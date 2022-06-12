Войска РФ обстреляли Тернопольскую область, продолжаются бои за Северодонецк. 109-й день войны. ОНЛАЙН

Акция «Последний день России» у здания не функционирующего российского посольства в Киеве

12 июня — сто девятый день полномасштабного российского вторжения в Украину. ВСУ оказывают сопротивление наступлению РФ на востоке и юге Украины. ♦♦♦ Обновляйте страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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♦ ОБНОВИТЬ ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

На этом мы завершаем онлайн, посвященный событиям 109-го дня полномасштабного российского вторжения в Украину. Наша трансляция возобновится завтра утром.

18:39 Столтенберг: озабоченность Турции относительно членства Швеции и Финляндии в НАТО «легитимна»

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал «легитимной» озабоченность Турции относительно заявок Швеции и Финляндии на вступление в НАТО. Его цитирует «Европейская правда».

«Речь идет о терроризме и экспорте оружия. И мы должны понимать, что ни один другой член НАТО не пострадал от террористических атак больше, чем Турция… Поэтому, когда такой ключевой союзник НАТО, как Турция, поднимает вопрос вроде терроризма, конечно, мы должны сесть за стол переговоров и воспринимать это всерьез», — заявил генеральный секретарь НАТО в ходе визита в Финляндию.

Он также сказал, что саммит НАТО в Мадриде, который состоится 29—30 июня, не является крайним сроком для разрешения спора между Турцией и скандинавскими странами. При этом он подчеркнул, что желает, чтобы этот вопрос решился как можно скорее.

В начале июне Йенс Столтенберг говорил, что в его намерения входит добиться прогресса по кандидатурам Швеции и Финляндии до мадридского саммита НАТО.

18 мая Финляндия и Швеция подали заявки на вступление в НАТО из-за нападения РФ на Украину. Турция — единственная страна НАТО, открыто блокирующая процесс их вступления в альянс. Анкара оправдывает свою позицию предполагаемой поддержкой этими странами курдских вооруженных формирований.

18:04 Комиссия ООН по расследованию преступлений России в Украине посетила Киевскую область

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба. Он рассказал, что члены комиссии ООН встретились с руководителем национальной полиции области и главным областным следователем, а также с властями Ирпеня. Речь шла о механизмах документирования военных преступления и фактов нарушения ими прав человека.

Кулеба отметил, что в Киевской области нашли тела более 1300 мирных жителей, убитых российскими военными в период оккупации.

17:57 В оккупированном Мелитополе взрыв

В сообщении ВСУ говорится, что в Мелитополе раздался взрыв, который слышали в разных районах города. По данным вооруженных сил Украины, сработало взрывное устройство, находившееся в урне, пострадали двое мужчин и девушка. ВСУ заявляют, что речь идет о провокации с целью обвинить Украину.

Украинский телеграм-канал «Риа-Мелитополь» сообщает, что взрыв прогремел возле помещений МВД оккупационных сил.

Тем временем представитель поставленных Россией властей заявляет, что это «теракт украинских боевиков», в результате которого пострадали два человека.

17:45 Последние новости с фронтов от украинского генштаба с севера на юг:

♦ На севере и северо-востоке Украины без существенных перемен. Российские войска продолжают обстреливать позиции ВСУ и гражданскую инфраструктуру в селах Хреновка Черниговской области и Александровка соседней Сумской области.

♦ На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить свое тактическое положение, продолжает усовершенствование инженерного оборудования оборонных позиций в районе села Новый Бурлук Харьковской области.

♦ Там же, в Харьковской области, российские войска обстреляли из минометов, артиллерии, РСЗО районы населенных пунктов Замуловка, Байрак, Гусаровка, Русские Тишки. Вели штурм в направлении населенных пунктов Старица — Рубежное. Безуспешно.

♦ На Славянском направлении ВСУ успешно отразили штурмовые действия российских войск на направлениях Долгенькое — Мазановка и Долгенькое — Долина. Долгенькое находится примерно в 35 км к северу от Славянска.

♦ На Лиманском направлении активных боевых действий российские войска не ведут, готовятся наступать.

♦ На Северодонецком направлении российские войска продолжают применять ствольную и реактивную артиллерию. Пытаются преодолеть сопротивление ВСУ и установить полный контроль над Северодонецком, бои продолжаются.

