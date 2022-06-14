111 дней войны, начатой Россией против Украины. Онлайн RFI

14 июня — сто одиннадцатый день с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину. RFI с первого дня в режиме онлайн следит за событиями. Не забывайте обновлять страницу, чтобы читать новости в реальном времени.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

17:03 Госдума одобрила закон об уголовной ответственности за «публичные призывы» «против безопасности» РФ и сроках до 20 лет за переход на сторону противника на войне

Согласно одобренному законопроекту, участие граждан РФ в военных действиях против РФ за рубежом приравнивается к госизмене и будет наказываться лишением свободы сроком до 20 лет. Переход на сторону противника в условиях войны тоже будет считаться госизменой.

Предлагается также наказывать россиян лишением свободы на срок до восьми лет за «конфиденциальное сотрудничество со специальной службой иностранного государства, международной или иностранной организацией» против безопасности РФ. Отмечается, что речь идет об организациях, «действующих в интересах специальной службы иностранного государства».

В случае окончательного принятия законопроекта уголовная ответственность будет грозить россиянам и за «публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности российского государства». За то, что власти РФ сочтут таким призывом, предусмотрены реальные сроки до 4 лет (если группой или с угрозой насилия – до 7 лет).

16:58 Украинские СМИ сообщают о пожаре на складе боеприпасов в оккупированной Новой Каховке

Украинские СМИ сообщают о пожаре на складе боеприпасов в оккупированной Новой Каховке (Херсонская область).

16:38 Минобороны РФ предлагает украинским защитникам Северодонецка сдаться

Минобороны РФ предлагает украинским защитникам Северодонецка, сосредоточенным на территории химкомбината «Азот» в Северодонецке, сложить оружие.

Начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев заявил, что что с 8 до 20 часов 15 июня РФ откроет гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей, находящихся на «Азоте», в город Сватово, который контролирует самопровозглашенная «ЛНР». Украинская сторона предлагала провести эвакуацию в Лисичанск, который находится под контролем Украины.

Мизинцев заявил, что российская сторона предлагает украинским военным, находящимся на «Азоте», в тот же период времени сдаться. Он заявил, что РФ гарантирует им сохранение жизни и соблюдение Женевской конвенции.

16:26 Украинские ВС сбили сразу три российских крылатых ракеты — командование ВС ВСУ

14 июня в период с 12:20 до 13:20 воздушные силы ВСУ сбили сразу три российские крылатые ракеты (предположительно «Калибры»), выпущенные из акватории Черного моря. Об этом сообщает командование ВС ВСУ.

Отмечается, что одну из ракет сбили из переносного зенитного ракетного комплекса (ПЗРК) в районе ответственности воздушного командования «Центр», две — зенитными ракетными комплексами в зоне ответственности командования «Запад».

16:08 Командование «Юг» украинской армии рассказало о воздушном сражении в Николаевской области

Оперативное командованию «Юг» украинских сил рассказало, что в районе города Снигиревка в Николаевской области имело место воздушное сражение с российскими войсками. «Из истребителя Су-35 была выпущена ракета „воздух-воздух“ по паре наших Ми-8. Вертолетам удалось увернуться. Противник, экономя ракеты, ретировался», — отмечается в сводке командования «Юг».

15:56 В Верховную Раду Украины внесен законопроект о запрете ввоза и распространения издательской продукции из России, Беларуси и с оккупированных территорий Украины.

Издания на русском языке, которые будут ввозиться из других стран, потребуют специального разрешения. В пояснении к законопроекту говорится, что цель таких мер —проверка содержания изданий на наличие антиукраинской пропаганды.

Предполагается также запретить выпуск, ввоз и распространение в Украине книг, содержащих произведения авторов, которые являлись «в любой период после 1991 гражданами государство-агрессора». Этот запрет не будет распространяться на книги, изданные в Украине до 1 января 2023 года.

15:35 «Газпром» заявил, что сокращает поставки природного газа по газопроводу «Северный поток-1» на 40%. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс».

Российская компания объявила, что может обеспечить транспортировку только 100 млн кубометров газа в сутки вместо 167 млн ​.

