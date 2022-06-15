Сто двенадцатый день войны России против Украины. Онлайн

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Французские солдаты общаются с президентом Франции Эмманюэлем Макроном на военной базе НАТО в Румынии

15 июня — 112-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями.

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♦ ОБНОВИТЬ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время)

18:20 Российские военные вновь обстреляли Днепропетровскую область.

По словам главы региона Валентина Резниченко, российская армия ударила из «Ураганов» по Зеленодольску и Апостолово в Криворожском районе. «Ураган» — это российская реактивная система залпового огня.

По данным местных властей, в Зеленодольске повреждены несколько многоэтажных жилых домов. По предварительным данным, погибших и пострадавших нет.

«Места обстрелов возле домов засеяны кассетными боеприпасами. Работают пиротехники»,

— написал у себя в Telegram-канале Валентин Резниченко.

Ранее сообщалось, что утром 15 июня в результате артиллерийского обстрела Апостолово погибли четыре человека и были повреждены около 70 частных домов.

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17:53 Израиль будет поставлять Европе природный газ. Это позволит Брюсселю частично заменить российское топливо.

Соглашение об этом подписали премьер-министр Израиля Нафтали Беннет и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Предполагается, что Израиль будет поставлять больше газа в Египет, где тот будут сжижать и танкерами отправлять на европейский рынок.

В свою очередь Брюссель пообещал Иерусалиму и Каиру помощь в увеличении добычи газа и разведке новых газовых месторождений.

В территориальных водах Израиля есть два действующих газовых месторождения, эксперты оценивают их объем примерно в 690 миллиардов кубометров. Еще одно месторождение сейчас находится в разработке.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, достигнутая договоренность позволит Евросоюзу снизить зависимость от российского газа, а также превратить Египет в большой региональный энергетический центр.

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17:23 ЦБ РФ рекомендовал российским банкам отказаться от выплаты дивидендов и бонусов топ-менеджерам.

В письме регулятора кредитным организациям говорится, что такой шаг необходим «для обеспечивания финансовой устойчивости» банков «в условиях структурной трансформации российской экономики».

Согласно рекомендации Центробанка, от выплаты дивидендов следует отказаться «как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе», а от выплаты нефиксированной части оплаты труда высокопоставленным сотрудникам — до конца 2022 года.

Сбербанк и ВТБ уже заявили, что откажутся от выплаты дивидендов акционерам по итогам 2021 года.

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16:58 Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что переговоры Москвы и Киева заморожены украинской стороной.

При этом Россия заинтересована в скорейшем урегулировании конфликта, отметил он на заседании высоких представителей стран БРИКС, курирующих вопросы безопасности. Об этом сообщает ТАСС.

«Россия заинтересована в скорейшем достижении политико-дипломатических договоренностей, которые бы позволили прекратить боевые действия. Однако переговоры Москвы и Киева в настоящее время заморожены украинской стороной».

По словам Николая Патрушева, к прекращению диалога между странами привели «деструктивные действия США, Англии и их союзников».

«Западники рассчитывают оказать давление на Москву, продолжая наращивать поставки вооружений на Украину и усиливать санкционное давление. Такие действия контрпродуктивны. Они лишь искусственно затягивают конфликт, а также приводят к дополнительным человеческим жертвам и разрушениям», — заявил секретарь Совбеза.

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16:32 Bloomberg: США планируют выделить Украине новую военную помощь на сумму в более чем $650 млн.

По данным издания, в новый пакет входят, в том числе, противокорабельные ракеты «Гарпун». Кроме того, Киев получит безопасные радио и другое оборудование для связи на $320 млн, приборы ночного видения на $55 млн, а также $160 млн для тренировки военнослужащих.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин, выступая на заседании Контактной группы по защите Украины, пообещал не останавливать военную поддержку Киева, так как сейчас на поле боя «поворотный момент».

«Нельзя недооценивать вызов, с которым столкнулась Украина», — отметил он. «Россия использует вооружения большой дальности, чтобы попытаться занять украинские позиции».

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15:40 «Газпром» объявил об остановке очередной турбины на «Северном потоке». Как говорится в telegram-канале компании, один из двигателей, прокачивающий топливо на станции «Портовая», вывели из эксплуатации из-за формальной необходимости капитального ремонта.

Теперь пропускная способность станции будет снижена еще на треть.

