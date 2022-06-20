Война и продовольственный кризис: Зеленский выступил перед руководством Африканского союза

Африка стала «заложницей» вторжения России в Украину, которое усилило напряженность на мировом рынке зерна, заблокировав украинский продовольственный экспорт, заявил в понедельник, 20 июня, президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в формате видеоконференции перед руководством Африканского союза.

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«Африка фактически является заложницей тех, кто начал войну против нашего государства», — заявил Зеленский, отметив, что «несправедливый» уровень мировых цен на продовольствие, «вызванный российской войной (...), болезненно ощущается на всех континентах».

В обращении к членам бюро Ассамблеи Африканского союза Зеленский подчеркнул, что при всей напряженности на рынке продовольствия, инфляционных процессах и росте цен, настоящий кризис разразился после 24 февраля и вторжения РФ в Украину.

По подсчетам экспертов, от нашего экспорта продовольствия зависит жизнь около четырехсот миллионов человек в разных странах мира. И если бы не война против Украины, просто не было бы никакого дефицита на продовольственном рынке. Если бы не российская война, наши фермеры и аграрные компании смогли бы обеспечить в этом году рекордный сбор урожая. Если бы не российская война, люди в Африке, Азии и где бы то ни было в мире не страдали бы от катастрофического роста цен на продукты, — заявил Владимир Зеленский.

Украинский президент сообщил, что в настоящее время ведутся «трудные переговоры» по разблокированию украинских портов, откуда миллионы тонн зерна пока невозможно экспортировать в страны Африканского континента из-за угрозы со стороны российского флота в Черном море.

«Прогресса [в переговорах] пока нет», — признал Зеленский, заявив, что «мировой продовольственный кризис будет продолжаться до тех пор, пока продолжается эта колониальная война» России против Украины. По его словам, власти РФ «намеренно усугубляют» кризис на мировом рынке продовольствия. Зеленский отметил, что в переговорах по разблокированию морского экспорта украинских зерновых «пока не найдено ни одного реального инструмента, который бы гарантировал, что Россия не атакует» порты Украины. РФ, напомним, утверждает, что не блокирует порты, обвиняя Киев в минировании прибрежных вод и нежелании снимать мины.

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Зеленский заверил руководство Африканского союза в том, что Украина вместе со своими партнерами «пытается выстроить новую логистику поставок» зерна в страны Африки и на другие континенты, поскольку «международные организации не в состоянии повлиять» на Россию «для восстановления международной (продовольственной) безопасности».

Киев и ЕС прорабатывают альтернативные логистические маршруты для экспорта украинского зерна, в том числе возможность транзита через черноморские порты Румынии, а также транспортировку зерновых по железной дороге в порты других стран ЕС.

«Но по новым маршрутам удается направлять значительно меньший объем и за значительно большее время. Это в итоге приводит к удорожанию поставок», — уточнил Зеленский.

Переговоры о возобновлении морского экспорта зерновых из портов Украины по безопасным коридорам идут при посредничестве Турции. Франция требует от России согласия на организацию этих коридоров под эгидой ООН и в рамках специальной резолюции, которую должен принять Совет безопасности.

В своей речи в этот понедельник Владимир Зеленский также заявил, что намерен «активизировать» диалог со странами-членами Африканского союза, назначив «специального представителя» Украины по вопросам развития отношений с государствами континента. Он также предложил организовать масштабную политическую и экономическую конференцию Украина – Африка.

Президент Сенегала Маки Салл, который сейчас занимает пост председателя в Африканском союзе, приветствовал «дружеское обращение» Владимира Зеленского, подтвердив, что «Африка привержена соблюдению норм международного права, мирному разрешению конфликтов и свободе торговли».

Муса Факи Махамат, председатель Комиссии Африканского союза, напомнил, что панафриканская организация поддерживает «срочную необходимость диалога» по «прекращению конфликта» в Украине для восстановления «мира в регионе и глобальной стабильности».

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