106 дней Россия ведет войну против Украины. ОНЛАЙН

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9 июня — сто шестой день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за полномасштабным вторжением России в Украину. ♦♦♦ Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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# ОБНОВИТЬ # В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время)

16:45 Киев лишил Минск статуса города-побратима. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«Минск уже вряд ли можно назвать городом-побратимом Киева, поэтому нам ничего не мешало принять решение о лишении такого статуса столицы Беларуси. Страны, с территории которой летели ракеты в украинские города и поселки и происходило вторжение российских войск в наше государство», — телеграм-канал Кличко.

16:40 Delfi сообщает, что министр юстиции Латвии Янис Борданс поручил разработать законопроект, который позволит изъять имущество, принадлежащее России и Беларуси, и либо продать его и передать вырученные средства на помощь беженцам из Украины, либо использовать эти объекты для размещения беженцев и реабилитации пострадавших. По информации портала, мера может коснуться здания «Дом Москвы» в Риге и санаториев «Янтарный берег» и «Белоруссия».

16:26 В Верховную Раду внесли законопроект о лишении украинского гражданства за государственную измену.

16:00 В самопровозглашенной «ДНР» приговорили к смертной казни воевавших на стороне Украины британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима. Их обвинили в наемничестве и других преступлениях. Процесс над ними длился три дня.

Помимо «наемничества» британцев и марокканца обвинили в «насильственном захвате (или удержании) власти», а также в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».

48-летний Шон Пиннер, 35-летний Эндрю Хилл и 21-летний Брагим Саадун служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

15:56

Харьков. Разрушения после российских обстрелов вечером 8 июня. pic.twitter.com/9OtPdiklkk — RFI на русском (@RFI_Ru) June 9, 2022

15:44 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предостерег страны Запада от попыток повлиять на Украину и добиться ее согласия на «плохой» компромисс с Россией, заявив, что это было бы «отвратительно с моральной точки зрения».

«Побуждение к заключению плохого мира в Украине будет поощрять Путина и всех тех в мире, кто считает, что агрессия оправдывает себя», — цитирует агентство France-Presse выступление Джонсона в этот четверг в Блэкпуле, на северо-западе Англии. «Это было бы ошибкой и открыло бы дорогу к новым конфликтам, большей нестабильности, большей неопределенности в мире и, следовательно, к большим экономическим трудностям», — подчеркнул британский премьер.

Джонсон предостерег «тех, кто считает, что цена поддержки украинцев сейчас слишком высока и что их следует побудить принять то, чего требует Путин». «Бросить украинцев был бы отвратительно с моральной точки зрения», — подчеркнул он. Путину «никогда не удастся подчинить себе Украину, и чем скорее он это поймет, тем лучше, ему нельзя позволить добиться частичного успеха, поглотив часть страны, как он уже делал раньше, и объявив о прекращении огня», — указал Джонсон.

15:25 Руководство английской Премьер-лиги на ежегодном собрании клубов приняло решение расторгнуть контракт с «Матч ТВ» из-за вторжения России в Украину. Об этом сообщает ВВС. Контракт на сумму 43 млн фунтов (почти $54 млн) был заключен сроком на шесть лет и должен был вступить в силу в начале сезона 2022-2023.

15:02 С кем хочет, с тем и граничит: «Яндекс. Карты» убрали границы государств на карте мира

4 июня пользователи соцсетей обратили внимание на то, что сервис главного поисковика РФ «Яндекс.Карты» перестал отображать границы между странами, показывая лишь границы регионов и названия государств.

9 июня в пресс-службе «Яндекса» заявили, что решили изменить приоритеты и «сделать акцент на природных объектах, а не на границах государств». Теперь карта будет «физико-географической», а не политической.

14:37 Более 4,8 миллионов украинцев были зарегистрированы в качестве беженцев по всей Европе (в 44 странах) после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, сообщили в четверг, 9 июня, в Верховном комиссариате ООН по делам беженцев (УВКБ ООН).

► ООН: почти 5 миллионов украинцев получили статус беженцев в странах Европы

14:12 Владимир Путин указом от 9 июня отменил для экспортеров в РФ обязательную продажу 50% валютной выручки. Теперь эту долю будет определять правительственная комиссия. Ослабление требований к экспортерам по продаже валютной выручки — одна из мер, направленных на корректировку курса российской валюты. Экономическое издание The Bell, правда, отмечает, что объявление о путинском указе на валютный курс пока не повлияло: доллар на бирже все равно оставался дешевле 58 рублей. Компаниям так или иначе приходится менять больше половины валюты (например, для уплаты налогов — фискальная нагрузка на нефтяников составляет порядка 65%), а держать средства в валюте небезопасно из-за угрозы пострадать от санкций, объясняет The Bell.

