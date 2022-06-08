Война в Украине. 105 день. Онлайн

Украинские солдаты готовят снаряды для гаубицы M777 у линии фронта в Донецкой области, Украина. 6 июня 2022 года.

8 июня — 105 день с начала российского военного вторжения в Украину. Русская служба RFI в режиме онлайн следит за событиями. Чтобы увидеть последние новости, обновляйте страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:42 Американская компания Maxar Technologies показала снимки разрушений на востоке Украины, сделанные 6 июня.

«Так сегодня выглядят поля в Донецкой и Луганской областях. Опубликованные в СМИ фотографии Maxar Technologies на весь мир продемонстрировали интенсивность боевых действий, когда земля усеяна воронками от снарядов. Там продолжаются тяжелые бои, у россиян много техники и артиллерии», — прокомментировал снимки Андрей Ермак, глава офиса президента Украины.

Satellite imagery from June 6, 2022 #Ukraine

1.) Artillery explosions along Siverskyi Donets River & Bogorodichne (49.020, 37.512)

2.) Fields peppered with hundreds of artillery craters (49.009, 37.308)

3.) 40m diameter bomb crater in Dovhenke (49.022, 37.308) pic.twitter.com/IzWyHob5F0 — Maxar Technologies (@Maxar) June 7, 2022

15:30 В Запорожской области состоялся обмен телами погибших военных между Украиной и Россией по формуле «50 на 50». Об этом сообщает министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В сообщении говорится, что 37 из 50 украинских военных были защитниками завода «Азовсталь» в Мариуполе.

Новобранцы батальона \\\"Азов\\\" перед отправкой на восток Украины прощаются с родными в Киеве, 16 июля REUTERS/Valentyn Ogirenko

15:15 Прямой линии с Путиным в июне 2022 года не будет.

Об этом заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. Он уточнил, что сроки проведения прямой линии «пока не определены.

«Общение» президента с народом проходило ежегодно с 2001 года, за исключением 2004 года.

Прямая линия с Путиным 30 июня 2021. via REUTERS - SPUTNIK

15:00 Депутат российской Госдумы Евгений Федоров предложил отменить постановление времен СССР о признании независимости Литвы.

Независимость Литвы, Латвии и Эстонии была принята 6 сентября 1991 г. на заседании Госсовета СССР.

Литва оказывает военную поддержку Украине, поддерживает вступления Украину в ЕС и выступает за жесткие санкции против России. Сейм Литвы признал Россию террористическим государством.

14:15 Территория у посольства США в Москве будет переименована в «Площадь Донецкой Народной Республики». Об этом сообщила столичная мэрия.

Название было выбрано по итогам голосования на портале «Активный гражданин», за него проголосовали 44,69% участников.

Ранее «Медиазона» сообщала, что за переименование площади заставляли голосовать московских бюджетников.

14:00 Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил на пресс-конференции, что не ожидает положительных решений на саммите НАТО, который пройдет в Мадриде 28-30 июня.

«У меня нет больших ожиданий от саммита НАТО в Мадриде. Мое реалистическое ожидание от саммита НАТО — что там случится чудо», — сказал он.

Министр также подчеркнул, что считает корректной критику Альянса.

"Меня здесь критиковали за то, что я сказал, что НАТО как организация ничего для Украины не сделала после 23 февраля 2022 года. Тогда я обратился с просьбой: покажите, что сделал Альянс? И оказалось, нет таких решений", — сказал Кулеба.

13:30 Генпрокуратура Украины сообщила об аресте активов российского предприятия, одного из крупнейших производителей бетоноконструкций.

В сообщении утверждается, компания поставляла товары в самопровозглашенные ДНР и ЛНР, спонсировала предвыборные кампании «Единой России», строила жилье для сотрудников ФСБ и представителей вооруженных сил РФ.

Согласно украинским СМИ, речь идет о компании «Аэрок», принадлежащей российскому олигарху Андрею Молчанову.

13:15 Взломан онлайн-эфир КоммерсантъFM. На радио играет гимн Украины, народная украинская песня «Червона калина» и антивоенные песни.

Радиостанция объясняет, что вещание будет налажено в ближайшие сроки.

12:20 Турция готова согласиться на членство Швеции и Финляндии в НАТО, если эти страны согласятся выполнить 10 условий, выдвинутых Анкарой. Об этом сообщает турецкая газета Yeni Şafak. В частности, турецкие власти требуют отказа от поддержки Рабочей партии Курдистана и других курдских организаций.

12:00 Министры иностранных дел Турции и Росии провели переговоры в Стамбуле. Во время переговоров обсуждался вопрос разблокировки черноморских портов Украины и вывоза зерна. Глава российской дипломатии Сергей Лавров заявил, что Россия согласна на переговоры с Украиной при участии представителей Турции и ООН, но считает их символическими.

В качестве условиях снятия блокады Россия требует от Украины разминирования акватории Одессы. Украина, в своб очередь, утверждает, что это подвергает город риску нападения российских вооруженных сил.

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу назвал реалистичным план ООН по созданию зернового коридора в Черном море и выступил за переговоры с участием всех сторон.

11:25 Из оккупированной части Запорожской области в Крым отправился первый товарный состав с украинским зерном.

