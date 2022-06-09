В «ДНР» двух британцев и марокканца приговорили к смертной казни

В самопровозглашенной «ДНР» к смертной казни приговорили воевавших на стороне Украины британцев Эйдена Аслина и Шона Пиннера, а также марокканца Саадуна Брагима. Их обвинили в наемничестве и других преступлениях. Процесс над ними длился три дня. Все трое были военнослужащими вооруженных сил Украины и начали служить по контракту задолго до полномасштабного российского военного вторжения.

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Помимо «наемничества» британцев и марокканца обвинили в «насильственном захвате (или удержании) власти», а также в «прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности».

«При принятии приговора суд руководствовался не только прописанными нормами и правилами, но и главным, незыблемым принципом — справедливости. Именно он позволил принять это сложное и тяжелое решение о применении к осужденным исключительной меры наказания в виде смертной казни», — цитирует ТАСС слова председателя суда.

48-летний Шон Пиннер, 28-летний Эйден Аслин и 21-летний Брагим Саадун служили в 36-й отдельной бригаде морской пехоты ВСУ.

Реакция официального Лондона

Власти Великобритании выразили «крайнюю озабоченность» таким приговором. «Мы повторяем, что военнопленные не должны быть использованы в политических целях», — заявил официальный представитель премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. Глава британской дипломатии Лиз Трасс, со своей стороны, назвала процесс «симулякром правосудия, не имеющим абсолютно никакой легитимности».

I utterly condemn the sentencing of Aiden Aslin and Shaun Pinner held by Russian proxies in eastern Ukraine.



They are prisoners of war. This is a sham judgment with absolutely no legitimacy.



My thoughts are with the families. We continue to do everything we can to support them. — Liz Truss (@trussliz) June 9, 2022

Ранее Лондон призывал «ДНР» «с милосердием отнестись» к попавшим в плен британцам. Вице-премьер Великобритании Доминик Рааб заявлял, что британский МИД предпримет все возможные шаги для оказания помощи британским подданным.

В середине апреля Шон Пиннер и Эйден Аслин записали видеообращение, в котором попросили Бориса Джонсона помочь обменять их на пророссийского политика Виктора Медведчука, которого называют «кумом Путина». В Украине его арестовали по подозрению в государственной измене. Видео пленных британцев показали на российских официальных телеканалах.

Все трое участвовали в обороне Мариуполя

В конце апреля родственники Эйдена Аслина рассказали, что тот переехал в Украину в 2018 году, познакомился там со своей девушкой и стал жить в Николаеве. В течение четырех лет он служил в морской пехоте ВСУ. Ранее Аслин служил в Королевском английском полку.

У Шона Пиннера — похожая история. Его семья также объясняла, что тот не был «ни добровольцем, ни наемкником, а официально служил в украинской армии в соответствии с украинским законодательством». Он жил в Украине с 2018 года и был женат на украинке. В 2015 году он участвовал в боевых действиях в Сирии на стороне курдов.

Гражданин Марокко Саадун Брагим переехал в Украину в 2019 году. Он учился в Киевском политехническом институте на факультете авиационных и космических систем, но не закончил обучение. В 2021 году Брагим подписал контракт на военную службу на три года.

Все трое участвовали в обороне Мариуполя. Шон Пиннер и Эйден Аслин были взяты в плен в Мариуполе в середине апреля. Брагим Саадун был взят в плен в Волновахе в марте.

Российские официальные СМИ называют иностранных военнослужащих, воюющих в Украине, исключительно «наемниками».

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