Политолог Михаил Чаплыга о стратегиях пропаганды в войне РФ против Украины

"В России пропаганда - одно из ключевых направлений, на которое тратятся огромные бюджетные средства. А украинское государство ничего в этом направлении не сделало".

Даже негосударственные российские социологические службы отмечают достаточно высокий процент поддержки гражданами РФ войны в Украине. Главная заслуга в этом российской пропаганды, которая использует все имеющиеся средства, чтобы донести «правильную», то есть одобренную государством, информацию до зрителей, слушателей, читателей. О российской пропаганде знают почти во всех странах мира, а вот об украинской неизвестно ничего. О том, что может противопоставить российской пропагандистской машине Украина, Русская служба RFI поговорила с политологом Михаилом Чаплыгой.

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RFI: Существует ли украинская пропаганда?

Михаил Чаплыга: К сожалению, нет. С точки зрения пиара есть две стратегии — одна проигрышная, другая выигрышная. Проигрышная — так называемая рефлексивная стратегия, когда не вы выстраиваете новостной ряд, а просто рефлексируете — либо подтверждая, либо опровергая, либо замалчивая какую-то информацию, но это в любом случае рефлексия. Эта позиция всегда проигрышная, потому что информационный ландшафт формирует тот, кто задает повестку дня, продуцирует новости.

В этом плане Украина, к сожалению, не имеет единой системы комплексного видения новостного ряда или идеологем. Если в России существует такое понятие, как «русский мир», то понятия «украинский мир» не существует. Соответственно, нет комплекса взглядов, нет комплекса идеологем, ориентируясь на которые любой журналист или политический аналитик, мог бы самостоятельно, пользуясь такой системой взглядов, в том или ином ракурсе подавать новости или оценивать события. В России это есть и им не нужны так называемые темники, рекомендации, как и что писать. Там в этом плане подошли более системно. Они разработали так называемый «русский мир», и теперь не нужно выдавать каждый день какую-то государственную линию. Достаточно сверить свои взгляды, насколько они совпадают с идеологией.

В этом плане украинской пропаганды, увы, не существует, она рефлексивная и, по сути, всегда работает в плюс российской пропаганде, потому что попытки опровержения являются лучшим способом распространения информации. Если, разоблачая фейки, или еще каким-то другим способом опровергать ту или иную новость, то она становится известна даже тем, кто никогда бы об этом не узнал, не будь опровержения.

А если ее не опровергать?

Тогда она сама найдет каналы доставки. В любом случае эта стратегия проигрышная. Но опять же нужно понимать, что «украинского мира», как альтернативы «русскому миру» у нас нет.

Россия 8 лет занималась антиукраинской пропагандой. Украинская повестка в информационных программах и политических ток-шоу уже давно заменила внутрироссийскую. Почему в Украине в плане пропаганды не подготовились?

Для этого нужно понять, что происходило в Украине эти 8 лет. По большому счету есть так называемая дихотомия «русский мир против, так называемых, укронациков». Это две стороны одной монеты. В России формировался этот информационный ландшафт, а в Украине вместо этого при Порошенко 8 лет занимались формированием ответной стороны — «мира укронациков», которого на самом деле не существует. Ну, может быть, есть какие-то маргиналы, сто-двести человек, максимум тысяча на всю страну. И таким образом создавалась ответная картинка для «русского мира», только разгоняя его еще больше. Собственно, в этом и подозревают бывшего президента. То есть 8 лет мы потратили на помощь русской пропаганде, а не на то, чтобы создавать свою альтернативу.

Но уже 3 года в Украине президент Владимир Зеленский…

К сожалению, как при Порошенко, так и при Зеленском информационная гуманитарная политика неизменна по одной простой причине — частные медиа существуют на деньги транснационального спекулятивного финансового капитала, которым в свое время Порошенко открыл дверь, и они, по сути, владели всем в Украине. Порошенко сменил Зеленский, а эта группа осталась. Поэтому многие удивляются, что президент сменился, а все это финансируется и поддерживается не из украинского бюджета, а на грантовые деньги. В России же пропаганда — одно из ключевых направлений, на которое тратятся огромные бюджетные средства. А украинское государство ничего в этом направлении не сделало.

В программе «Право на владу» («Право на власть») вы сказали, что западные страны не ожидали, что Украина выстоит. Отсутствие пропаганды здесь тоже сыграло свою роль?

По большому счету и да, и нет. Нет, потому что решение Зеленского не поддаться страху и остаться в Киеве сработало на то, чтобы сломать этот план. Это был один из ключевых факторов. А с другой стороны, отсутствие украинской пропаганды, может быть, даже сыграло в плюс. Потому что российская информационная и военная машина понимала, что у нас нет своей альтернативы, нет тех, кто формирует информационный ландшафт, они считали, что смогут подавить нас на старте. Поэтому и были расслаблены, полагая, что смогут это сделать, мгновенно активировав в Украине своих лидеров общественного мнения, политиков, которые сделают быстрый резкий рывок, за один-три дня они перевернутся и покажут, что выступают за Россию. Вот если бы в Украине была бы своя пропагандистская машина, никто не рассчитывал бы за три дня взять высоту.

Но ведь американская разведка почти год говорила сначала о том, что российские войска стянуты к границе, а с осени о возможном полномасштабном вторжении. Почему не отреагировали на это предупреждение?

Многие не отреагировали. Я в том числе. Дело в том, что все прекрасно понимали: Путин хочет войти в историю как человек, который собирает земли, но, как нам казалось, не в квадратных километрах, а в понимании умов и сердец людей. Это разные вещи. Но вы понимаете, как только упали первые бомбы, то стало все понятно.

Президент Зеленский почти каждый день встречается с западными политиками, выступает перед парламентами разных стран. Тем не менее ситуация с поставками обещанного оружия буксует.

Зеленский в информационном плане молодец, потому что он напрямую апеллирует к гражданам тех стран, которые нам нужны. И работа напрямую с избирателем дает эффект, электоральное давление на власти этих стран. Они вынуждены помогать Украине, нравится им это или нет, чтобы соответствовать желаниям избирателей, которым нравится Зеленский. Против нас играет ухудшение экономической ситуации в мире из-за санкций. Соответственно, внутренняя оппозиция в ряде стран разыгрывает эту карту, делая акцент на материальных интересах граждан. Сумма усилий этих двух сил и есть реальная политика государств по отношению к Украине.

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