Об этом пишет российский «Интерфакс» со ссылкой на так называемого «председателя» окуупированной территории Евгения Балицкого.

«С гордостью и радостью сообщаю вам первым о том, что... в направлении Крыма пошли первые вагоны, железнодорожные вагоны, 11 вагонов ушли с зерном из мелитопольского элеватора».

10:40 Из-за войны психологической поддержки будут нуждаться около 15 миллионов украинцев. При этом около 3-4 миллионов человек будут вынуждены прибегнуть к медикаментозному лечению.

Об этом рассказал министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко на совещании по созданию Национальной программы психического здоровья и психосоциальной поддержки.

«С каждым днем ​​количество людей, которые будут испытывать последствия для своего психического здоровья, будут расти. Даже тех, кто смог стойко перенести первые месяцы войны, ждет ментальное истощение, ведь привыкание к постоянному пребыванию в условиях войны также может оказать негативное влияние на психическое здоровье», – сказал министр.

10:17 Норвегия передала Украине 22 самоходных гаубицы М109, включая запасные части, боеприпасы и другое снаряжение.

Министр обороны Норвегии Берн Арильд Грамм заявил: «Украинские силы зависят от поддержки Запада в виде военной техники и оружия. Чтобы они могли противостоять российским атакам».

10:00 Премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона посвятили в казаки.

Черниговская казацкая община Екатерининской церкви, принявшая Джонсона в свой состав, присвоила ему имя Борис Чуприна. По словам заместителя директора Черниговского областного исторического музея Андрея Лесного, такое имя казаки выбрали из-за «свободной» прически Джонсона. «Свободная, подчеркивает его характер, подчеркивает его волю. Прямо по лицу видно, что большой человек», — сказал Лесной.

В память об этом событии киевские художники Дарья Добрякова и Юрий Кутилов изобразили Джонсона в образе «казака Мамая».

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон BEN STANSALL / AFP

09:50 Российские власти оказывали давление на главного раввина Москвы Пинхаса Гольдшмидта, вынуждая его выступить за вторжение российских войск в Украину. Об этом сообщила невестка Гольдшмидта журналистка Авиталь Чижик-Гольдшмидт.

В результате этого давления раввин и его семья были вынуждены выехать в Израиль через две недели после начала войны. Тем не менее, Гольдшмидт, более 30 лет являвшийся главным москвоским раввином, был 7 июня вновь переизбран на этот пост.

09:35 Генштаб ВСУ опубликовал на своей странице в фейсбуке слова благодарности Франции. Ранее сообщалось , что Франция передала Украине 155-мм самоходные артиллерийские установки CAESAR, которые уже введены в действие.

«Украинские артиллеристы хорошо освоили французские САУ на колесном шасси CAESAR и эффективно уничтожают российских оккупантов», — говорится в сообщении.

CAESAR на Елисейских полях. © Wikimedia Commons

09:20 Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Турцию, где проведет переговоры с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу о разблокировании черноморских портов Украины для экспорта зерна.

09:15 В ночь на 8 июня Харьков и Николаев подверглись обстрелам со стороны российской армии. Об этом сообщает харьковский горсовет. В области также были обстреляны Харьковский и Чугуевский районы. Погибли четыре человека и еще 11 ранены.

08:30 Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем видеообращении объявил, что на следующей неделе Украина открывает «Книгу палачей» — список преступлений российской армии в Украине.

08:00 На Северодонецком направлении ВСУ отбросили российское наступление.

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ на утро 8 июня.

В сводке также говорится:

На Волынском и Полесском направлениях, в вооруженных силах Республики Беларусь отрабатываются вопросы создания ударных группировок и проверка готовности транспортной инфраструктуры к перевозке подразделений.

На Сиверском направлении российские войска продолжают демонстрационные мероприятия.

На Харьковском направлении основные усилия армия РФ сосредоточивает на удержании занятых рубежей. В целях недопущения продвижения украинских войск продолжает минирование местности.

На Славянском направлении РФ ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления ВСУ производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

На Лиманском направлении российская армия предприняла безуспешную попытку разведки боем в направлении населенного пункта Райгородок.

На Северодонецком направлении ВСУ успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошкивка наступление российской армии успеха не имело. Войска РФ также пытались продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка, но наступление было отбито.

На Бахмутском направлении российские войска увеличили интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Велись обстрелы позиций украинских подразделений по минометам, ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52 в районах населенных пунктов Покровское, Возрождение и Яковлевка.

В районе населенного пункта Нагорное в результате огневого поражения, нанесенного украинскими силами, российские войска отошли на ранее занимаемые позиции.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий ВСУ российская армия оказывала интенсивное огненное влияние по позициям украинских подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный — по населенному пункту Курахово.

На Южнобужском направлении российская армия ведет позиционную оборону. Зафиксированы артиллерийские обстрелы по районам населенных пунктов Николаев, Долина, Таврическое, Кульбакино, Белая Криница, Трудолюбовка, Благодатное, Луч и Тополиное.

По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106-й и 76-й воздушно-российских десантных дивизий военнослужащих, отказавшихся от дальнейшего участия в боевых действиях, возвращают из Луганской области на территорию РФ.

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