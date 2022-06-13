«Международная Амнистия» впустила доклад о применении РФ в Украине неизбирательного оружия

Правозащитная организация «Международная Амнистия» выпустила доклад «Каждый может умереть в любой момент», в котором обвиняет Россию в совершении военных преступлений в Харькове. Авторы доклада расследовали применение в городе оружия неизбирательного действия, приведшее к гибели сотен мирных жителей. Донателла Ровера дважды ездила в Харьков опрашивать свидетелей и пострадавших, она рассказала русской службе RFI о результатах расследования.

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RFI: Когда именно и сколько времени длилась расследовательская миссия «Международной Амнистии» в Харькове?

Донателла Ровера: Я дважды ездила в Харьков, в апреле и в мае, примерно на две недели в общей сложности. Мой соавтор также работал над нашим докладом в Харькове в мае.

Ваша работа заключалась в опросах пострадавших и свидетелей?

Не только. Опросы пострадавших, родственников погибших и свидетелей — всего лишь часть нашей работы. Кроме этого, чтобы установить точность свидетельств, мы собрали значительное количество материальных доказательств, в том числе на местах бомбардировок. Например, осколки снарядов. Это позволило нам в подавляющем большинстве случаев с точностью установить, о каких типах вооружения идет речь.

Очень часто российские вооруженные силы использовали кассетные боеприпасы, запрещенные международным законодательством (Конвенция по кассетным боеприпасам была принята в 2008 году — RFI). Также они использовали системы залпового огня «Град» и «Ураган», все это оружие неизбирательного действия, также запрещенное. Эти «слепые» бомбардировки унесли жизни сотен и сотен жителей города. Они также посеяли среди обитателей Харькова ужас. В частности, в апреле, во время моей первой миссии, обстрелы были ежедневными, несколько раз в день. И не было конкретного места, которое обстреливали, или, наоборот, такого места, про которое люди могли бы сказать — «здесь точно безопасно, здесь не бомбят». Бомбардировки шли по всем кварталам.

Мы также собрали фото и видео, сделанные самими жителями, и геолокализовали их. Это была достаточно большая работа, этим нужно продолжать заниматься и в других регионах.

Мы гуляли на детской площадке. Было около четырех вечера, и вокруг было много других семей с детьми. Муниципальные служащие тоже были там, дворники и садовники. Внезапно я увидел сверкающую вспышку, как бывает при сварке. Я схватил дочь, прижал ее к дереву и обнял вместе с деревом, так что она оказалась между деревом и моим собственным телом. Было много дыма, и я ничего не видел, только слышал другие взрывы где-то дальше. Затем, когда дым рассеялся, я увидел людей на земле, среди них работников парка. Моя жена Оксана тоже лежала на земле. Когда моя дочь увидела свою маму на земле в луже крови, она сказала: «Пойдем домой; мама умерла, и эти люди умерли». Она была в шоке и я тоже. Я до сих пор не знаю, поправится ли моя жена; врачи не могут сказать, сможет ли она снова говорить или ходить. Иван Литвиненко, 40 лет, об обстреле в Индустриальном районе (Харьков) 15 апреля.

Почему доклад касается именно Харькова?

Я работала и над другими вопросами, касающимися этой войны, в разных регионах Украины. Но над неприцельными бомбардировками мы работали в Харькове. Именно потому, что этот город особенно сильно обстреливался этими видами оружия. В других местах, где нам приходилось работать, мы такого не видели.

На протяжении двух месяцев Харьков жил под ежедневными неприцельными бомбардировками. В конце апреля, когда украинская армия вытеснила российские силы на северо-восток, бомбардировок стало меньше, россияне были слишком далеко, чтобы обстреливать Харьков так же, как и раньше. И все равно, это была настоящая трагедия. Она и остается трагедией — только на прошлой неделе город снова обстреливали из неприцельного оружия.

Дом в жилом квартале Харькова после российского обстрела. 2022 г. © Amnesty International

Может ли полученная вами информация пригодиться в качестве доказательств, когда Россию и ее руководство будут судить за военные преступления?

Мы публикуем результаты нашего доклада, Их могут использовать все, кому эта информация будет полезна.