«Газпром» обвиняет компанию Siemens в «несвоевременном ремонте» газоперекачивающих агрегатов. «В связи с несвоевременным возвратом компанией Siemens (Германия) газоперекачивающих агрегатов из ремонта, выработкой межремонтного ресурса ГПА и выявленными техническими неисправностями двигателей (получено предписание Ростехнадзора о временном запрете деятельности) в настоящее время на КС «Портовая» может быть использовано только три газоперекачивающих агрегата», написано в телеграм-канале компании.

15:12 Глава городской военной администрации Северодонецка Александр Стрюк заявил, что город не заблокирован. Об этом пишет русская служба BBC со ссылкой на интервью мэра в эфире украинского телевидения.

Российские войска разрушили все мосты, ведущие в Северодонецк, но сообщение есть, сказал чиновник.

По его словам, «разрушен третий мост, но город не отрезан. Достаточно сложные, но пути сообщения с городом есть. Город продолжают защищать наши вооруженные силы. В сверхсложных условиях продолжаются постоянные бои на линии столкновения. Российские войска не прекращают попыток штурумовать город. Но военные стоят».

14:45 Глава львовской областной администрации Максим Козицкий сообщил, что украинские ПВО сбили ракету над Золочевым, в 60 км к востоку от Львова.

В результате ракетного удара по Золочеву пострадали четыре человека, среди которых один ребенок, написал Козицкий.

По сообщениям местных властей, еще две ракеты сбили в 100 км от Львова, в Тернопольской области, и в 200 км к востоку от Львова, в Хмельницкой области.

Власти просят жителей оставаться в убежищах.

14:24 Американские инвестиционные банки JPMorgan Chase и Goldman Sachs перестали торговать долговыми обязательствами России.

По данным Bloomberg, банки прекратили операции после запрета Минфина США покупать российские долговые обязательства. Запрет Минфина от шестого июня оставлял банкам возможность продавать или держать российские бумаги.

14:03 Министр иностранных дел Украины Михайло Подоляк ответил на заявление премьер-министру Грузии Гарибашвили о том, что первой в списке кандидатов на членство ЕС должна стоять Грузия, а не Украина.

«Никто не записывается в очередь на смерть от российских ракет. Украина платит ужасную цену за выбор быть европейской демократией. ЕС платит большую цену, чтобы защитить западную цивилизацию. Ибо ценности важнее выгоды. А что важнее для вас? Номер очереди кандидатов?» — написал глава украинской дипломатии в своем телеграм-канале.

13:20 В Украине с начала развязанной РФ войны погибли не менее 4395 мирных жителей. Такие цифры на 12 июня опубликовал в своем новом отчете Верховный комиссариат по беженцам ООН

Это только задокументированные и официально подтвержденные жертвы войны, подчеркивает ООН и уточняет, что количество жертв значительно больше.

Самая частая причина гибели или ранения, согласно данным ООН, — взрывы снарядов с обширной зоной поражения, в том числе обстрелы тяжелой артиллерии и реактивных систем залпового огня, а также ракетные и авиаудары.

12:30 Бывшая заместитель руководителя Россотрудничества Наталья Поклонская заявила о своем назначении на пост советника генерального прокурора России. Об этом она написала на своей странице «ВКонтакте».

«Мной прекращается ведение социальных страниц и какая-либо публичная деятельность. Теперь буду заниматься выполнением поставленных генеральным прокурором России задач в соответствии с федеральным законом "О прокуратуре РФ"», — написала Поклонская.

В Украине против Поклонской заведены уголовные дела по подозрению в госизмене и по обвинению в причастности к запрету в России деятельности Меджлиса крымскотатарского народа.

Ранее она заявляла, что «буква Z символизирует трагедию и горе как для России, так и для Украины», вызвав недовольство главы Россотрудничества Евгения Примакова и крымских оккупационных властей.

12:00 Президент Украины Владимир Зеленский в интервью ZDF призвал канцлера Германии Олафа Шольца перестать «сохранять равновесие» в отношениях между Киевом и Москвой.