13:40 Украинская армия ежедневно теряет на фронте до 100 человек убитыми и до 500 ранеными. Об этом заявил министр обороны Украины Алексей Резников (ранее о ежедневных потерях от 50 до 100 военных убитыми говорил президент Зеленский). По словам Резникова, ситуация на фронте тяжелая — войска РФ имеют силы для продвижения на отдельных участках фронта и давят численностью, хотя несут большие потери. Резников также сообщил, что поставленные Польшей САУ «Краб» уже находятся на фронте. Американские противокорабельные ракеты Harpoon уже поступили на вооружение ВСУ и вместе с украинскими «Нептунами» размещены на береговой линии. Министр сообщил, что военные «уже некоторое время учатся управлять» РСЗО, которые Киеву решили поставить США и Великобритания.

13:20 Россияне направили Путину почти 1,2 млн жалоб на армию за время войны против Украины

С января по апрель этого года россияне написали свыше 1 млн жалоб в администрацию президента на министерство обороны, подсчитали журналисты издания «Важные истории». «На минобороны жаловались больше, чем за все последние шесть лет», — отмечают авторы расследования. За первые четыре месяца года получено более 1 миллиона 181 тысячи жалоб.

Согласно материалам издания, больше всего жалоб на военное ведомство поступило в апреле 2022 года — 624 тысячи (больше, чем за три предыдущих месяца вместе взятых). Сильнее всего россиян беспокоит работа военкоматов (83,5 тысячи жалоб), служба по призыву почти 79 тысяч), служба по контракту (75,6 тыс.), выплаты контрактникам (67,7 тыс.), использование ВС РФ за рубежом (55,7 тыс.), выплаты ветеранам (41,7 тыс.), а также поиск пленных и пропавших без вести (41,7 тыс.).

По подсчетам «Важных историй», минобороны крайне неохотно реагирует на жалобы: с 2016 года ведомство отвечало удовлетворительно в среднем лишь на 3% из них.

12:53 Президент Польши раскритиковал звонки Шольца и Макрона Путину, сравнив правителя РФ с Гитлером

Глава польского государства Анджей Дуда подверг критике тот факт, что канцлер ФРГ Олаф Шольци и президент Франции Эмманюэль Макрон продолжают вести телефонные переговоры с Владимиром Путиным, который продолжает вести войну против Украины. Об этом Дуда заявил в интервью Bild (опубликовано 8 июня).

«Поражен всеми разговорами, которые ведутся с Путиным, особенно — канцлером Шольцем, президентом Эмманюэлем Макроном. Эти переговоры ни к чему не приводят», — заявил польский президент. По его мнению, такие переговоры — «своего рода легитимации для того, кто несет ответственность за преступления, совершенные российской армией в Украине».

Говорил ли кто-нибудь подобным образом с Адольфом Гитлером во время Второй мировой войны? Кто-нибудь сказал о том, что Адольф Гитлер должен был бы сохранить лицо? Что нужно было бы поступать таким образом, чтобы это не было бы унизительным для Адольфа Гитлера? Я не слышал таких голосов, — цитирует Reuters отрывок из интервью президента Польши немецкому изданию.

Deutsche Welle напоминает, что ранее Дуда критиковал власти ФРГ, которые, по словам Дуды, не сдержали обещание, данное Польше — поставить ей танки взамен тех, которые Варшава предоставила Украине из собственных резервов.

12:34 Согласно отчету разведки Великобритании от 9 июня, в украинском Северодонецке продолжаются бои. Отмечается, что продвижение российских войск в городе замедлилось еще в апреле из-за действий украинской армии, которая лучше знакома с местностью. За последние двое суток российская армия активизировала наступление к югу от Изюма. По мнению британского разведывательного ведомства, усиление позиций на этой территории даст РФ возможность продвинуться вглубь Донецкой области.

12:03 Глава Житомирской области Украины Виталий Бунечко сообщил, что минувшей ночью под ракетный обстрел сил РФ попал многоэтажный дом в Новограде-Волынске. «На данный момент информации о погибших и пострадавших нет», — написал Бунечко.

