Сто двадцатый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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22 июня — 120-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями. Не забывайте обновлять страницу.

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♦ ОБНОВИТЬ ♦ В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

15:26 Глава КНР Си Цзиньпин на открытии саммита БРИКС предостерег лидеров стран от «расширения» военных связей.

Лишь одна страна БРИКС — Бразилия — критикует вторжение России в Украину, в то время как Китай и Индия увеличили закупки нефти у Москвы.

► В Китае начал работу саммит БРИКС

15:10 Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова сообщила, что Россия уедет переговоры о возможном обмене 77 российских моряков с задержанных в Украине судов. Кроме того, 24 июня Москалькова будет обсуждать с генсекретарем Международного Красного Креста ситуацию с пленными российским военными на Украине.

14:56 Министерство внутренних дел России подготовило законопроект о порядке пребывания иностранных граждан на территории страны. Об этом заявил вице-спикер Совета федерации Константин Косачев.

14:36 Заместитель министра спорта РФ Андрей Федоров сообщил, что Олимпийский комитет России (ОКР) и 21 общероссийская спортивная федерация обжаловали в суде отстранение российских спортсменов от международных соревнований. Вынесение решений, по его словам, ожидается в конце года.

14:26 В Брянской области продлили «желтый» уровень террористической опасности до 8 июля.

14:10 Катар может потребовать от ЕС подписать долгосрочный контракт на поставки сжиженного природного газа. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает агентство Bloomberg.

13:49 США поставили Украине ракетные системы залпового огня повышенной дальности HIMARS.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников.

HIMARS have arrived to Ukraine.

Thank you to my 🇺🇲 colleague and friend @SecDef Lloyd J. Austin III for these powerful tools!

Summer will be hot for russian occupiers. And the last one for some of them. pic.twitter.com/BTmwadthpp — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) June 23, 2022

13:31 Компания Nike объявила об уходе из России

Производитель спортивной одежды и обуви Nike полностью уйдет с российского рынка. Об этом сообщает Reuters.

12:17 Из заявлений пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова:

Поставки газа по «Северному потоку» временно снижены из-за техобслуживания газопровода.

Россия выполняет свои обязательства по поставкам энергоресурсов в Европу.

Песков отверг обвинения в том, что Москва украла украинское зерно.

Москва фиксирует использование западных вооружений Киевом.

Подготовка плана мирного урегулирования в Украине можно будет тогда, когда Киев выполнит все требования российской стороны.

Отношения России и Японии находятся на минимально возможном уровне.

23 и 24 июня Александр Лукашенко встретится с Владимиром Путиным.

12:53 Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что «вербовка» американских бойцов в «иностранный легион» территориальной обороны Украины может грозить серьезными последствиями.

По словам Захаровой, посольство Украины в Вашингтоне вербует бойцов в «иностранный легион» для участия в военных действиях.

«...При этом, согласно отчету Погранично-таможенной службы США, среди отбывающих на Украину американцев много тех, кто считает себя адептами т.н. «идеи превосходства белых» и собирается участвовать в боевых действиях на стороне тех, кто остался от неонацистского вооруженного формирования «Азов». Расцениваем потворство официальных властей США подобной деятельности как очередное доказательство того, что Вашингтон не заинтересован в урегулировании украинского кризиса, а напротив – стремится подпитывать конфликт, нацеливаясь на стратегическое поражение России. <...> В этой связи решительно требуем от американской стороны пресечь подобную деятельность украинского диппредставительства, не только создающую прямую угрозу жизни и безопасности граждан США и открыто противоречащую его дипломатическому статусу, но и грозящую обернуться непредсказуемыми и тяжелыми международными последствиями», — из комментария Марии Захаровой.

12:26 Европарламент призвал немедленно предоставить Украине и Молдове статус кандидатов в Евросоюз.

Соответствующая резолюция опубликована на сайте ведомства. В документе говорится, что «Парламент призывает власти Украины, Республики Молдова и Грузии «недвусмысленно продемонстрировать свою политическую решимость реализовать европейские амбиции своего народа», ускорив реформы, чтобы как можно скорее эффективно выполнить условия для вступления в ЕС».

