Сто пятнадцатый день войны России против Украины. Онлайн

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18 июня — 115-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями.

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♦ ОБНОВИТЬ ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:06 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Евровидение-2023 должно пройти в Украине.

12:41 Организаторы ПМЭФ заявили, что накануне форума на его инфраструктуру шли DDoS-атаки с мощностью 140 ГБ в секунду, они производились в том числе с адресов из США и Украины.

12:22 Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон предупредил, что в мире появляется усталость от темы войны в Украине и в этом контексте особенно «важно показать, что мы с ними надолго и обеспечиваем им стратегическую устойчивость, которая так необходима». Об этом британский политик заявил по возвращении из Киева.

11:54 Московский книжный магазин «Молодая гвардия» изъял из продажи книги выступающего против войны в Украине Бориса Акунина.

Об этом сообщило издательство «Захаров».

«Информируем наших читателей и партнеров, что магазин „Молодая Гвардия“ решил не ждать, когда сверху спустят указ/приказ/наказ убрать с полок книги так некогда любимого ими Б.Акунина, и, проявив недюжинную волю, сам принял это смелое во всех смыслах решение», — издательство «Захаров».

В ответ издательство объявило о прекращении сотрудничества и изъятии своих книг с прилавков магазина: «Пропадать так пропадать!!! Так что в «Молодой Гвардии» на Полянке наших книг больше никогда не будет. Даже если взойдет солнце. Доктор сказал: “В морг”, значит, в морг».

11:38 Глава «Роснефти» Игорь Сечин на энергетической панели Петербургского экономического форума назвал Россию с ее энергетическим потенциалом «Ноевым ковчегом» для мира и заявил, что западные страны вводят санкции по надуманным мотивам. Кроме того, по его словам Европа, вводя против России санкции, совершает энергетическое самоубийство, проигрывая США в плане конкурентоспособности.

11:12 Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на неподтвержденные украинские источники сообщил, что из-за больших потерь среди российских десантников в Украине в отставку был отправлен командующий ВДВ России генерал-полковник Андрей Сердюков. По информации института, его заменил генерал-полковник Михаил Теплинский, возглавлявший штаб Центрального военного округа.

10:47 Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров рассказал о планах возобновить выпуск автомобилей «Волга» и «Победа». Ранее сообщалось, что на бывшем заводе Renault будет производиться «Москвич».

10:38 Сводка британского министерства обороны:

В последние 48 часов Россия, вероятно, возобновила продвижение к югу от Изюма, чтобы замкнуть Северодонецкий котел с севера.

С 14 июня официальные представители России и сепаратистов заявляют о попытках открыть гуманитарные коридоры для эвакуации жителей Северодонецка. Ведомство напоминает, что прецеденты с объявлением «гумкоридоров» в одностороннем порядке были ранее и в Украине, и в Сирии. Британское министерство утверждает, что это делается для манипулирования пространством боевых действий и принудительного перемещения населения.

Возможности покинуть Северодонецк ограничены из-за разрушенных мостов. Предложенный Россией маршрут приведет мирных жителей к городу Сватово, расположенному на оккупированной территории. «Если попавшие в ловушку гражданские лица откажутся от предложения РФ, российские военные, вероятно, сочтут оправданным не делать различий между ними и любыми украинскими военными целями в этом районе», — говорится в сводке.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 18 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/811YhLUVp2



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/rskM8TlJYP — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 18, 2022

9:56 Украина может возобновить переговоры с Россией в конце августа.

Об этом заявил глава переговорной группы с украинской стороны Давид Арахамия. По его оценке, к тому времени должна усилиться «переговорная позиция» Киева.

9:32 Reuters: Пентагон приостановил продажу Украине ударных беспилотников Gray Eagle

Минобороны США приостановило процесс продажи Украине четырех разведывательно-ударных беспилотных летательных аппаратов MQ-1C Gray Eagle. По информации агентства, это связано с опасениями Пентагона, что это разведывательное оборудование попадет в руки российских военных. Официально Вашингтон не объявлял о планах по продаже беспилотников, об этом известно из источников Reuters. Агентство утверждает, что Белый дом поддержал продажу, однако управление Пентагона по безопасности военных технологий выступило против.

9:27 Bloomberg: европейские предприятия используют подготовленные на зиму запасы газа из-за сокращения поставок

Агентство передает, что европейские хранилища были заполнены примерно Уровень заполненности сохраняется на среднем уровне последних пяти лет.

9:12 The Washington Post: США готовятся к затяжному конфликту в Украине.

Газета со ссылкой на источник в Госдепе сообщает, что возможность затяжного конфликта обсуждался в Вашингтоне до российского вторжения. Завершить военный конфликт, по мнению источника, помогут продолжение поставок оружия Киеву, санкции и дипломатическая изоляция России. Он также рассказал, что для Вашингтона ставки в вопросе достижения того, чтобы Россия не «поглотила Украину», столь высоки, что администрация США готова смириться с глобальной рецессией и проблемами с продовольствием, которые наблюдаются в стране.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях изменений ситуации нет.

На Харьковском направлении российская армия пытается не допустить украинские силы на границу и в тыл российской группировки на Славянском направлении. Для восстановления маршрутов снабжения россияне планируют проложить железнодорожные ветки.

На Славянском направлении российская армия ведет на наступлении в направлении Славянска, обстреляны районы Дубровно, Долины, Краснополья, Грушувахи, Адамовки.

На Донецком направлении основные усилия россиян сосредоточены на Северодонецком и Бахмутском направлениях.

На Северодонецком и Бахмутском направлениях продолжаются обстрелы украинских позиций и гражданской инфраструктуры.

Продолжаются бои за Северодонецк.

Россияне отошли после неудачного штурма у Гирского, Берестового и Кодемы.

За прошедшие сутки украинские подразделения уничтожили как минимум 30 единиц различной техники и вооружения российской армии.

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