107 дней Россия ведет войну против Украины. ОНЛАЙН

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10 июня — сто седьмой день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за полномасштабным вторжением России в Украину. ♦♦♦ Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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18:55 Борис Джонсон о приговоренных к смерти британцах «ДНР»: Великобритания не будет вести переговоры ни с Россией, ни с сепаратистами

Великобритания назвала вынесение судом сепаратистской «ДНР» смертного приговора двум британцам «вопиющим нарушением» Женевской конвенции о военнопленных. Борис Джонсон, согласно заявлению его пресс-службы, разговаривал с властями Украины, а не России по поводу Эйдена Эслина и Шона Пиннера, осужденных ранее за «наемничество» и приговоренных к смертной казни судом так называемой «ДНР». Великобритания отказалась вести переговоры с сепаратистским образованием в Донбассе,- сообщает REUTERS.

18:30 В Бучанском районе Киевской области обнаружены чистые бланки паспортов Украинской СССР

По утверждению СБУ, «схрон» бланков паспортов был найден в одном из заброшенных домов. Паспорта выполнены как на русском, так и на украинском языках и принадлежат к серии 1990-го года. Больше подобные серии не выпускались, — сообщает украинская спецслужба.

По версии СБУ, бланки, предположительно, должны были быть использованы для паспортизации жителей захваченных территорий до момента проведения в дальнейшем «псевдореферендума для провозглашения местной республики». Минобороны РФ не комментирует это заявление.

18:20 «Оставить Путина ни с чем»: в Германии началась кампания по отказу от российских энергоносителей

Германия анонсировала широкую кампании отказа от российских ископаемых энергоносителей. Немцев призывают максимально экономить электроэнергию.

«Мы должны уйти от ископаемых энергоносителей, зависимости от российского импорта и возможностей нас шантажировать», — заявил министр экономики ФРГ Роберт Хабек. Его слова цитирует DW.

Акцию поддержали 80 миллионов немцев, ведущие организации бизнеса, местные органы власти и крупнейшие ассоциации, — сообщает издание.

18:02 Из Германии 200 врачей отправятся в Украину, чтобы лечить больных и раненых на войне. Об этом заявлении министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, который находится с визитом во Львове, сообщает Deutsche Welle.

Министр пообещал Украине масштабную поддержку Германии в медицинской сфере, в частности в лечении тяжелораненых. Лаутербах прибыл с командой немецких хирургов и других специалистов, которые помогут в лечении пострадавших от сильнейших ожогов, проведут обучение украинских медиков и помогут в создании ожоговых центров. Через Федеральную врачебную палату Германии поступили предложения о работе в Украине от 200 хирургов и врачей скорой помощи.

17:56 200 немецких врачей отправятся в Украину, чтобы лечить больных и раненых на войне. Об этом заявлении министра здравоохранения ФРГ Карла Лаутербаха, который побывал с визитом во Львове, сообщает Deutsche Welle.

17:25 Между РФ и Украиной состоялся одиннадцатый по счету обмен пленными, в ходе которого из российского плена освободили главу Шевченковской общины Николаевской области Олега Пилипенко. Об этом сообщил глава областной администрации Виталий Ким. Пилипенко похитили в начале марта, когда он поехал развозить хлеб местным жителям. Сколько всего человек вернулись домой в результате обмена, Ким не уточнил.

17:00 Армия РФ не оставляет попыток форсировать реку Северский Донец, которая разделяет Северодонецк и Лисичанск, и ищет слабые места в украинской обороне. Об этом сообщил представитель министерства обороны Украины Александр Мотузяник в эфире национального марафона новостей. Украинская линия обороны проходит по правому берегу Северского Донца. Российские силы «выискивают слабые места в нашей обороне (…) ищут наши артиллерийские точки и пытаются их подавить», — сказал Мотузяник. Северодонецк и Лисичанск — последние большие города Луганской области, которые не перешли под полный контроль путинских войск.

16:40 В Румынии 14 июня президент Франции Эмманюэль Макрон встретится с дислоцированными там французскими военными, сообщает агентство France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец.

Вместе с президентом Румынии Клаусом Йоханнисом он посетит базу НАТО, где размещены 500 французских военных вместе с подразделениями других стран альянса, включая 300 бельгийских солдат. Франция направила свой контингент в Румынию 26 февраля, сразу после начала вторжения РФ в Украину в рамках мер по усилению восточного фланга НАТО.

