Расследование «Репортеров без границ»: украинский фотограф Максим Левин был убит российскими военными

Украинский фотограф Максим Левин и сопровождавший его украинский солдат Алексей Чернышов, чьи тела нашли в апреле в Киевской области, были убиты российскими военными, возможно, после допросов и пыток. Об этом говорится в расследовании «Репортеров без границ», опубликованном в среду, 22 июня.

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Украинский фоторепортер Максим Левин, сотрудничавший с украинскими изданиями, а также с Reuters, Associated Press, «Би-би-си», пропал 13 марта. Его тело обнаружили 1 апреля в лесу неподалеку от села Мощун Бучанского района Киевской области. Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) провела собственное независимое расследование обстоятельств гибели украинского фотожурналиста Максима Левина и сопровождавшего его военного.

Сотрудники организации посетили лес в Киевской области, где в апреле было обнаружено тело журналиста, проанализировали фотографии и вещественные доказательства, собранные украинскими следователями, осмотрели сгоревший Ford фотографа, в котором насчитали 14 пулевых отверстий, и нашли пулю, предположительно попавшую в самого Левина.

В организации считают, что 13 марта Левин в сопровождении украинского военнослужащего Чернышова отправился в лес на поиски своего дрона. Однако лес на тот момент уже контролировали российские военные. В RSF предполагают, что россияне либо приняли фотографа за военного и открыли огонь, а затем сожгли тела и машину, либо они остановили автомобиль Левина и Чернышова, увезли их в лес на допрос, а затем убили и сожгли улики.

«Анализ фотографий с места преступления, наблюдения на месте и изъятые вещественные доказательства явно указывают на расстрел, которому могли предшествовать допросы или даже пытки», — заявил генеральный секретарь «Репортеров без границ» Кристоф Делуар.

На месте убийства расследователи нашли следы российских военных — упаковки продуктов питания и пластиковые столовые приборы, которые все еще могут содержать следы ДНК. По мнению RSF, к убийству фотографа, могут быть причастны военнослужащие 106-й воздушно-десантной дивизии или бойцы российского спецназа.

По данным украинских властей, с начала полномасштабного российского вторжения в Украине погибли 32 представителя СМИ, освещавших войну. Последним из убитых журналистов стал французский видеорепортер Фредерик Леклерк-Имхофф. Он погиб в результате обстрела в Луганской области 30 мая. 22 июня группа немецких журналистов издания Bild попала под обстрел на выезде из Лисичанска в Луганской области. Репортеры не пострадали.

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