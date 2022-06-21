Сто восемнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Украинские военные на похоронах погибших товарищей. Львов, 17 июня 2022 года.

21 июня — 118-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями. Не забывайте обновлять страницу.

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♦ ОБНОВИТЬ ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

12:34 Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании в Калининграде пригрозил ответными мерами Литве на запрет железнодорожного транзита в Калининградскую область.

Патрушев заявил, что Россия отреагирует на «враждебные» действия литовских властей. Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс». «Меры прорабатываются в межведомственном формате и будут приняты в ближайшее время. Их последствия окажут серьезное негативное влияние на население Литвы», говорится в сообщении.

В запрещении транзита Патрушев также обвинил Запад.

12:24 Все страны ЕС поддержали заявку Украины на вступление в Евросоюз.

Об этом сообщил Bloomberg, в сообщении говорится, что на саммите 23-24 июня лижеры стран-членов собираются объявить, что Украине будет предоставлен статус кандидата на вступление в ЕС.

Статус кандидата также получит Молдова, и, возможно, Грузия. Для этого потребуется выполнить дополнительные условия.

11:11 На буровых платформах «Черноморнефтегаза» в аннексированном Крыму не утихает пожар, огонь добрался до скважины.

Накануне ВСУ нанесла по так называемым вышкам Бойко ракетный удар.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в пророссийской крымской администрации, к вышкам не смог подойти корабль. «Огонь напрямую подошел к скважине, поиск людей результатов не дал, работают военные», говорится в сообщении.

10:37 На войне в Украине погиб гражданин США 52-летний Стивен Забельски. Об этом сообщают американские СМИ.

Забельски погиб 15 мая в бою за село Дорожнянка в Запорожье. The Washington Post получил подтверждение от Госдепартамента США о гибели Забельски.

Ранее в Украине погиб еще один гражданин США, 22-летний бывший морской пехотинец Уилл Джозеф Кэнсел.

Двое граждан США находятся в плену, еще один числится пропавшим без вести.

10:26 Двое граждан США, которые попали в плен в Украине, содержатся в изоляторе на территории самопровозглашенной ДНР.

Об этом сообщает российское агентство «Интерфакс», ссылаясь на источник в «ДНР».

16 июня глава так называемо «ДНР» Денис Пушилин сообщил, что не обладает информацией об Александре Дрюке и Энди Хьюне, воевавших на стороне ВСУ.

Кремль не может гарантировать , что Дрюке и Хьюн не будут приговорены к смертной казни, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью NBC News.

09:51 Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев прибыл в Калининградскую область, сообщает РИА-«Новости». Здесь пройдет совещание по национальной безопасности на северо-западе России. Оно пройдет на фоне решения Литвы ограничить железнодорожный транзит.

Накануне встречи власти области опубликовали список товаров, которые запрещено перевозить транзитом через Литву. Среди них технологические установки для сжижения природного газа, товары для использования в авиации или космической промышленности, продукты из чугуна и стали, реактивное топливо, чистопородные лошади, трюфели, сигары, парфюмерия, бытовая техника стоимостью более 750 евро, звукозаписывающая аппаратура стоимостью более 1 000 евро,

09:01 Британская разведка в своем утреннем обзоре сообщает, что Украина в значительной степени нейтрализовала способность России контролировать Черное море в его северо-западной части.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 21 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/caMOn7mcGv



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/0HsqaxnVVy — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 21, 2022

08:30 Нобелевская медаль главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратова продана за 103,5 миллиона долларов с аукциона Heritage Auctions в Нью-Йорке.

Вырученные от продажи средства пойдут на поддержку гуманитарной миссии ЮНИСЕФ по оказанию помощи украинским детям-беженцам и их семьям.

Имя покупателя не разглашается.

Дмитрий Муратов получил в 2021 году Нобелевскую премию мира вместе с филиппинской журналисткой Марией Ресса.

«Мне неизвестно, какая будет реакция у правительства моей страны, но я уверен, что большинство граждан поддержат наши усилия».



Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов о продаже своей нобелевской медали c аукциона. pic.twitter.com/M46EbgDAYQ — RFI на русском (@RFI_Ru) June 21, 2022

08:21 Из утренней сводки генштаба Украины

На Харьковском направлении основные усилия российских войск сосредоточены на сохранении оккупированных границ — россияне пытаются не допустить выхода украинских подразделений в тыл российской группировки войск, действующей на Славянском направлении. Обстреляли районы близ Дмитровки, Чугуева, Коробочкиного, Старой Гнилицы и Базалиевки.

На Северодонецком направлении продолжаются обстрелы подразделений украинских войск артиллерией разного калибра. Не прекращается штурм Северодонецка. Были авиаудары вблизи Устиновки, Горного и Лисичанска.

На Северском направлении российские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районе населенного пункта Середина-Буда Сумской области.

На Славянском направлении, возле Богородицы и Долины, украинские силы отбили штурмовые действия российских войск.

Российские войска нанесли авиаудары по объектам гражданской инфраструктуры вблизи Богородицы.

На Бахмутском направлении, в районах населенных пунктов Николаевка, Вершина и Семигиря, российские войска ведут наступление, бои продолжаются.

На Авдеевском направлении российскими силами нанесен удар в районе Нью-Йорка.

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