Французские военные координируют в Румынии развертывание сил в рамках натовской программы «Расширенное передовое присутствие» (Enhanced Forward Presence). Недавно Франция также развернула на румынской территории свою систему противовоздушной обороны последнего поколения.

16:00 Президент Франции побывает в соседних с Украиной Румынии и Молдове 14 – 15 июня

В эту пятницу в администрации французского президента объявили, что Эмманюэль Макрон в будущий вторник побывает в Румынии, а затем в среду посетит Молдову.

Как сообщает агентство France-Presse, в Елисейском дворце также заявили, что на данном этапе не ведут «подготовку» к визиту Макрона в Украину. Советник президента лишь отметил, что этот визит состоится «когда для этого придет время», а также «когда это будет более всего полезным для президента Зеленского».

Отвечая на вопросы журналистов, поднятые в связи с призывом Макрона «не унижать Россию», советник президента отметил, что Франция рассчитывает на победу Украины в конфликте с РФ.

Как президент уже имел возможность сказать, мы хотим, чтобы Украина победила. Мы хотим, чтобы территориальная целостность Украины была восстановлена. Мы хотим, чтобы этот конфликт, эта война России против Украины закончилась как можно скорее, — цитирует AFP слова советника Макрона.

Представитель Елисейского дворца также сообщил, что Франция готова принять участие в операции по снятию блокады порта Одессы для возобновления экспорта украинского зерна в страны, которые в нем нуждаются.

По словам советника, Париж готов оказать содействие всем сторонам, с тем чтобы «организовать операцию по обеспечению доступа к порту Одессы в условиях полной безопасности, чтобы обеспечить проход судов, несмотря на то, что море заминировано».

15:39 Министр обороны Великобритании Бен Уоллес прибыл в Киев для переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским и министром Алексеем Резниковым. Во время переговоров будет обсуждаться дальнейшая помощь вооружением. Об этом сообщается на странице Зеленского в фейсбуке.

На встрече Уоллес сказал, что, как и британцы во времена Второй мировой войны, украинцы борются с фашистским режимом, армия которого имеет численное преимущество.

Ранее в тот же день Зеленский выступил на Демократическом саммите в Копенгагене, где подчеркнул, что Украина является частью европейской семьи и напомнил, что для борьбы с российскими захватчиками украинская армия нуждается в вооружении.

15:00 Представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что британцы Эйден Аслин и Шон Пиннер, которых в самопровозглашенной ДНР приговорили к смертной казни, не имеют права на статус военнопленных. Кроме того, Захарова предложила Великобритании обращаться относительно судьбы попавших в плен британцев к властям так называемых ДНР или ЛНР.

«Со своей стороны неоднократно информировали посольство Великобритании в Москве о том, что по всем вопросам плененных англичан следует обращаться к властям ДНР или ЛНР», — сказала Захарова.

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс сообщила, в свою очередь, что обсудила с главой украинской дипломатии Дмитрием Кулебой совместные усилия по освобождению пленных британцев.

Spoke with Ukrainian FM @DmytroKuleba to discuss efforts to secure the release of prisoners of war held by Russian proxies. The judgement against them is an egregious breach of the Geneva convention.



The UK continues to back Ukraine against Putin’s barbaric invasion. pic.twitter.com/DyKZAP4HA6 — Liz Truss (@trussliz) June 10, 2022

Она также назвала организованный в отношении них «суд» нарушением Женевской конвенции, лежащей в основе международного гуманитарного права применительно к военному периоду.

Кроме британцев, в руках так называемой ДНР находится гражданин Марокко.

14:10 Посол США в Украине Бриджет Бринк написала в своем твиттере, что Вашингтон предоставит Киеву 7,5 млрд долларов напрямую из бюджета США.

«С нетерпением жду сотрудничества с [премьер-министром Украины] Денисом Шмыгалем, чтобы помочь Украине защититься от российской агрессии и поддержать устойчивость Украины и ее восстановление. Прямая бюджетная поддержка в размере 7,5 миллиарда долларов обеспечит способностьУкраины оставаться сильной», — говорится в сообщении посла.

