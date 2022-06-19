Сто шестнадцатый день войны России против Украины. Онлайн

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19 июня — 116-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями.

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♦ ОБНОВИТЬ ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

11:10 Министерство экономики Германии призвало экономить газ на фоне сокращения поставок из России.

Ведомство выпустило список рекомендаций, выдержки из них привело агентство dpa. Так, министерство призывает использовать меньше газа в промышленности и для производства электроэнергии; ускорить заполнение хранилищ, на что правительство выделяет кредит в 15 млрд евро; задействовать угольные электростанции.

Что касается населения, согласно результатам соцопросов, 72% немцев стараются экономить газ, электричество и автомобильное топливо, еще 11% собираются начать экономить в ближайшее время.

10:52 Власти Казахстана призвали разработать план полной ликвидации ядерного оружия к 2045 году.

Об этом заявил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди. В преддверии намеченной на 21-23 июня встречи стран-участниц Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО) министр опубликовал статью на портале Liter.kz. Он напомнил, что, «унаследовав после распада СССР значительную часть его ядерного арсенала, Казахстан добровольно отказался от положения 4-й ядерной державы мира и в 1993 году присоединился к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО) в статусе государства, не обладающего ядерным оружием», и призвал ликвидировать ядерные вооружения.

Как отмечает генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, сегодня, когда по всему миру рассредоточено около 13 400 ядерных боеголовок, возможность применения ядерного оружия стала реальней, чем в самые мрачные дни холодной войны. Нынешний военный конфликт на территории Украины, разговоры о возврате ядерных вооружений и взаимные угрозы применения ядерного оружия заставляют нас, как никогда прежде, задуматься о коллективной уязвимости человечества и о насущной необходимости запрета и ликвидации этого смертоносного оружия, — министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди

10:17 Пользователи из России не смогли скачать с сайта компании Microsoft утилиты для установки Windows 10 и 11 и программу Media Creation Tool. С середины июня эта проблема наблюдается у проблема возникает у пользователей разнличных российских провайдеров, при использовании VPN скачать программе получается. В Microsoft это пока никак не комментировали.

9:58 Глава Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев заявил, что с 24 февраля на территорию России из Украины и самопровозглашенных ДНР и ЛНР вывезли 1,9 миллиона человек, 370 тысяч из них — дети. Киев считает, что вывоз граждан в Россию производится насильственно, Москва настаивает на том, что эвакуирует людей из опасных зон.

9:35 Утренняя сводка Генштаба ВСУ:

На Харьковском направлении российская авиация нанесла удары по Тимофеевке и Цаповке.

На Славянском направлении российская артиллерия обстреляла позиции ВСУ в районах Дубравного, Вернополья, Курульки, Богородичного и Долины.

На Северодонецком направлении продолжаются обстрелы в районах Лисичанска, Боровского, Белой Горы и Устиновки. Русская армия ведет круглосуточную воздушную разведку.

Украинские военные отбили штурм в районе населенного пункта Тошковка (к югу от Северодонецка и Лисичанска) и попытки продвижения в направлениях Орехово — Золотое и Первомайск — Золотое в Луганской области.

9:17 Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью Bild am Sonntag заявил, что альянс в своей новой концепции обозначит Россию как прямую угрозу. Он также сказал, что война в Украине может растянуться на годы.

9:00 При подготовке к трибуналу над пленными украинскими солдатами, включая бойцов батальона «Азов», за основу будет взят Нюрнбергский процесс. Об этом заявила председатель комитета по уголовному и административному законодательству Народного совета ДНР Елена Шишкина.

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