♦ На Бахмутском направлении войска РФ вели штурмовые действия, чтобы «взять в клещи» поселок Врубовка. Безуспешно. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово — Золотое противник получил решительный отпор и отошел.

♦ На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях российские войска систематически обстреливают позиции ВСУ, чтобы сковать действия украинских сил и не допустить перегруппировки.

♦ На юге Украины, на Южнобужском направлении, российские войска пытаются удерживать занятые ранее позиции и обстреливать подразделения ВСУ. Из ствольной и реактивной артиллерии противник совершал обстрелы в районах населенных пунктов Оскоровка, Трудолюбовка, Широкое, Добрянка, Благодатное.

17:02 Еще один британец убит на войне в Украине

Бывший британский военнослужащий Джордан Гатли погиб на востоке Украины, сообщила его семья.

Дин Гатли сообщил в фейсбуке о гибели своего сына, который в марте покинул британскую армию и отправился воевать на стороне Украины. Он сообщил, что члены его семьи получили известие о смерти Джордана Гатли в пятницу. Дин Гатли написал, что его сын погиб от огнестрельного ранения, полученного в Северодонецке.

Отец погибшего британца написал, что в Украине его сын не только сражался, но и обучал украинских солдат. «Он любил свою работу, и мы очень им гордимся. Он действительно был героем и навсегда останется в наших сердцах», — написал Дин Гатли.

«Мы поддерживаем семью британца, погибшего в Украине», — заявили в МИД Великобритании, не назвав имени погибшего и не предоставив других деталей, отмечает AFP.

Гэтли стал вторым британцем, погибшим в Украине на войне после начала полномасштабного российского вторжения. В апреле стало известно о гибели в Украине бывшего военнослужащего британских ВС Скотта Сибли.

16:33 Обстрелы Днепропетровской области

В Днепропетровской области в воскресенье обстреляны сразу два района — Синельниковский и Криворожский, есть погибшая, сообщил глава ОВА Валентин Резниченко.

«В Покровской общине погибла женщина. Разрушен дом. В Зеленодольской общине произошло возгорание в городском парке. Враг ударил по нему из «Ураганов». Огонь спасатели потушили. К счастью, обошлось без пострадавших», — пишет Резниченко.

16:24 В Киев доставили 220 тел погибших военнослужащих, защищавших «Азовсталь»

220 тел погибших защитников мариупольского завода «Азовсталь» доставлены в Киев. Об этом заявил экс-командир полка «Азов» Максим Жорим. По его словам, обмен телами произошел в два этапа.

Жорин сообщил, что в Мариуполе находится еще много тел погибших украинских военных, и сейчас делается все возможное для их возвращения близким для достойного погребения.

15:28 Советник мэра Мариуполя: оккупанты планируют сносить частично разрушенные дома, требуют от жителей выселиться. Куда — неизвестно

В Мариуполе на всех частично разрушенных домах появились сообщения оккупационных властей о сносе в течение двух недель, сообщил советник законного мэра оккупированного российскими войсками города Петр Андрющенко.

По его словам, жителей обязывают выселиться. Куда — неизвестно. «О том, куда и как будут потом переселены люди, оккупанты не отвечают, переложив проблему на мариупольцев снова», — пишет советник мэра.

«Понемногу оккупанты начинают говорить правду, что компенсаций не будет (не сюрприз), заявления переделывают с „компенсации“ на „помощь по ремонту“», — добавил он.

Кроме того, по информации Андрющенко, оккупационные власти не планируют восстанавливать в Мариуполе отопление. Вместо этого зимой будут установлены палатки обогрева. «Как в палатках собираюсь обогреть более 130 тыс. человек — скорее ответ, чем вопрос», — пишет он.

15:01 РФ отправляет в Украину дополнительные силы. Вероятно, это резервисты или призывники — сводка британской разведки

♦ Россия использует свое превосходство в соотношении сил и артиллерии, чтобы постепенно захватить территорию в Северодонецке и вокруг него.

