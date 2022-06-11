В оккупированных Мелитополе и Херсоне начали выдавать российские паспорта

Первые российcкие паспорта выданы в украинских городах Мелитополе и Херсоне, находящихся под российской оккупацией. Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на оккупационные власти, поставленные в Запорожской и Херсонской областях Украины.

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Сообщается, что российские паспорта получили 23 жителя Херсона. Среди получивших паспорта — глава оккупационной «военно-гражданской администрации» Херсонской области Владимир Сальдо. В середине марта Владимир Сальдо заявлял, что Херсон — это Украина и выступал резко против провозглашения «Херсонской народной республики».

Однако 11 июня тот же Владимир Сальдо после получения российского паспорта заявил: «Это эпохальное событие для нас. В Херсонской области торжественно получили подтверждение гражданина РФ. Это самый главный документ, который есть в жизни человека».

В Мелитополе по случаю выдачи первых российских паспортов устроили церемонию. Правда, не уточняется, сколько человек пришли на нее за российскими паспортами.

В конце мая президента РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном предоставлении гражданства РФ жителям Херсонской и Запорожской областей Украины.

В МИД Украины назвали паспортизацию на новых оккупированных территориях незаконной, как в Крыму и в оккупированных частях Донецкой и Луганской областей. «Указ президента России юридически ничтожен и не будет иметь правовых последствий. Это решение не повлияет на принадлежность жителей временно захваченных Россией территорий к гражданству Украины», — подчеркнуло ведомство.

В Европейском союзе заявили, что не признают российские паспорта, выданные на оккупированных территориях, как и паспорта РФ, выданные по упрощенной процедуре детям-сиротам из Украины.

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