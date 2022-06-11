Войска РФ готовятся наступать на Славянск, бои за Северодонецк продолжаются. 108-й день войны. ОНЛАЙН

Здание администрации Николаевской области, разрушенное в марте от российских обстрелов, фото от 10 июня 2022 г.

11 июня — сто восьмой день полномасштабной российско-украинской войны, развязанной Владимиром Путиным. ВСУ оказывают сопротивление российскому наступлению на востоке и юге Украины. ♦♦♦ Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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10:28 Брифинг минобороны РФ

Минобороны Российской Федерации 11 июня в своем брифинге заявило, что российские войска продолжили обстреливать разными способами соседнее государство — Украину.

Российское министерство утверждает, что войска РФ за сутки поразили сотни «районов сосредоточения» украинских военных и техники ВСУ на территории Украины. Утверждается, что «высокоточные ракеты» РФ поразили девять таких «районов сосредоточения», авиация — 48, ракетные войска и артиллерий — 231 «район сосредоточения» и еще 13 «пунктов управления» ВСУ.

В той же сводке минобороны РФ утверждается, что за сутки российские войска убили в Украине более 470 человек, которых минобороны РФ называет «националистами». В сводке нет объяснения, по каким признакам минобороны РФ относит к «националистам» убитых в результате российских ракетных обстрелов и авиаударов в Украине.

10:18 Власти РФ в 18-й раз продлили запрет на полеты

В 18-й раз власти РФ продлили запрет на полеты в 10 аэропортов юга России, а также в Симферополь в аннексированном Крыму — до 18 июня. Запрет касается в том числе Белгорода, Брянска, Воронежа, Краснодара, Курска, Ростова-на-Дону.

10:14 Пресс-секретарь Зеленского поспорил с президентом США

Президент США Джо Байден заявил, что Владимир Зеленский «не хотел слышать» предупреждения о полномасштабном вторжении России.

«Я знаю, многие люди думали, что я, возможно, преувеличиваю. Но я знал, и у нас были данные для подтверждения, что Путин собирался пересекать границу. Сомнений не было. Но Зеленский не хотел слышать этого, как и многие другие», — заявил Байден.

На это заявление отреагировал пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров. Он напомнил, что в тот период Владимир Зеленский провел три-четыре телефонных разговора с Джо Байденом, президенты подробно обменивались оценками ситуации. «Поэтому фраза „не хотел слышать“, вероятно, требует уточнения», — отметил Никифоров.

«К тому же, если помните, президент Украины призвал партнеров ввести пакет превентивных санкций, чтобы побуждать Россию к отводу войск и деэскалации. И здесь уже можно сказать, что наши партнеры не хотели нас слышать», — добавил пресс-секретарь Зеленского.

09:43 Россия вышла из Всемирной туристской организации ООН. Ранее сама организация приостановила членство РФ из-за войны

Правительство РФ приняло предложения российского МИД о выходе страны из Всемирной туристской организации ООН (UNWTO). Распоряжение об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина, датированное 10 июня, официально опубликовано в РФ.

Еще 27 апреля UNWTO на внеочередном заседании генассамблеи приостановила членство РФ из-за развязанной Россией войны против Украины. Российская делегация отказалась выступать и отстаивать свою позицию, и вместо этого объявила о своем выходе из организации до начала дебатов, сообщалось на сайте UNWTO.

Генеральный секретарь ЮНВТО Зураб Пололикашвили тогда подчеркнул, что действия РФ «непростительны и противоречат принципам UNWTO». До этого он подчеркнул, что в туристской организации ООН нет места стране, которая «два месяца бомбит другую страну».

09:37 Сводка американского Института изучения войны (ISW):

♦ Российские силы продолжают наземное наступление в Северодонецке, но по состоянию на 10 июня еще не установили полный контроль над городом.

♦ Российские войска готовятся возобновить наступление в направлении Славянска и добились незначительных успехов к северу от города.

♦ Войска РФ продолжают попытки перерезать трассу Бахмут — Лисичанск и штурмовать населенные пункты вблизи трассы.

♦ Сообщается, что российские войска взяли под контроль Кинбурнскую косу в северной части Черного моря, что позволит им в дальнейшем контролировать побережье Черного моря.