♦ Россия по-прежнему стремится создать дополнительные боевые подразделения для развертывания в Украине. В последние недели, вероятно, началась подготовка к развертыванию третьих батальонов некоторых бригад. Обычно в боевых действиях используют не более двух из трех батальонов одновременно. Третьи батальоны в составе бригад часто укомплектованы не полностью — России, скорее всего, придется полагаться на новобранцев или мобилизованных резервистов.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 12 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/WiKk8bK2ge



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/9FRFoEPFBm — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 12, 2022

14:24 Акция «Россияне против войны» в Париже

Она началась в 14 часов на площади Бастилии. В ней участвуют несколько сотен человек. На площадь Бастилии пришел экономист Сергей Гуриев, правозащитник Лев Пономарев, бывший посол Франции по правам человека Франсуа Крокет.

Участники акции вышли с бело-сине-белыми флагами, флагами Украины, плакатами против развязанной Путиным войны.

Парижскую акцию организовала ассоциация за демократию и права человека в России Russie-Libertés.

Глобальная акция «Россияне против войны» 12 июня проходит в десятках городов по всему миру.

Акция «Россияне против войны» на площади Бастилии, 12 июня 2022 г. © Анна Строганова/RFI

Акция «Россияне против войны» в Париже, 12 июня 2022 г. © Анна Строганова/RFI

Плакаты против диктатуры и за поставки вооружений Украине на акции «Россияне против войны» в Париже, 12 июня 2022 г. © Анна Строганова/RFI

14:05 Украина установила два наземных маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию

Украина установила два маршрута для экспорта зерна через Польшу и Румынию для предотвращения глобального продовольственного кризиса. Об этом агентству Reuters заявил заместитель министра иностранных дел Украины Дмитрий Сеник.

По его словам, Украина ведет переговоры со странами Балтии о создании третьего коридора для экспорта продовольствия. Он не уточнил, сколько зерна уже перевезено или будет перевезено по этим маршрутам.

Сеник отметил, что экспорт зерна сухопутным путем затрудняют «бутылочные горлышки» на границе. Он пояснил, что украинская железная дорога работает на другой колее, поэтому зерно приходится перегружать на другие поезда на границе, где не так много перегрузочных и складских помещений.

Замминистра добавил, что перенаправление зерна в Румынию включает транспортировку по железной дороге в порты на реке Дунай и погрузку на баржи для отправки в румынский порт Констанца, что является сложным и дорогостоящим процессом.

13:48 Владимир Зеленский стал лауреатом премии Бориса Немцова за смелость

Лауреатом премии Бориса Немцова 2022 года стал президент Украины Владимир Зеленский, сообщается на сайте фонда.

В ситуации войны фонд Бориса Немцова номинировал на премию только представителей Украины. Среди кандидатов были мэр Киева Виталий Кличко, лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук, основательница подразделения боевых медиков-волонтеров Юлия Паевская (Тайра), советник президента Украины Алексей Арестович и другие. Победителя определили учредители и совет фонда в ходе рейтингового голосования.

Соучредитель фонда Жанна Немцова отметила, что Борис Немцов всегда выступал против войны с Украиной, в 2014 году собирал митинги в Москве против этой войны.

Борис Немцов «понимал, что Путин развязывает войну с Украиной, потому что не хочет, чтобы страна стала частью Европы. Я желаю Украине скорейшей победы и считаю это патриотической позицией, потому что победа Украины — это поражение авторитарного путинского режима, это победа ценностей гуманизма», — сказала Жанна Немцова.

13:34 В Киеве прошла акция «Последний день России»

В Киеве у здания ныне не функционирующего российского посольства 12 июня провели акцию «Последний день России». Активисты возложили к посольской ограде венок и установили кресты около здания, на которые прикрепили таблички «Российский оккупант».

Акция «Последний день России» у здания не функционирующего российского посольства в Киеве AFP - SERGEI SUPINSKY

Один из участников акции сжег свой российский паспорт.

На акции «Последний день России» в Киеве AFP - SERGEI SUPINSKY

К зданию российского посольства в Киеве принесли и унитаз, ставший символом мародерства российских солдат на оккупированых территориях AFP - SERGEI SUPINSKY

13:24 Проукраинские акции на оккупированных территориях ко Дню России

Украинское издание «Главред» публикует фотографии из оккупированных Каховки и Херсона с проукраинскими акциями ко Дню России.

По данным издания, в Каховке на заборах и деревьях развесили ленты в цветах флага Украины. В Херсоне к 12 июня распечатали листовки с изображением «коктейля Молотова» и надписью «Мы готовы, коктейли приготовили. А вы?».

