Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдовы статус кандидатов в члены ЕС

О решении Еврокомиссии предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в члены ЕС на брифинге в Брюсселе в пятницу, 17 июня, объявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

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«Комиссия рекомендует Совету, во-первых, предоставить Украине европейскую перспективу и во-вторых предоставить статус кандидата. Конечно, с пониманием, что страна выполнит определенный набор дальнейших важных реформ», — сказала фон дер Ляйен.

В своем заявлении глава Еврокомиссии подчеркнула, что на пути вступления в ЕС от Украины потребуется осуществить важные реформы.

«Мы хотим сказать одно — Украина заслуживает европейской перспективы. Да, Украина должна быть принята в качестве кандидата. Мы учитываем, что проделана большая работа, но другая важная работа нам предстоит. Процесс полностью меритократический, он идет в соответствии с процедурой, скорость продвижения полностью зависит от Украины. Все в руках Украины», — заявила фон дер Ляйен.

Решение должны будут утвердить все 27 стран-членов ЕС. Этот вопрос будет обсуждаться на европейском саммите е, который состоится в Брюсселе 23-24 июня.

Одновременно Грузии было отказано в статусе кандидата.

Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Еврокомиссию и ее главу Урсулу фон дер Ляйен за решение поддержать украинскую заявку на вступление в Евросоюз.

«Я приветствую положительное решение Еврокомиссии в вопросе о статусе кандидата. Это первый шаг на пути к членству в ЕС, который, безусловно, приблизит нашу Победу. Благодарен Урсуле фон дер Ляйен и каждому члену ЕС за историческое решение. Я ожидаю положительного результата евросаммита на следующей неделе», — написал президент в своем твиттере.

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