Looking forward to working with @Denys_Shmyhal to help Ukraine defend itself against Russia's aggression and bolster Ukraine’s resilience and recovery. With $7.5 billion in direct budget support on the way, we are committed to ensuring Ukraine stays strong. pic.twitter.com/paLGElbYtS — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) June 10, 2022

13:30 Швейцария присоединилась к европейским санкциям в отношении России. Они относятся к 100 физическим и юридическим лицам из России и Беларуси.

В санкционном списке также значатся российские военнослужащие, виновные в убийстве гражданских лиц в Буче. Кроме того, Швейцария поддержала отключение Сбербанка от SWIFT. Санкции вступают в силу в пятницу, 10 июня.

13:25 Председатель Европарламента Роберта Метсола подтвердила, что Европарламент выступает за предоставление Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Ранее Bloomberg писал, что Еврокомиссия также склонна поддержать заявку Украины.

12:15 Российская армия вывозит из оккупированного Мелитополя в аннексированный Крым урожай не только зерновых, но и черешни. Российский «Интерфакс» сообщает об этом, ссылаясь на ставленника оккупационных сил Андрея Сигуту.

«Сейчас идет сбор урожая черешни. Урожай удался. Проведены переговоры с крымским руководством, организована беспрепятственная поставка черешни в Крым», — пишет он.

11:12 Дания и Швеция намерены поставить условия для приема заявки Украины на вступление в ЕС. Они связаны с антикоррупционными реформами в Украине, пишут украинские СМИ.

«Украинская правда», в частности, сообщает, что премьер Нидерландов Марк Рютте также настаивает на том, чтобы не давать Украине новый статус до выполнения условий.

10:26 Соединенные Штаты обеспокоены вынесением смертного приговора трем иностранным гражданам в самопровозглашенной ДНР и призвали РФ соблюдать нормы гуманитарного права. Об этом написал в Twitter госсекретарь США Этони Блинкен.

We are gravely concerned by reports of a sham “trial” and its judgements against lawful combatants serving in Ukraine’s Armed Forces. We call on Russia and its proxies to respect international humanitarian law, including the rights and protections afforded prisoners of war. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) June 9, 2022

09:52 Британская разведка сообщила в своем твиттере, что Россия пытается обеспечить базовые коммунальные услуги населению на оккупированных территориях. Однако доступ к безопасной питьевой воде остается непостоянным, существуют также значительные перебои в телефонной и интернет-связи.

«В Херсоне, вероятно, критический дефицит лекарств, а Мариуполю грозит большая вспышка холеры. Единичные случаи холеры зарегистрированы с мая. Медицинские услуги в Мариуполе, вероятно, уже близки к коллапсу: большая вспышка холеры в Мариуполе еще больше усугубит ситуацию», — говорится в сообщении.

(5/5) Medical services in Mariupol are likely already near collapse: a major cholera outbreak in Mariupol will exacerbate this further. — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 10, 2022

09:26 Президент Франции Эмманюэль Макрон и глава Украины Владимир Зеленский провели в четверг телефонные переговоры, во время которых обсудили военную помощь Франции Украине, а также заявку Киева на вступление в Евросоюз .

Глава Французской Республики, в частности, подтвердил, что «Франция по-прежнему будет мобилизована» в деле помощи Украины, в том числе «тяжелым вооружением».

08:47 Российский олигарх Михаил Фридман начал проводить переговоры с украинскими властями по поводу возможности получения гражданства страны.

Об этом рассказал в интервью Forbes глава Национального агентства по предотвращению коррупции Украины Александр Новиков. Он пояснил, что Фридман намерен зарегистрировать в Украине свои основные активы.

Михаил Фридман родился во Львове, что делает получение гражданства возможным.

Бизнесмен находится под санкциями ЕС и Великобритании, действующими с момента вторжения России в Украину, а также санкциями США с 2018 года.

Михаил Фридман ранее всегда занимал «конструктивную» позицию по отношению к власти. AFP - YURI KADOBNOV

08:20 Согласно утренней сводке генштаба ВСУ, российские войска продвинулись к городу Бахмут. Ведется наступление в направлении сел Воздвиженка и Роты в нескольких километрах от Бахмута.

08:15 Из-за потерь во время боев в Харьковской области, российское мотострелковое подразделение из состава 1-го армейского корпуса в полном составе отказалось воевать. Об этом сообщает украинская пресса со ссылкой на генштаб ВСУ.

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