.
«Так сегодня выглядят поля в Донецкой и Луганской областях. Опубликованные в СМИ фотографии Maxar Technologies на весь мир продемонстрировали интенсивность боевых действий, когда земля усеяна воронками от снарядов. Там продолжаются тяжелые бои, у россиян много техники и артиллерии», — прокомментировал снимки Андрей Ермак, глава офиса президента Украины.
Satellite imagery from June 6, 2022 #Ukraine— Maxar Technologies (@Maxar) June 7, 2022
1.) Artillery explosions along Siverskyi Donets River & Bogorodichne (49.020, 37.512)
2.) Fields peppered with hundreds of artillery craters (49.009, 37.308)
3.) 40m diameter bomb crater in Dovhenke (49.022, 37.308) pic.twitter.com/IzWyHob5F0
15:30 В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50». Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.
В сообщении говорится, что 37 из 50 украинских военных были защитниками завода «Азовсталь» в Мариуполе.
15:15 Прямой линии с Путиным в июне 2022 года не будет.
Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что сроки проведения прямой линии «пока не определены.
«Общение» президента с народом проходило ежегодно с 2001 года, за исключением 2004 года.
15:00 Депутат российской Госдумы Евгений Федоров предложил отменить постановление времен СССР о признании независимости Литвы.
Независимость Литвы, Латвии и Эстонии была принята 6 сентября 1991 г. на заседании Госсовета СССР.
Литва оказывает военную поддержку Украине, поддерживает вступления Украину в ЕС и выступает за жесткие санкции против России. Сейм Литвы признал Россию террористическим государством.
14:15 Территория у посольства США в Москве будет переименована в «Площадь Донецкой Народной Республики». Об этом сообщила столичная мэрия.
Название было выбрано по итогам голосования на портале «Активный гражданин», за него проголосовали 44,69% участников.
Ранее «Медиазона» сообщала, что за переименование площади заставляли голосовать московских бюджетников.
14:00 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции, что не ожидает положительных решений на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.
«У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО — что там случится чудо», — сказал он.
Министр также подчеркнул, что считает корректной критику Альянса.
"Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений", — сказал Кулеба.
13:30 Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов российского предприятия, одного из крупнейших производителей бетоноконструкций.
В сообщении утверждается, компания поставляла товары в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, спонсировала предвыборные кампании «Единой России», строила жилье для сотрудников ФСБ и представителей вооруженных сил РФ.
Согласно украинским СМИ, речь идет о компании «Аэрок», принадлежащей российскому олигарху Андрею Молчанову.
13:15 Взломан онлайн-эфир КоммерсантъFM. На радио играет гимн Украины, народная украинская песня «Червона калина» и антивоенные песни.
Радиостанция объясняет, что вещание будет налажено в ближайшие сроки.
12:20 Турция готова согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны согласятся выполнить 10 условий, выдвинутых Анкарой. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak. В частности, турецкие власти требуют отказа от поддержки Рабочей партии Курдистана и других курдских организаций.
12:00 Министры иностранных дел Турции и Росии провели переговоры в Стамбуле. Во время переговоров обсуждался вопрос разблокировки черноморских портов Украины и вывоза зерна. Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Россия согласна на переговоры с Украиной при участии представителей Турции и ООН, но считает их символическими.
В качестве условиях снятия блокады Россия требует от Украины разминирования акватории Одессы. Украина, в своб очередь, утверждает, что это подвергает город риску нападения российских вооруженных сил.
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичным план ООН по созданию зернового коридора в Черном море и выступил за переговоры с участием всех сторон.
11:25 Из оккупированной части Запорожской области в Крым отправился первый товарный состав с украинским зерном.
Об этом пишет российский «Интерфакс» со ссылкой на так называемого «председателя» окуупированной территории Евгения Балицкого.
«С гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что... в направлении Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов ушли с зерном из мелитопольского элеватора».
10:40 Из-за войны психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев. При этом около 3-4 миллионов человек будут вынуждены прибегнуть к медикаментозному лечению.
Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на совещании по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.
«С каждым днем количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будут расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье», – сказал министр.
10:17 Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.
Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм заявил: «Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия. Чтобы они могли противостоять российским атакам».
10:00 Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в казаки.
Черниговская казацкая община Екатерининской церкви, принявшая Джонсона в свой состав, присвоила ему имя Борис Чуприна. По словам заместителя директора Черниговского областного исторического музея Андрея Лесного, такое имя казаки выбрали из-за «свободной» прически Джонсона. «Свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что большой человек», — сказал Лесной.
В память об этом событии киевские художники Дарья Добрякова и Юрий Кутилов изобразили Джонсона в образе «казака Мамая».
09:50 Российские власти оказывали давление на главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, вынуждая его выступить за вторжение российских войск в Украину. Об этом сообщила невестка Гольдшмидта журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.
В результате этого давления раввин и его семья были вынуждены выехать в Израиль через две недели после начала войны. Тем не менее, Гольдшмидт, более 30 лет являвшийся главным москвоским раввином, был 7 июня вновь переизбран на этот пост.
09:35 Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в фейсбуке слова благодарности Франции. Ранее сообщалось , что Франция передала Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые уже введены в действие.
«Украинские артиллеристы хорошо освоили французские САУ на колесном шасси CAESAR и эффективно уничтожают российских оккупантов», — говорится в сообщении.
09:20 Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о разблокировании черноморских портов Украины для экспорта зерна.
09:15 В ночь на 8 июня Харьков и Николаев подверглись обстрелам со стороны российской армии. Об этом сообщает харьковский горсовет. В области также были обстреляны Харьковский и Чугуевский районы. Погибли четыре человека и еще 11 ранены.
08:30 Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении объявил, что на следующей неделе Украина открывает «Книгу палачей» — список преступлений российской армии в Украине.
08:00 На Северодонецком направлении ВСУ отбросили российское наступление.
Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 8 июня.
В сводке также говорится:
На Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.
На Сиверском направлении российские войска продолжают демонстрационные мероприятия.
На Харьковском направлении основные усилия армия РФ сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения украинских войск продолжает минирование местности.
На Славянском направлении РФ ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления ВСУ производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.
На Лиманском направлении российская армия предприняла безуспешную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок.
На Северодонецком направлении ВСУ успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошкивка наступление российской армии успеха не имело. Войска РФ также пытались продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но наступление было отбито.
На Бахмутском направлении российские войска увеличили интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Велись обстрелы позиций украинских подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.
В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими силами, российские войска отошли на ранее занимаемые позиции.
На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий ВСУ российская армия оказывала интенсивное огненное влияние по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный — по населенному пункту Курахово.
На Южнобужском направлении российская армия ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.
По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-российских десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ.
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