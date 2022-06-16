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Валерия Фор-Мунтян: «Не унижать Россию — это тоже российская пропаганда»

Депутат Национального собрания Франции и председатель парламентской группы дружбы «Франция-Украина» Валерия Фор-Мунтян. © RFI

Депутат Национального собрания Франции и председатель парламентской группы дружбы «Франция-Украина» Валерия Фор-Мунтян родилась в Украине. В возрасте 14 лет она переехала во Францию, где сделала карьеру в финансовой и банковской сфере, а в 2017 году была избрана от партии «Вперед, Республика» на парламентских выборах как депутат от 3-го избирательного округа Луары. В интервью RFI Валерия Фор-Мунтян рассказала о том, зачем Эмманюэль Макрон постоянно звонит Владимиру Путину, почему Украине понадобится много времени для того, чтобы вступить в Евросоюз, и о том, как война изменила представления французов об Украине.