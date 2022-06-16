Макрон, Шольц и Драги прибыли в Украину в 113-й день войны. Онлайн RFI

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги в поезде, следующем в Киеве, 16 июня 2022 года.

16 июня — 113-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения RFI в режиме онлайн следит за последними новостями. Не забывайте обновлять страницу, чтобы следить за новостями в реальном времени.

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09:15 Жертвами российской агрессии в Украине стали 318 детей

Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора Украины.

«По состоянию на утро 16 июня 2022 почти 900 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации. По официальной информации ювенальных прокуроров, 318 детей погибли и более 581 ранены», — говорится в сообщении ведомства.

09:00 Дети, родившиеся в Херсонской области после 24 февраля, автоматически получают российское гражданство

Об этом ТАСС заявил представитель российских оккупационных властей в регионе Кирилл Стремоусов.

«В Херсонской области дети, которые родились после 24 числа, автоматически получают гражданство РФ. А дети-сироты (проживающие в регионе) уже получили гражданство», — цитирует ТАСС слова Стремоусова.

25 мая президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении российского гражданства для жителей Херсонской и Запорожской областей Украины. 11 июня стало известно, что в оккупированных Мелитополе и Херсоне стали выдавать российские паспорта.

В Европейском союзе заявили, что не признают российские паспорта, выданные на оккупированных территориях, как и паспорта РФ, выданные по упрощенной процедуре детям-сиротам из Украины.

08:40 В Елисейском дворце прокомментировали визит европейских лидеров в Киев

Визит Эмманюэля Макрона, Олафа Шольца и Марио Драги в Киев должен позволить «найти баланс между естественным стремлением Украины вступить в Евросоюз (...) и необходимостью сохранить стабильность и единство ЕС», заявили в Елисейском дворце.

Поезд с европейскими лидерами на борту прибыл в Киев, сообщает корреспондент France Inter в президентском пуле. Журналистам на месте Эмманюэль Макрон заявил, что приехал в Украину, чтобы выразить поддержку украинскому народу.

Кроме того, стало известно, что в ходе визита лидеры Франции, Германии и Италии также посетят Бучу и Ирпень — пригороды Киева, ставшие символом варварства российской армии.

08:05 Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц и премьер-министр Италии Марио Драги прибыли этим утром в Украину

Поезд с европейскими лидерами на борту должен прибыть в Киев в течение получаса.

Я думаю, что мы находимся на стадии, когда мы должны посылать ясные политические сигналы — мы, Евросоюз — в адрес Украины и украинского народа, когда тот героически сопротивляется на протяжении многих месяцев,

— заявил Эмманюэль Макрон накануне.

Это первый совместный визит трех европейских лидеров в Украину c начала войны. Как сообщает немецкое издание ZDF, Макрон, Шольц и Драги встретились «ночью» в польском Ряшеве, где есть международный аэропорт.

Европейские лидеры должны встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить военную помощь Украине, а также заявку Киева на вступление в Евросоюз.

Первой о том, что такой визит состоится, сообщила итальянская газета La Stampa в начале недели. В Елисейском дворце сначала не хотели подтверждать поездку Эмманюэля Макрона в Киев вместе с европейскими коллегами. Подтверждение от французской президентской администрации пришло только в момент, когда европейские лидеры уже были в поезде.

Накануне Эмманюэль Макрон побывал в Молдове, где встретился с президентом страны Майей Санду.

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