Сто двадцать первый день войны России против Украины. Онлайн RFI

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24 июня — 121-й день со дня начала войны России против Украины. С первого дня военного вторжения Русская служба RFI в режиме онлайн следит за последними новостями. Не забывайте обновлять страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

14:15 Европейский банк реконструкции и развития предоставит Молдове трехлетний возобновляемый кредит до 300 млн евро для повышения энергетической безопасности и приобретения стратегических запасов природного газа. Кредит должен быть предоставлен государственной энергетической компании Energocom для приобретения газа в Европейском Союзе.

Кредит будет финансировать до одной пятой импорта газа в Республику Молдова, запланированного на 2022 год. В настоящее время весь этот импорт поступает от российского «Газпрома», срок контракта с «Газпромом» истекает в 2026 году.

13:55 В Чернигове начался судебный процесс по делу российского танкиста, выстрелившего по жилому дому, и его командира.

Российский танкист Куликов 26 февраля выстрелил из танка по многоэтажному жилому дому в Чернигове после получения соответствующего приказа. В результате выстрела никто не пострадал.

Куликов и его командир, отдавший приказ, находятся в плену. Им грозит до 12 лет заключения.

12:59 Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) назвала «наиболее убедительным сценарием» то, что «Боинг» MH17 был сбит над Украиной из российского комплекса «Бук».

Ассамблея единогласно приняла соответствующую резолюцию. В ПАСЕ говорится, что ассамблея «потрясена дезинформацией, распространяемой российскими властями о крушения самолета». ПАСЕ опровергла версию, что самолет «Малайзийских авиалиний» был сбит украинскими истребителями.

Вместо того, чтобы предоставить следственным органам достоверную информацию, российские власти распространяли дезинформацию, в том числе противоречивые версии событий, цель которых была умышленно запутать следствие. Как показывают разведывательные данные из открытых источников, опубликованные в многочисленных отчетах, российские власти дошли до того, что представили сфальсифицированные данные радаров, спутников и другие данные, чтобы скрыть правду. Резолюция ассамблеи ПАСЕ

12:12 Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал статус кандидата в ЕС Украины.

«Во-первых, это, конечно, внутренние европейские дела. Для нас очень важно, чтобы все эти процессы не приносили больше проблем нам и больше проблем в отношениях упомянутых стран с нами. Этих проблем и так предостаточно», — сказал представитель Кремля.

11:50 Правительство Германии изучает возможность национализации части «Северного потока-2», расположенного на немецкой территории. Об этом сообщает Spiegel со ссылкой на источники.

Ввод трубопровода в эксплуатацию был заморожен из-за начала войны, развязанной Россией в Украине.

Трубы, ведущие с суши, можно соединить с плавучим терминалом СПГ.

На газопроводе есть полная распределительная сеть, благодаря которой газ может проходить в южную Германию, говорится в сообщении.

При этом правительство беспокоют возможные экологические последствия.

11:00 Журналистский расследовательский коллектив OCCRP («Проект по расследованию коррупции и организованной преступности») установил, что танкеры, принадлежащие подсанкционной российской государственной компании «Совкомфлот», продолжают доставлять нефть в порты Европы в обход западных санкций.

В расследовании говорится, что компания скрыла право собственности на суда, оформив их как собственность дочерних компаний на Кипре и в ОАЭ и Либерии.

OCCRP обнаружил более 18 танкеров«Совкомфлота», которые в течение последнего месяца перевозили топливо в среднем на 240 миллионов долларов. При этом корабли выключили трекеры расположения и меняли названия.

Санкции против «Совкомфлота» вступили в силу 26 марта для США и 15 мая для ЕС.

Остается неясным, кто является покупателем российской нефти.

10:42 Министерство культуры РФ запретило вывозить из России на зарубежные выставки предметы искусства. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на пресс-службу министерства.