«Он (Шольц) и его правительство должны принять решение: не должно быть никаких попыток сохранить равновесие в отношениях между Украиной и Россией», – сказал Зеленский.

Говоря о возможном визите Шольца в Украину, Зеленский заявил, что приезд не должен ограничиваться фотографиями. По мнению украинского президента, глава правительства ФРГ должен во время визита объявить об усилении поддержки Украины, поддержке статуса кандидата в ЕС и ужесточение санкций против России.

Ранее Шольц отказался комментировать сообщение итальянской прессы о его совместной поездке в Киев с главами Франции и Италии.

11:45 В Запорожской области прошел еще один обмен телами погибших военных.

Как сообщает украинское министерство реинтеграции временно оккупированных территорий, Украина вернула тела 64 защитников «Азовстали».

11:20 Аналитическое агентство Henley&Partners сделало вывод, что более 15 тысяч граждан России с состоянием, превышающим миллион долларов, могут покинуть страну в этом году.

Такая оценка дается в годовом докладе агентства, посвященном мировой экономической миграции.

11:00 В городе Клинцы Брянской области, в 50 км от украинской границы произошел взрыв.

Как сообщает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти», ссылаясь на местных жителей, после взрыва в городе поврежден водопровод. В небе жители видели вертолет.

Телеграм-канал «Подслушано Клинцы» также сообщает, что местной жительнице оторвало ногу.

10:46 Российский миллиардер Алексей Кузьмичев проиграл судебный процесс во Франции. Он обвинял французское правительство в незаконности решения раскрыть местонахождение его парижского дома и виллы на Лазурном берегу. Адреса недвижимости были опубликованы в рамках широкомасштабной блокировки российских активов в ответ на вторжение России в Украину.

10:11 Российские войска провели ночью обстрел Харькова и Харьковской области, в том числе Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов. Об этом сообщил глава Харьковской областной госадминистрации Олег Синегубов в своем телеграмм-канале.

В результате обстрелов в поселке Жуковского ранены пять человек, в том числе трое детей. Один из них — трехмесячный младенец, мать которого погибла.

На территории области продолжаются боевые действия.

Главное управление ГСЧС в Харьковской области также сообщает на своей странице в фейсбуке о пожарах, вызванных обстрелами. «Пожары, вызванные вражескими обстрелами, произошли в Чугуевском (3), Харьковском (2) и Богодуховском (1) районах области. В результате этих пожаров пострадали жилые дома, хозяйственные постройки, складские здания, грузовые автомобили, а также хвойная подстилка», — говорится в сообщении.

09:46 Под данным Минобороны Великобритании на утро 14 июня, основной задачей российских войск остается наступление на Северодонецкий котел в Донбассе. Западная группировка российских войск, возможно, добилась некоторых успехов на Харьковском направлении.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 14 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/yLAMUTwSGK



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/R1qjlpdsue — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 14, 2022

09:24 Отец марокканца, приговоренного к смертной казни в самопровозглашенной ДНР, сообщил, что у его сына есть гражданство Украины.

Брагим Саадун получил украинский паспорт в 2020 году, после службы в армии. Его отец также заявил, что Брагим Саадун сдался в плен добровольно, поэтому должен считаться военнопленным наряду с другими бойцами ВСУ.

Военнопленные подпадают под защиту Женевской конвенции.

9 июня «суд ДНР» также приговорил к смертной казни двух граждан Великобритании.

08:47 Ночью 14 июня российские войска обстреляли Днепропетровскую область из РСЗО «Ураган». Об этом написал в своем телеграм-канале глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко.

«Ночь была беспокойной. Враг снова обстрелял два района нашей области – Криворожский и Синельниковский. Ударил из «Ураганов» по Апостоловской и Покровской общинам. Люди предварительно не пострадали. В Покровской общине повреждены дома. На месте обстрела работают пиротехники – обследуют территорию», — сказано в сообщении.

08:30 ЕС отключает от SWIFT еще три российских банка, Эта мера принята в рамках шестого пакета санкций.

С 14 июня от межбанковской системы SWIFT отключабт крупнейший российский банк Сбербанк, а также Россельхозбанк и Московский кредитный банк.

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