13:15 Берлускони: Я дважды пытался позвонить Путину, но не получил ответа

Бывший глава правительства Италии Сильвио Берлускони рассказал, что дважды пытался позвонить Путину, чтобы обсудить с ним российско-украинскую войну, но не получил ответа, после чего оставил попытки выйти на контакт с российским президентом. Его цитирует издание La Stampa.

Бывший председатель совета министров Италии заявил, что считает «ситуацию в Украине опасной», потому что не видит «непосредственной возможности прекращения войны».

13:00 Baza: в Брянской области на объектах нефтепровода «Дружба» произошли взрывы

Рано утром 11 июня возле поселка Гулевка Брянской области (в 40 км от границы с Украиной) прогремели три взрыва. В тот же момент сработал сигнал потери связи с задвижкой трубопровода «Дружба». Об этом пишет телеграм-канал Baza.

По данным «Базы», один взрыв повредил трансформаторную подстанцию с энергоблоком задвижки нефтепровода. Другой взрыв прогремел в месте, где проложен кабель, третий повредил противоподкопную трубу. Сообщается, что сам трубопровод «Дружба», законсервированный с 24 февраля, не пострадал, разлива нефтепродуктов не было.

В компании «Транснефть» ТАССу заявили, что нефтепровод «Дружба» работает в штатном режиме, перебоев в поставках не было.

12:38 В Москве открылись «обновленные» «Макдоналдсы». Американская сеть ушла из России из-за войны

В воскресенье в Москве и Подмосковье открылись 15 «новых» «Макдоналдсов». Теперь рестораны быстрого обслуживания называются «Вкусно — и точка».

В Москве открылись «обновленные» «Макдоналдсы». Американская сеть ушла из России из-за войны AFP - KIRILL KUDRYAVTSEV

В мае американская компания McDonald’s объявила об окончательном уходе из России после более трех десятков лет работы в стране.

Свое решение в компании объяснили гуманитарным кризисом, вызванным войной в Украине и возрастающей непредсказуемостью условий работы в России. Это привело компанию к выводу, что «дальнейшее владение бизнесом в России более нецелесообразно и не соответствует ценностям McDonald’s».

Новым владельцем сети «Макдоналдсов» в России стал бизнесмен из Новокузнецка Александр Говор. Как писала «Би-би-си», ранее он управлял парой десятков убыточных «Макдоналдсов» в Сибири.

Гендиректор сети Олег Пароев рассказал, что в понедельник откроются еще 50 «обновленных» «Макдоналдсов», до конца июня — около 200, а затем от 50 до 100 ресторанов в неделю.

Пароев также сказал, что из привычного меню исчезнут некоторые блюда. Например, не будет «Биг Маков» и мороженого «МакФлурри». По его словам, рано или поздно исчезнут и запасы Coca-Cola, и компания выберет замену напитку.

Сообщается, что в день открытия перед бывшим «Макдоналдсом» на Тверской собралась толпа. По периметру стоят автозаки, а охраняют открытие 2 спецполка полиции, которые раньше разгоняли митинги, пишет «Новая газета. Европа».

11:53 Путин опять говорил о «предках» и «вековых традициях» и снова вспомнил Петра I

Президент РФ Владимир Путин опять говорил о «предках», «вековых традициях», «патриотизме», на этот раз на церемонии вручения госпремий и медалей Героя труда в День России. Текст его выступления опубликован на сайте Кремле.

Путин заявил, что сейчас «мы особенно остро понимаем» важность «сплоченности народа». «Такое единство, преданность родине, ответственность за нее завещали нам наши предки», — заявил Путин.

Далее он сказал о «великой силе вековых традиций, нравственных ценностей, духовных устоев», и о том, что для российского народа всегда «священными» остаются «чувства патриотизма». Затем заявил о гордости за «ратные победы предков», «защищавших родину в сражениях и утверждавших достойную для нее роль в мире».

Часть своей недолгой речи Путин посвятил Петру I, сказав, что «именно при этом правителе Россия вышла на позиции сильной, великой мировой державы». Несколько дней назад Путин сравнивал себя с Петром I и назвал своей задачей «возвращение» территорий. Из-за его заявлений (в частности о Нарве) в МИД Эстонии вызвали российского посла.