#Ukrainian officials are increasing the urgency of their requests for Western weapons systems due to #Russia’s artillery superiority. Russian forces are continuing ground assaults within #Severodonetsk but have yet to secure full control of the city.https://t.co/uQcqCI47QJ pic.twitter.com/rEIcEYlglf — ISW (@TheStudyofWar) June 10, 2022

09:16 Советник офиса президента Украины оценил потери в рядах ВСУ

За время войны Украина потеряла около десяти тысяч военнослужащих, сказал советник офиса президента Украины Алексей Арестович.

«У нас в начале конфликта погибало 100 [человек] в сутки в среднем. Но в российской армии 1000 [военнослужащих] в сутки погибало в первые 20-30 дней. Сейчас 200-300 [россиян] погибают», — сказал Арестович в разговоре с юристом Марком Фейгиным.

На вопрос Фейгина о том, можно ли, исходя из таких подсчетов предположить, что украинская армия потеряла до 10 тысяч бойцов, Арестович ответил: «Да, где-то так».

В Украине официально не сообщали о потерях среди своих военных с середины апреля, когда президент Владимир Зеленский заявил, что в рядах ВСУ погибли от 2500 до 3000 военнослужащих. В России официально не сообщали о своих потерях с 25 марта, когда минобороны РФ заявило, что на войне с Украиной погиб 1351 российский военный.

В середине апреля минобороны РФ заявило, что безвозвратные потери украинских сил составили 23 367 человек. Генштаб ВСУ заявляет, что РФ потеряла на этой войне более 32 тысяч бойцов убитыми.

09:06 Британская разведка: в Северодонецке продолжаются уличные бои

♦ По состоянию на 10 июня российские войска в районе Северодонецка не могли продвинуться на юг города. Интенсивные уличные бои продолжаются. Обе стороны, вероятно, несут большие потери. Россия пытается сломит украинскую оборону артиллерией и авиаударами.

♦ С апреля российские бомбардировщики, вероятно, использовали для ударов по наземным целям десятки тяжелых противокорабельных ракет воздушного базирования Х-22, разработанных в 1960-х. Эти 5,5-тонные ракеты разрабатывали для уничтожения авианосцев с использованием ядерной боеголовки. При использовании для поражения наземных целей с обычной боеголовкой эти ракеты очень неточны, что ведет к значительным разрушениям и жертвам среди гражданского населения.

♦ Россия, вероятно, прибегает к таким неэффективным системам вооружения, потому что ей не хватает более точных современных ракет, а украинская ПВО по-прежнему сдерживает ее тактическую авиацию от нанесения ударов по большей части территории страны.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 11 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/7sAMSXqHpa



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0H4JnqeYFy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 11, 2022

08:40 Из утренней сводки украинского генштаба: российские войска готовятся наступать на Славянск

♦ На Славянском направлении противник сосредотачивает основные усилия на подготовке войск к наступлению на Славянск. Ведут штурмовые действия в направлении Пасека – Богородичное. Имеют успех, пытаются закрепиться на северо-западной окраине Богородичного (примерно в 20 км к северу от Славянска).

♦ На Лиманском направлении войска РФ проводят перегруппировку, пополняют запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для подготовки наступления на Славянск и Северск. Северск находится примерно на полпути между Славянском и Северодонецком.

♦ На Северодонецком направлении противник ведет наступление в направлении Новотошковское – Орехово (населенные пункты примерно в 40 км к югу от Северодонецка). Имеет частичный успех, закрепляется на северной окраине Орехова. Продолжает вести штурмовые действия в Северодонецке.

♦ На Бахмутском направлении российские войска перегруппировываются для ведения наступления на Николаевку и Камышеваху. Российскую группировку на этом направлении усилили.

♦ На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник активно применяет авиацию и артиллерию для сковывания ВСУ и препятствования переброске резервов на другие направления.

♦ На Южнобужском направлении противник основные усилия сосредоточил на ведении позиционной обороны. Укрепляет фортификационное оборудование второго и третьего рубежей обороны.

♦ РФ продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. В готовности к применению ракетного вооружения в акватории Черного моря находятся шесть носителей крылатых ракет морского базирования типа «Калибр».

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