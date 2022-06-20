Сто семнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Раненые украинские военные в карете скорой помощи по дороге в военный госпиталь в Днепро, 17 июня 2022.

20 июня — 117-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями.

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10:20 Ермак о переговорах с Москвой: Со стороны Украины компромиссов точно не будет

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак дал интервью изданию LB.ua, в котором прокомментировал возможность возобновления переговоров с Россией.

«Не мы начинали эту войну, но это наша трагедия – мы потеряли людей, наши города разрушены. Поэтому с нашей стороны компромиссов точно не будет», – заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

Он также рассказал о том, что помимо рамочного договора по гарантиям безопасности Украина может подписать двухсторонние соглашения со странами-гарантами

«Сегодня многие страны с разных континентов заявили о своем желании быть будущими гарантами. Есть много технических вопросов, мы точно не хотим, чтобы это был аналог Будапештского меморандума или какой-нибудь другой документ, который ничего не стоит. Мы хотим, чтобы договор о гарантиях ратифицировали парламенты его подпишущих стран это важно. Чтобы этот документ, действительно, с одной стороны был юридически обязательным, с другой — прошел все процедуры, которые придают ему полную легитимность», — пояснил он.

10:00 Россия стала лидером по экспорту нефти в Китай

В мае этого года Москва продала Пекину рекордные объемы нефти. Как сообщает сегодня Reuters со ссылкой на власти КНР, в минувшем месяце Китай импортировал из России почти 8,42 млн тонн сырой нефти.

Это на 55% больше, чем в мае прошлого года. Впервые за полтора года Россия сместила с первого места Саудовскую Аравию, которая ранее была лидером по экспорту нефти в КНР.

Как отмечает Reuters, эти данные свидетельствуют о том, что Россия может найти покупателей на свою нефть, несмотря на западные санкции.

09:45 Глава дипломатии ЕС обвинил Москву в «военном преступлении» из-за блокировки украинского зерна

«Невозможно представить себе, что миллионы тонн зерна остаются заблокированы в Украине, когда остальное население планеты страдает от голода. Это настоящее военное преступление», — заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель перед встречей с министрами иностранных дел стран-членов ЕС, которая пройдет сегодня в Люксембурге.

09:15 Сергей Гайдай: ВСУ утратили контроль над поселком Метелкино возле Северодонецка

Как сообщил сегодня утром глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в своем телеграм-канале, ВСУ больше не контролируют населенный пункт Метелкино близ Северодонецка.

По его словам, российские войска усилили артиллерийские и авиационные обстрелы по Северодонецкой промзоне и окрестностям города. Как пишет Гайдай, сейчас бои идут во многих поселках вокруг Северодонецка и Лисичанска.

Ранее о том, что поселок Метелкино перешел под контроль российских войск, сообщил в субботу глава Чечни Рамзан Кадыров. В воскресенье об этом заявили в минобороны РФ.

08:45 В Варшаве пройдет выставка уничтоженной российской военной техники

В Варшаве в этот понедельник откроется выставка уничтоженной украинскими войсками российской военной техники. Об этом в интервью польскому телеканалу Polsat News сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

Он напомнил о словах российских генералов, которые хотят, чтобы в Лиссабоне были свои танки.

«И мы поможем, чтобы российские танки были в Европе, но как обломки», — сказал Резников.

По его словам, выставки поврежденной российской техники в пройдут в разных городах Европы. После Варшавы экспозиции пройдут в Берлине, Париже, Мадриде и Лиссабоне. В Киеве выставка уничтоженной российской военной техники открылась 28 мая на Михайловской площади.

08:30 Утренняя сводка Генштаба ВСУ

На Северском направлении противник продолжает удерживать до трех батальонных тактических групп из состава 1-й танковой армии Западного военного округа и подразделения воздушно-десантных войск для прикрытия участка российско-украинской границы в Брянской и Курской областях. В Брянской области развернул зенитный ракетный дивизион ЗРК С-300В4. Кроме того, враг совершил артиллерийские обстрелы в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Слобожанском направлении россияне нанесли авиационный удар и совершили артиллерийский обстрел в районах населенных пунктов Тимофеевка и Морозова Долина.

На Харьковском направлении основные усилия врага сосредоточены на недопущении продвижения сил обороны к государственной границе Украины. Противник интенсивно обстреливал из артиллерии районы населенных пунктов Казачья Лопань, Малые Проходы, Дементиевка, Петровка, Верхний Салтов, Рубежное и окрестности Харькова.

На Славянском направлении враг наносил огневое поражение из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Чеполь, Пришиб, Протопоповка, Большая Камышеваха, Дубровно, Вернополье, Маяк, Курулька, Богородичное, Мазановка, Краснополье.

На Северодонецком направлении противник обстреливал из ствольной и реактивной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Сиротино, Вороново, Боровское, Белая Гора, Устиновка, Мирная Долина, Тошковка. Продолжаются боевые действия за установление полного контроля над Северодонецком.

На Бахмутском направлении в течение суток враг производил обстрелы из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Орехово, Золотое-3, Николаевка, Берестово, Белогоровка, Яковлевка, Покровское, Клиновое, Зайцево и Нью-Йорк. Противник нанес авиаудар вблизи Яковлевки и ракетные удары вблизи Майского, Доломитного, Зайцева и Нью-Йорка.

На Лиманском направлении противник нанес авиационный удар двумя самолетами Су-25 в районе населенного пункта Пришиб и ракетный удар в районе населенного пункта Маяки.

На Авдеевском направлении враг нанес авиационные удары самолетами Су-25 в районах населенных пунктов Шевченко и Угледар.

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