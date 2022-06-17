Сто четырнадцатый день войны России против Украины. Онлайн

Киев. Памятники защищены от бомбардировок мешками с песком.16 июня 2022.

17 июня — 114-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями.

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09:10

В СИЗО Москвы и спецприемниках поселка Сахарово находится не менее 358 граждан Украины. Об этом пишет российское издание «Коммерсант».

В сообщенииговорится, что депортиротация на родину была сорвана из-за разрыва дипломатических отношений между Россией и Украиной.

Некоторых заключенных выслали в самопровозглашенную «ДНР».

Ева Меркачева, СПЧ Москвы : «Из них (кто находится в СИЗО – ред.) около 60 человек задержаны по запросу украинской стороны — это люди, которых разыскивают на родине за совершение преступлений, в том числе тяжких. Однако есть и те, кто говорит, что не знал о своем розыске».

По словам Меркачевой, в специзоляторах находится не менее 180 человек, которых Россия обвиняет в совершении преступлений на своей территории. Они могли бы отбывать наказание в Украине.

08:51 Maxar опубликовала спутниковые снимки российских кораблей, которые увозят украденное в Украине зерно в Сирию. Снимки датированы маем и июнем.

На снимках видны два грузовых судна под российским флагом с зерном, пришвартованные в Севастополе. Затем эти же суда сфотографированы у берегов Сирии. У открытых люков стоят прицепы для вывоза.

На июньских снимках судно загружают в Севастополе украденным в Украине зерном.

08:30 Согласно утренней сводке ВСУ, на Северском направлении российские войска обстреливают из артиллерии подразделения ВСУ в районах Сумской и Черниговской областей.

На Харьковском направлении враг пытался провести разведку боем, но отступил.

На Славянском направлении россияне сосредотачивают основные усилия на атаке на Славянск.

На Северодонецком направлении россияне нанесли авиаудар по Устиновке. Продолжаются боевые действия за полный контроль над Северодонецком.

На Бахмутском направлении ВСУ отбили штурм в направлении Золотого. Российские силы отошли.

На Южнобужском направлении РФ применяет ствольную артиллерию и РСЗО в районах населенных пунктов Кульбакино, Николаевка, Степная Долина, Мураховка, Новопавловское, Шевченково, Заря, Партизанское, Квитневое, Новогригоровка, Киселевка, Княжевка, Осокоровка. Украинская авиация наносила удары в Херсонском, Каховском и Бериславском районах Херсона.

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