В сообщении гвоорится, что предметы искусства смогут снова отправиться на выставки в 2023 году, исключительно в «дружественные» страны.

09:33 Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в интервью белорусскому телевидению, что власти Молдовы пытаются добиться «отмены всего русского».

«К сожалению, сейчас в Молдове пытаются сделать такую ​​же (как в Украине —RFI) отмену всего русского. Президент подписала закон о том, что никаких новостей из России больше в Молдове не будет. Это грустно», — сказал министр.

В среду в Молдове начал действовать закон о запрете новостных программ из России.

09:27 В оккупированном российскими войсками Херсоне взорвался автомобиль. ТАСС сообщает о гибели главы управления семьи, молодежи и спорта оккупационных властей. Украинский журналист Денис Казанский утверждает, что имя погибшего Дмитрий Савлученко.

Савлученко состоял в партии Медведчука и долгие годы открыто занимался в городе антиукраинской деятельностью. Возможно, его ликвидировали украинские спецслужбы, однако нельзя исключать и вариант криминальных разборок. Сейчас на оккупированных территориях идет сумасшедший дележ награбленного добра. Различные группировки борются за вывоз краденого зерна, выдумывают различные «желтые пропуска», чтобы обилечивать фермеров, мародерствуют на захваченных предприятиях. Так что «парад подрывов», который сейчас происходит от Мелитополя до Херсона - это далеко не всегда работа СБУ.

09:17 Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире украинского канала «Дом» заявил, что защитники Северодонецка получили команду отходить на новые укрепленные позиции.

«К сожалению, придется отводить наших ребят. Это то, о чем мы говорили, что не нужно разводить «зраду», никто не покидает наших ребят, никто там не допустит окружения. Сейчас та ситуация, когда находиться на разбитых за многие месяцы позициях, просто чтобы там находиться, нет смысла. Поскольку с каждым днем ​​пропорционально количество погибших на незакрепленных позициях может расти».

08:46 В Рязанской области разбился военно-транспортный самолет Ил-76. На борту находились девять человек, тчетверо погибли.

Еще пять с травмами различной степени тяжести находятся в лечебных учреждениях города Рязани. Им оказывается необходимая медицинская помощь, – говорится в сообщении областного правительства.

08:36 Из сводки Генштаба ВСУ на утро 24 июня:

Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей; содержание сухопутного коридора между указанными территориями и временно оккупированным украинским Крымом; блокирование морских коммуникаций Украины в северо-западной части Черного моря, а также содержание захваченных районов Херсонской и Запорожской областей и попыток создания благоприятных условий для возобновления наступления в Николаевской области.

На Северодонецком направлении продолжаются бои за Северодонецк. Российские войска наступали в районе населенного пункта Мирная Долина. Наступление в районе Боровского ВСУ успешно приостановили.

На Бахмутском направлении россияне пытаются улучшить свое тактическое положение и взять под контроль пути сообщения.

На Новопавловском направлении украинская армия обнаружила и разбила российские диверсионно-разведывательные группы.

На Харьковском направлении противник наносил артиллерийские удары в районах Харькова, Старого Салтова, Коробочкиного, Печенегов, Дементеевки и Золочева. Активизировал деятельность диверсионно-разведывательных групп.

В Славянском направлении из артиллерии враг обстреливает гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Богородичное, Краснополье, Курулька, Красное, Родное и Красная Поляна.

В рамках логистического обеспечения войска РФ пытаются разминировать акваторию морского порта Бердянск.

08:22 Глава Луганской области Сергей Гайдай написал в своем телеграм-канале, что

Атака на Лисичанск отбита, в Северодонецке – бои, россияне овладели Николаевкой.

В сообщении также говорится, что российская армия практически каждый день обстреливает Северодонецк, инфраструктура города уничтожена, повреждены или разрушены 90% домов.

Одновременно россияне продвигаются к Лисичанску со стороны города Золотое и поселка Тошковка.

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