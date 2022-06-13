Сто десять дней Россия ведет войну против Украины. Онлайн RFI

13 июня — сто десятый день войны. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за российским полномасштабным вторжением в Украину. Не забывайте обновлять страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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♦ ОБНОВИТЬ ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:35 Подоляк: Чтобы закончить войну, Украине нужен паритет тяжелого вооружения

«Буду прямолинейным. Чтобы закончить войну и выбросить РФ из Украины, нам нужен паритет тяжелого оружия: 1000 гаубиц калибра 155 мм; 300 РСЗО; 500 танков; 2000 единиц бронетехники; 1000 дронов», — написал в своем твиттере в понедельник советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Он добавил, что 15 июня в Брюсселе пройдет встреча Контактной группы министров обороны. Украина ждет ее решения.

Буду прямолінійним. Щоб закінчити війну та викинути 🇷🇺 з 🇺🇦, нам потрібен паритет важкої зброї:



1000 гаубиць калібру 155 мм;

300 РСЗВ;

500 танків;

2000 одиниць бронетехніки;

1000 дронів.



15.06 у #Брюсселі буде зустріч Контактної групи міністрів оборони. Очікуємо на рішення. — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) June 13, 2022

10:00 Сергей Гайдай: Российские войска контролируют 70% Северодонецка

Российские войска взяли под контроль 70% Северодонецка. Об этом утром 13 июня сообщил в своем телеграм-канале глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Массовая эвакуация и подвоз гуманитарных грузов из-за обстрелов не возможны. Военным удается вывозить всего по несколько человек в день», — написал он.

По данным главы Луганской ОВА, в укрытиях завода «Азот» остаются около 500 жителей, в том числе 40 детей.

«Промзона мощно обстреливается вражеской артиллерией большого калибра. Укрытия "Азота" не столь прочны как в мариупольской "Азовстали", пытаемся сделать организованную эвакуацию с гарантиями безопасности. Раньше все находящиеся там люди отказались выезжать из города», — рассказал Сергей Гайдай.

09:40 Путин уволил Наталью Поклонскую с должности замглавы Россотрудничества

Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская была назначена заместителем главы Россотрудничества 2 февраля. Тогда же ее освободили от должности посла России в африканской республике Кабо-Верде.

Она назвала российское вторжение в Украину «катастрофой».

09:25 Британская разведка: залогом успеха российских войск на Донбассе станет форсирование рек

В ближайшие месяцы форсирование рек, вероятно, станет одним из определяющих факторов войны в Украине, говорится в сводке британской разведки от 13 июня.

Центральный и ключевой участок фронта российской армии протяженностью в 90 километров расположен к западу от реки Северский Донец, отмечается в это сообщении. Для достижения успеха России придется либо проводить амбициозные фланговые маневры, либо решиться на форсирование реки, полагают британские военные эксперты.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 13 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/tMxM9CXCRe



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/oV79kZBRi6 — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 13, 2022

09:00 La Stampa: лидеры Италии, Германии и Франции приедут в Киев 16 июня

Премьер-министр Италии Марио Драги, канцлер Германии Олаф Шольц и президент Франции Эммануэль Макрон приедут в Киев 16 июня.

Об этом сообщает итальянское издание La Stampa. Совместный визит трех европейских лидеров должен продемонстрировать поддержку трех крупнейших стран Евросоюза Украине. Поездка пройдет незадолго до саммита G7 в Германии и саммита НАТО в Мадриде.

На следующий день после этого визита Европейская комиссия должна предоставить заключение по заявке Украины на получение статуса кандидата на членство в Евросоюзе.

08:50 Amnesty International в своем новом докладе обвинила Москву в применении кассетных боеприпасов и убийстве сотен мирных жителей в Харькове

Amnesty International публикует в этот понедельник новый доклад о военных преступлениях России в Украине.

«Повторяющиеся обстрелы жилых районов Харькова являются неизбирательными ударами, в результате которых погибли и получили ранения сотни гражданских лиц, и как таковые представляют собой военные преступления», — говорится в этом документе, который правозащитники назвали «Каждый может умереть в любой момент».

Исследователи Amnesty International в Харькове расследовали 41 удар, в результате которых погибли по меньшей мере 62 человека и были ранены 196 человек, и собрали свидетельства 160 человек: самих раненых, семей погибших, свидетелей случившегося и врачей, спасавших пострадавших. Сотрудники Amnesty International также собрали вещественные доказательства, в частности обломки кассетных боеприпасов, на месте ударов.

Правозащитники утверждают, что им удалось собрать доказательства многократного применения российской армией кассетных бомб и противопехотных мин, запрещенных международными конвенциями. Россия факт применения запрещенных боеприпасов ранее отрицала.

08:30 Зеленский: «Восприятие России в мире будут определять раненые и убитые дети, а не Петр Великий»

В своем воскресном обращении к нации президент Украины Владимир Зеленский назвал «террором» ракетные удары России по украинским городам.

«После ракетного удара по Тернопольской области в больницах находится 10 человек. Никакого тактического или стратегического смысла в этом ударе не было. Как и в абсолютном большинстве других российских ударов. Это — террор», — сказал он.

Зеленский также напомнил о раненых и убитых российскими ударами украинских детях.

«Среди пострадавших — девочка, ей 12 лет, она из Харькова. Она уехала на Тернопольщину, чтобы спастись от российской армии. Только такие факты будут определять восприятие России в мире. Не Петр Первый, не Лев Толстой, а дети. Раненые и убитые российскими ударами», — отметил Зеленский, отсылая к недавней речи президента России Владимира Путина, который сравнил себя с Петром Первым и назвал своей задачей возвращение территорий.

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