Утром 9 июня представитель минобороны РФ Игорь Конашенков сообщал, что по Житомирской области был нанесен удар ракетами, которые якобы поразили учебный центр ВСУ, где, как заявил генерал, готовили иностранных наемников.

11:41 Санкционные новости: Volkswagen предложил своим сотрудникам в Нижнем Новгороде уволиться добровольно

Немецкий Volkswagen стал первым автоконцерном, работающим в России, который начал процедуру увольнения сотрудников. Об этом сообщил «Коммерсант» со ссылкой на российский профсоюз работников компании. Ранее сотрудники сборочного производства в Нижнем Новгороде были в бессрочных отпусках, а само предприятие в простое с 3 марта.

Речь идет о 200 работниках контрактной сборки Volkswagen и Skoda на площадке завода ГАЗ. Согласно предложению «Фольксваген Груп Рус», работникам, которые расторгнут контракт до 17 июня, предлагают получить шесть окладов в качестве выходного пособия. Тем, кто уволится до 29 июня — только пять окладов. Также работникам предлагают сохранить медицинскую страховку до конца 2022 года и получить личное IT-оборудование.

С 3 марта завод в Нижнем Новгороде прекратил выпуск автомобилей из-за санкций, введенных США против группы ГАЗ. Сам Volkswagen не делал каких-либо заявлений о разрыве соглашения о контрактной сборке на ГАЗе, но, по данным «Коммерсанта», довел до дилеров информацию, что в 2022 году сборки в России, в том числе и на собственной площадке в Калуге, не будет.

11:05 В самопровозглашенной «ДНР» сообщили о начале боев за Славянск. Эту информацию военного штаба сепаратистского образования передает РИА Новости.

10:25 Артисты в изгнании: как Париж объединил украинских и российских художников

Парижское Ателье художников в изгнании поставило перед собой амбициозную задачу: объединить украинских и российских художников, которые выступают против войны в Украине. Что получилось из этой идеи – в сюжете наших коллег France 24.

09:55 В Донецкой области Украины за сутки погибли четверо мирных жителей

По сообщению главы областной администрации Павла Кириленко, под обстрелами три человека погибли в Курахово, еще один — в Авдеевке. 11 человек были ранены.

09:45 Вечерний обстрел Харькова: двое погибших

Вечером 8 июня в результате российских обстрелов Новобаварского района Харькова произошли пожары в кафе, магазине и школьной библиотеке. По предварительным данным областного управления ГСЧС, два человека погибли, четверо получили ранения, — передает «Суспильне».

09:32 Рано утром глава администрации Луганской области Украины Сергей Гайдай сообщил, что российские военные обстреляли территорию цеха по производству аммиака на северодонецком «Азоте». В области за сутки — четверо погибших мирных жителей.

В Лисичанске при обстреле убиты трое жителей — мужчина и две женщины. Позже Гайдай добавил, что в результате артиллерийского обстрела Лисичанска была убита женщина и ранена ее дочь. Скончался житель Северодонецка, получивший тяжелые ранения 6 июня, — написал Гайдай.

По его сообщению, 8 июня вечером два попадания снарядов зафиксировано на объединении «Азот» в Северодонецке. «Повреждены не менее двух цехов на разных концах химического предприятия. Один из них – цех производства аммиака», — сообщил Гайдай.

09:15 Украинские саперы-добровольцы о своей работе: «Если следовать правилам, все будет в порядке»

До войны Елена работала фитнес-инструктором в Северодонецке. Сегодня вместе с другими добровольцами она очищает поля и дороги от неразорвавшихся боеприпасов по всей Украине – соответствующую подготовку она прошла благодаря гуманитарной организации «Датский совет по делам беженцев» (Danish Refugee Council). На момент интервью группа разминирования, в которой работает Елена, нашла на этой дороге в Черниговской области 26 неразорвавшихся снарядов.

09:00 В своей утренней сводке Генштаб ВС Украины сообщил о том, что силы РФ «продолжают поиски слабых мест в обороне города Северодонецка». Противник обстреливает Северодонецк, Лисичанск, Приволье, Устиновку, Горское и Екатериновку. Россияне предприняли попытку штурма Тошковки.

Усилия противника также сосредоточены на подготовке к продолжению наступления на Славянск и Барвенково. Продолжаются бои в районе Богородичного и Долгенького. На Донецком направлении армия РФ нанесла ракетный удар по Краматорску. За прошедшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты семь атак россиян, — утверждает Генштаб ВСУ.

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