Украинцы, молдаване и грузины заслуживают того, чтобы жить в свободных, демократических и процветающих странах, которые являются гордыми и преданными членами европейской семьи, — депутаты Европарламента.

Резолюции Европарламента не являются обязательными к исполнению. Еврокомиссия рекомендовала предоставить Украине и Молдове статус кандидата на вступление в ЕС 17 июня. Ожидается, что решение будет вынесено на саммите в Брюсселе 23-24 июня.

11:47 Власти РФ готовятся фактически отменить репатриацию экспортной выручки

«Готовится проект указа президента, в соответствии с которым требование по репатриации валютной выручки будет распространяться на тот объем валютной выручки, который нуждается в обязательной продаже», — заявил первый зампред ЦБ РФ Владимир Чистюхин.

11:20 Великобритания ввела новые санкции в отношении России

Под ограничение попал экспорт в Россию фунтов стерлингов и банкнот стран ЕС, авиатоплива, продукции для морского сектора и сферы нефтепереработки. Также под санкциями оказался экспорт товаров и технологий, которые могут быть использованы для «химического, биологического оружия», морского судоходства, нефтепереработки, а также товары и технологии, «связанные с внутренними репрессиями» или относящиеся к критически важным отраслям промышленности.

10:55 В Госдуме рекомендовали помощникам депутатов воздержаться от поездок за границу

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает газета «Ведомости». Один из них рассказал журналистам, что теперь в отделе кадров будут требовать письменно уведомлять о том, что отпуск за границей не планируется.

10:38 Анализ Института изучения войны

Российские войска продолжают наступление южнее Лисичанска и в ближайшие дни могут дойдут до города.

Российская армия продолжает наступательные действия в направлении Славянска и усилила активность по перекрытию коммуникаций вдоль трассы Бахмут-Лисичанск.

На юге Украины усилия российских военных сконцентрированы на обороне.

Украинская армия сократила число вылетов беспилотников Байрактар на востоке страны до 20-30 вылетов в день из-за работы российских систем ПВО.

10:02 Приговоренный в самопровозглашенной ДНР к смертной казни британец сообщил, что приговор скоро будет приведен в исполнение

28-летний гражданин Великобритании Эйден Эслин связался со своей семьей и сообщил, что вскоре будет казнен. По словам бабушки Эслина, в ДНР ему заявили, что британская сторона не пыталась вести переговоры о его судьбе.

► В «ДНР» двух британцев и марокканца приговорили к смертной казни

9 июня суд в ДНР приговорил воевавших на стороне Украины Эслина, еще одного гражданина Великобритании Шона Пиннера, а также марокканца Брагима Саадуна к смертной казни за «Наемничество» и «Насильственный захват власти или насильственное удержание власти».

9:40 Правительство Германии опасается, что во время ежегодного техобслуживания трубопровода «Северный поток» Россия может полностью прекратить поставки газа в ФРГ.

Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Financial Times.

9:29 Российская экономика в 2022 году снизится на 8,2%, а в 2023 году начнет расти — макроэкономический прогноз Аналитического кредитного рейтингового агентства.

9:13 В России возник дефицит углекислого газа для производства газированных напитков

Об этом сообщает «Коммерсант». Журналисты пишут, что из-за сокращения присутствия в России Coca-Cola и PepsiCo производители столкнулись с нехваткой углекислого газа, оценивающейся в 10–20%. Также в числе возможных причин — плановый ремонт на нескольких предприятиях.

9:02 Сводка министерства обороны Великобритании

Российская армия улучшила позиции на подступах к Лисичанску, с 19 июня продвинувшись, вероятно, более чем на пять километров к городу. Также оказывается все большее давление на Лисичанско-Северодонецкий «котел», но попытки глубокого окружения с целью захвата западной части Донецкой области остаются безуспешными.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 23 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/IMlKAZ5Kay



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/El9tqwfNba — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 23, 2022

8:57 Чехия до конца марта 2023 года не будет выдавать визы и временный вид на жительство гражданам России и Беларуси.

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