11:29 В захваченных украинских городах организовали «праздники» ко Дню России

12 июня в оккупированных российскими военными городах Украины организовали акции в честь Дня России. В Херсоне, к примеру, устроили «праздник» «Херсон — город с русской историей», на котором выступил депутат Госдумы РФ, зампред фракции «Единой России» Игорь Кастюкевич.

«Суспільне» пишет, что это собрание местные жители фактически проигнорировали. Председатель Херсонского областного совета Александр Самойленко сказал, что на акцию пришли порядка 30–40 человек.

На видео с акции, которое опубликовало украинское агентство УНИАН, видно несколько десятков человек, пришедших на пророссийскую акцию в Херсоне.

В Мелитополе тоже устроили «праздник» ко Дню России, на площади в центре города вывесили российский флаг и устроили выступления. Украинское издание «Телеграф» отмечает, что мелитопольцы в большинстве своем проигнорировали это мероприятие.

«РИА Мелитополь» пишет, что в оккупированном городе, откуда эвакуировалось большинство людей, где наблюдается дефицит продуктов и лекарств, планируется провести концерт с участием двух депутатов Госдумы: певца Дениса Майданова и актера Дмитрия Пескова.

11:21 Российские войска разрушили второй мост между Северодонецком и Лисичанском, обстреливают третий — глава ОВА

Российская армия в попытках полностью отрезать Северодонецк разрушила второй мост, соединяющий этот город с Лисичанском, и обстреливает третий, сообщил глава Луганской администрации Сергей Гайдай.

Он сказал, что территорию химзавода «Азот» постоянно обстреливают, бои идут на окрестных улицах.

По его словам, противник приближается к Врубовке — поселку в 30 км к югу от Лисичанска.

11:14 Минобороны РФ заявило, что российские ракеты в Тернопольской области поразили склад вооружения

Минобороны РФ заявило 12 июня, что в районе населенного пункта Чортков Тернопольской области на западе Украины российские ракеты морского базирования «Калибр» «уничтожили» склад вооружений, поставленных украинской армии Соединенными Штатами и европейскими странами.

Ранее глава Тернопольской администрации Владимир Труш говорил, что в Чортковском районе из-за российских ракетных ударов пострадали 22 человека, частично разрушен военный объект и гражданские. По его словам, повреждены четыре пятиэтажных дома.

11:03 «Наш народ выражает полную поддержку»: Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Председатель госсовета КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ Владимиру Путину поздравительную телеграмму по случаю Дня России. Северокорейский диктатор, говоря от имени народа Северной Кореи, выразил «полную поддержку» путинской политике.

«Под вашим руководством российский народ смело преодолевает всякие вызовы и трудности в осуществлении правого дела в защиту достоинства, безопасности и права на развитие страны и добивается больших успехов. Наш народ выражает полную поддержку этому», — цитирует телеграмму Ким Чен Ына русскоязычная служба северокорейского иновещания «Голос Кореи».

10:31 Взрывы в Бердянске

В оккупированном российскими военными Бердянске утром 12 июня прогремели взрывы. Телеграм-канал оперативного штаба Бердянского исполкома «Бердянск сейчас» сообщает о трех взрывах, после которых часть города осталась без света. По предварительным данным, была повреждена электростанция.

Представитель назначенных Россией оккупационных властей Владимир Рогов сказал российскому РИА Новости, что взрывы на трансформаторной станции произошли из-за короткого замыкания, а пожар был оперативно потушен (российское агентство, по традиции, называет взрывы хлопками). Взрывных устройств на горевшей подстанции в Бердянске не обнаружено, заявил Рогов.

Ранее агентство ТАСС со ссылкой на телеграм-канал того же Рогова написало, что в Бердянске произошел теракт. В телеграм-канале Рогова на данный момент отсутствуют упоминания о теракте.

10:27 В День России возле здания минобороны РФ вывесили баннер «Сегодня не мой день»

Возле здания минобороны РФ в воскресенье, 12 июня, появился баннер «Сегодня не мой день» в цветах российского триколора. Акцию провели анонимные художники из Москвы. Подробнее.

12 июня 2022 года, в День России, возле здания Минобороны на Софийской набережной художники из Москвы вывесили баннер «Сегодня не мой день». © DR

10:24 Глава МИД Латвии пожелал России поражения в агрессивной войне и построения правового государства

«Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства», — написал министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич в твиттере на русском языке.

