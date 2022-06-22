Сто девятнадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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22 июня — 119-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями. Не забывайте обновлять страницу.

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♦ ОБНОВИТЬ ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

10:10 В ЕС опасаются, что последствия военного конфликта России и Украины приведут к массовому голоду и спровоцируют новые миграционные потоки из Северной Африки.

Об этом сообщила испанская газета El Pais. В Брюсселе считают, что Испания и Италия при таком развитии событий могут столкнуться с самыми мощными миграционными волнами.

9:52 Площадь возле посольства США в Москве назвали Площадью Донецкой народной республики

Речь идет о территории от Большого Девятинского переулка до Малого Конюшковского переулка вдоль Конюшковской улицы в Пресненском районе. Об этом со ссылкой на московскую мэрию сообщает «Интерфакс».

9:37Росавиация до 30 июня продлила ограничения на полеты в южные аэропорты России.

9:24 Великобритания разрешит въезд украинским детям без сопровождения взрослых

Об этом пишет The Telegraph. Раньше британская программа для украинских беженцев предполагала, что в Великобританию могли въехать либо несовершеннолетие с родителями или опекунами, либо одни несовершеннолетние в случае воссоединения с родителями. Ожидается, что теперь дети смогут попасть на территорию Великобритании без сопровождения родителя или опекуна, им требуется письменное разрешением от кого-либо из них.

9:10 Американский Институт изучения войны (ISW) сообщает, что российская армия успешно проводит наступление на Лисичанск с юга.

В ISW заявляют, что, вероятно, российские военные атакуют окрестности Лисичанска в течение ближайшей недели.

8:57 Сводка министерства обороны Великобритании

Россия ведет обстрелы района Северодонецка, стремится захватить его по направлениям через Изюм на севере и Попасную на юге. Российская армия, вероятно, готовится к попытке перебросить в Донбасс большое количество резервных подразделений.

Российские власти не публиковали данные об общем количестве военных потерь в Украине с 25 марта. Но информацию о своих потерях публикует самопровозглашенная ДНР: с начала года и к 16 июня там признали погибшими 2128 военнослужащих и 8897 — ранеными. Это примерно 55% численности сил ДНР. В британском ведомстве сообщают, что возможно силы ДНР оснащены устаревшим вооружением и техникой.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 22 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/LUl6WpSQZM



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/BHKjjj6Csk — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 22, 2022

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