В ФРГ заявили, что постепенное сокращение объемов прокачки газа имеет не техническую, а политическую подоплеку.

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15:10 Спикер Министерства иностранных дел Мария Захарова поспорила с журналистом CNN на ПМЭФ. Репортер спросил у чиновника, соответствуют ли действия России в Украине международному праву.

13:45 «Комитет против пыток» продолжит свою работу под другим названием — «Команда против пыток»— после включения в реестр «иностранных агентов» в третий раз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы организации.

В обращении говорится, что уровень поддержки, полученный в последние дни командой, «невероятно мотивирует». «Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России», - утверждают члены организации, добавив, что правозащитникам удалось добиться почти 300 миллионов компенсации пострадавшим от пыток.

Напомним, «Комитет против пыток» объявил о самоликвидации 12 июня после того, как его внести в реестр иноагентов. Это решение в комитете мотивировали тем, что статус организации не позволит юристам и правозащитникам посещать суды, встречаться с представителями власти и вести нормальную работу.

12:30 IKEA продаст все четыре расположенные в России фабрики и сократит штат сотрудников. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на сообщение компании.

«За последние несколько месяцев ситуация с бизнес-процессами и цепочками поставок по всему миру сильно ухудшилась. Ввиду этого мы не видим возможности возобновить продажи в обозримом будущем», - отметили в IKEA.

Ранее мебельные магазины сети прекратили работу в России.

12:00 В Санкт-Петербурге сегодня начинается Международный экономический форум. Его открыли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и глава самопровозглашенной непризнанной ДНР Денис Пушилин выстрелом из пушки Петропавловской крепости.

11:45 Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Украине придется вернуться за стол переговоров с Россией. Политик сделал соответствующее заявление, выступая перед солдатами НАТО в Румынии.

«В определенный момент, когда мы сделаем все, чтобы Украина выстояла, и она выиграет войну – а я этого желаю – огонь прекратится, и мы должны будем договариваться. Президент Украины должен будет сесть за стол переговоров с Россией, а мы, европейцы, будем обеспечивать гарантии безопасности», — сказал Макрон.

По словам Макрона, Франция готова принять два решения этого конфликта – военную победу Украины или переговоры после прекращения огня.

11:00 В самопровозглашенной непризнанной ЛНР заявили, заявили, что вывод «мирного населения» с территории завода «Азот» сорван.

Ранее в России объявили об организации гуманитарного коридора с предприятия на подконтрольные ЛНР земли. В Киеве настаивали на выводе людей в подконтрольные Украине территории.

10:45 Украинские СМИ сообщают о мощном взрыве в Чернобаевке. По данным издания Суспильне, есть погибшие и раненые.

Взрыв прогремел в районе местного рынка.

10:30 Глава «Ростеха» Сергей Чемезов выступил против «тотального импортозамещения». Об этом он заявил в тексте, опубликованном на РБК.

По мнению бизнесмена, самоизоляция является «путем в никуда». «Россия должна оставаться частью глобального мира, где развитие невозможно без международных партнерств. Предательство Запада не повод закрывать окна и двери», - считает Чемезов. По его мнению, заместить все продукты и товары, которые импортировались из других стран, нецелесообразно и невозможно.

Сергея Чемезова называют одним из самых влиятельных людей в России, близким к Владимиру Путину. В последний раз, по данным СМИ, он встречался с президентом России в мае этого года. Тогда Чемезов объявил о завершении модернизации ракетоносца Ту-160.

09:35 Министерство обороны России объявило, что российские военные в среду откроют гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с территории комбината «Азот» в Северодонецке. Россия предлагает им выйти в город Сватово — он находится под контролем самопровозглашенной непризнанной ЛНР. Киев настаивал на коридоре до Лисичанска — он находится под контролем Украины.

В Москве подчеркнули, что будут проводить эвакуацию с «соблюдением всех норм Женевской конвенции по обращению с военнопленными».

По данным министерства обороны Великобритании, «Азот» может стать для России второй «Азовсталью» в Мариуполе. Бойцы ВСУ находятся в бункерах на территории завода и мешают перенаправить штурмующие город силы на другие участки линии фронта, считают в британской разведке.

«Подразделения ВСУ вместе с несколькими сотнями мирных жителей укрываются в подземных бункерах „Азота“. Российские силы, вероятно, будут скованы около химзавода», — приводит УНИАН данные Министерства обороны Великобритании.

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