Сегодня Россия отмечает День России, желаю поражения в агрессивной войне против Украины, отказа от имперских амбиций и построения современного, демократического и правового государства #ДеньРоссии2022 🇷🇺 — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) June 12, 2022

10:13 В результате обстрела Тернопольской области пострадали 22 человека — глава ОВА

В Чортковском районе Тернопольской области (запад Украины) в результате ракетного удара российских войск погибших нет, пострадали 22 человека, сообщил глава областной администрации Владимир Труш. По его словам, среди госпитализированных есть 12-летний ребенок.

По его словам, вечером 11 «было четыре прилета», по предварительным данным, все ракеты были выпущены из акватории Черного моря. «Разрушена часть военного объекта и также гражданские. Пострадали четыре дома пятиэтажных с гражданским населением», — добавил он.

09:47 Сводка американского Института изучения войны (ISW)

♦ Основные боевые действия разворачиваются на востоке. Российские войска продолжали вести наземное наступление в районе Северодонецка, но по состоянию на 11 июня украинские защитники сохраняют контроль над городской промзоной.

♦ Российские войска, вероятно, возобновили попытки перерезать трассу Горское — Лисичанск и предприняли безуспешные попытки штурмовать населенные пункты вдоль трассы Бахмут — Лисичанск.

♦ Российские войска продолжали попытки штурмовать населенные пункты юго-западнее и юго-восточнее Изюма, стремясь возобновить наступление на Славянск.

♦ Украинские силы, вероятно, возобновили контрнаступление к северо-западу от Херсона 11 июня, южнее их предыдущих операций.

ISW обращает внимание на заявление заместителя руководителя Главного управления разведки минобороны Украины Вадима Скибицкого о том, что ГУР получило подтвержденную информацию, что российские силы продлили свое военное планирование на следующие 120 дней, до октября 2022 года. Скибицкий сказал, что российские силы будут корректировать свой план в зависимости от успехов в Донбассе и отметил, что генштаб РФ почти каждый месяц меняет планы вторжения.

Заявление Скибицкого, вероятно, указывает на то, что Кремль, как минимум, признал, что не может быстро достичь своих целей в Украине, и продолжает корректировать свои военные задачи, пытаясь исправить ошибки, допущенные в начале полномасштабного вторжения, отмечает ISW.

#Ukrainian intelligence assesses that the #Russian military is extending its planning to fight a longer war, though Russian force generation and reserves likely remain poor.



Read the latest from @TheStudyofWar and @criticalthreats: https://t.co/rJKygW3uOM pic.twitter.com/GfMsEpMoVW — ISW (@TheStudyofWar) June 12, 2022

09:01 Из утренней сводки генштаба ВСУ: войска РФ продолжают штурмовые действия в Северодонецке, успеха не имеют

♦ На Сиверском направлении (на северо-востоке Украины) российские войска продолжают обстреливать из минометов позиции сил обороны в приграничных районах. Противник обстрелял и гражданскую инфраструктуру в районе ряда населенных пунктов.

♦ На Харьковском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Для сковывания действий ВСУ противник систематически обстреливает позиции украинских сил. Кроме того, российские войска обстреливали и гражданскую инфраструктуру, нанесли авиаудар в районе населенного пункта Мосьпаново.

♦ На Славянском направлении российские войска совершали систематические обстрелы в районе населенных пунктов Петровское, Новая Гусаровка, Курулька, Долина. Противник пытается закрепиться в населенном пункте Богородичное, бои продолжаются.

♦ На Лиманском направлении противник активных действий не вел, увеличил интенсивность артиллерийских обстрелов, в частности обстрелов из РСЗО, в районах населенных пунктов Шипиловка и Дроновка.

♦ На Северодонецком направлении российские войска ведут штурмовые действия в Северодонецке, успеха не имеют. Продолжаются боевые действия в районе Тошковки к югу от Северодонецка.

♦ На Бахмутском направлении противник обстреливал позиции ВСУ из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Камышеваха, Горное, Николаевка, Белогоровка, Новолуганское. Вражеская армейская авиация нанесла авиаудара неподалеку от Покровского.

♦ ВСУ отразили наступление российских войск в районе Врубовки, Николаевки и Васильевки.

♦ На юге Украины, на Южнобужском направлении противник вел оборону, обстреливал подразделения ВСУ из артиллерии, минометов и реактивных систем залпового огня. Пытался вести контрбатарейную борьбу.

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