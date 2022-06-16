В Брюсселе НАТО и его партнеры согласовали неотложные меры по военной помощи Украине

15 июня в Брюсселе началась третья встреча Контактной группы по обороне Украины (Рамштайн – 3). В совещании, которое продлится два дня, приняли участие почти 50 стран, включая страны НАТО и его партнеров, которые вместе согласовали неотложные меры по военной помощи Украине в борьбе против российской агрессии.

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«Страны НАТО и их ключевые международные партнеры непреклонны в поддержке Украины в ее противостоянии агрессивной войне со стороны РФ и готовы оказывать помощь в течение длительного времени», — заявил на встрече генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в среду, 15 июня. «Вчера, во время встречи министров обороны стран Альянса, от стран-союзниц и партнеров прозвучал мощный сигнал по поддержке Украины в ее борьбе против российского вторжения, а также подтверждение, что они готовы к долгому пути в достижении поставленных целей. Союзники по НАТО готовы продолжать оказывать Украине существенную и беспрецедентную помощь», — сказал Столтенберг.

Он отметил роль, которую в этих усилиях по реализации права Украины на самооборону против внешней агрессии играют США.

Президент США Джо Байден заявил в связи с встречей , что Вашингтон направит Киеву новый пакет военной помощи на сумму в 1 млрд долларов. Он включает в себя артиллерию, боеприпасы, системы береговой защиты и реактивные системы залпового огня.

Джо Байден также пообещал выделить Украине дополнительную гуманитарную помощь на сумму в 225 млн долларов. Эти деньги пойдут на поддержку остающимся в стране мирным жителям: питьевую воду, медикаменты, продукты питания, размещение и покупку предметов первой необходимости.

«Я искренне приветствую объявление, которое вчера сделал президент Соединенных Штатов, о дальнейшем увеличении поддержки Украины, потому что она нуждается в нашей помощи», — сказал руководитель Альянса.

Накануне встречи «Рамштайн-3» генсек НАТО рассказал о передаче Украине тяжелого оружия. Он также отметил, что готовится план полного перевода украинской армии с постсоветского вооружения на оружие Североатлантического альянса.

«Саммит трансформации»

В рамках подготовки к следующему саммиту НАТО, который должен пройти в конце июня в Мадриде, Столтенберг также подчеркнул, что «это будет саммит трансформации во времена, решающие для нашей безопасности. Мы будем принимать важные решения, как укрепить нашу систему сдерживания и обороны в более опасном мире. Мы согласуем меры по дальнейшей модернизации НАТО и согласуем Стратегическую концепцию, отражающую новые реалии безопасности».

С украинской стороны заявления НАТО были приняты с надеждой на ускорение поставок оружия. Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр недавно сокрушалась, что в ее страну поставлено только 10% необходимого вооружения. Присутствовавший на встрече в среду министр обороны Алексей Резников настаивал на срочности усиления поддержки украинской армии перед массированным наступлением России в Донбассе.

По словам Столтенберга, саммит Альянса в Мадриде должен в любом случае принять решение о новом масштабном плане помощи Киеву. В Мадрид был приглашен президент Зеленский, который также должен будет действовать согласно новой стратегии Альянса, включающей усиление его восточного фланга и заблаговременное размещение дополнительной техники. В рамках этой стратегии будут созданы боевые группы, в том числе воздушного и морского присутствия, а также усилены возможности киберзащиты.

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