В Харькове мы установили больше сорока обстрелов, и каждый обстрел выражался в гораздо большем количестве взрывов, особенно если речь шла о кассетном оружии. Мы также опросили членов администрации города, в частности, сотрудников медицинского отдела. Из этих источников было получено число погибших — более 600 человек. И еще более тысячи жителей получили ранения.

Hundreds of civilians have been killed in the Ukrainian city of Kharkiv by indiscriminate Russian shelling using widely banned cluster munitions and inherently inaccurate rockets 👇https://t.co/UiRgcsbh2F — Amnesty International (@amnesty) June 13, 2022

Вы — не только исследователь, но и свидетель происходившего, свидетель обстрелов, вы находились там под бомбардировками. Как под обстрелами жили люди? Были ли там дети?

В апреле и в мае ситуация была разная. В апреле люди боялись гораздо больше. Горожане, чуть что, спускались в метро, ночевали там, и в погребах тоже. Потому что обстрелы, как я сказала, были ежедневными и повсеместными. Харьков — обычный город, а не линия фронта, там нет никаких специальных укреплений, в которых можно было спрятаться. А обстрел мог случиться когда угодно и где угодно. Поэтому многие уехали, а оставшиеся прятались и выходили только за продуктами или за водой. Но люди погибали от обстрелов и в собственных квартирах. Осколки снарядов попадали в дома и квартиры.

Дальше обстрелы становились более редкими, многие жители вернулись. Открылись какие-то магазины. Но люди живут по-прежнему в опасении, они понимают, что обстрелы могут повториться. И они правы — харьковчане по-прежнему погибают под российскими бомбардировками.

Даже в апреле в городе оставались дети. Наибольшее количество оставшихся жителей, как и в других регионах,— пожилые люди. Но оставались и семьи с детьми. Среди детей также есть раненые. Есть и погибшие.

Харьковское метро. Станция "Академика Павлова". Апрель 2022. © Amnesty International

Намереваетесь ли вы продолжать эту работу в Украине?

Очень важно проводить опросы и собирать материальные свидетельства как можно раньше, пока они еще существуют, и пока память еще свежа. Поэтому мы и поехали в Харьков, пока обстрелы еще шли. Я, конечно, снова поеду в Украину, но пока не знаю, в какой регион.

Атаки на Харьков начались 24 февраля, в первый день полномасштабного вторжения РФ в Украину. Русские войска попытались захватить город, используя наземные силы вторжения, поддержанные массированным артиллерийским огнем и ракетными ударами. Жилые кварталы, в том числе Алексеевка, Салтовка, Пятихатки и Новые Дома, попали под огонь в тот же вечер. Исследователи «Международной амнистии» в течение 14 дней в апреле и мае расследовали последствия 41 бомбардировки, в результате которых погибло не менее 62 гражданских лиц и было ранено более 196 человек. Они посетили места обстрелов и опросили 160 человек, в том числе пострадавших, выживших, родственников погибших, свидетелей и врачей, оказывавших помощь. Исследователи организации также собрали и проанализировали вещественные доказательства с мест ударов, в частности фрагменты боеприпасов, которые были проанализированы экспертами по оружию, а также цифровые следственные материалы. Глава медицинского отдела Харьковской областной военной администрации сообщил авторам доклада, что с 24 февраля по 28 апреля в Харьковской области было убито 606 и ранено 1248 мирных жителей, из них около 70 процентов в самом городе. Исследователи «Международной амнистии» зафиксировали семь обстрелов кассетными боеприпасами по разным районам. В целом, организация задокументировала 28 неизбирательных ударов по Харькову, нанесенных российскими войсками в период с 28 февраля по 30 апреля. Губернатор Харьковской области Олег Синегубов заявил 15 марта, что российскими атаками с начала конфликта было уничтожено 600 жилых домов. 8 марта губернатор Синегубов заявил, что более 600 000 мирных жителей были эвакуированы из Харьковская области. 28 марта мэр Харькова подсчитал, что около 30 процентов населения города уехали, после чего исход продолжался. Из доклада «Международной Амнистии» «Каждый может умереть в любой момент»

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