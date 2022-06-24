Украинская журналистка Алеся Бацман о роли «информационного фронта» во время войны

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С 25 февраля ведущие украинские телеканалы объединились и теперь вещают в режиме единого круглосуточного телемарафона «Единые новости». Кроме того, почти все ведущие журналисты Украины представлены на платформе YouTube, где собирают рекордное количество просмотров. У известных украинских журналистов Алеси Бацман и ее супруга Дмитрия Гордона количество подписчиков совокупно приближается к шести миллионам. О том, как в условиях войны работают украинские журналисты, Русская служба RFI поговорила с главным редактором интернет-издания «ГОРДОН» Алесей Бацман.

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RFI: Вопрос, который все последние четыре месяца задают не только людям известным, но и друг другу. Как началась эта война для вас 24 февраля 2022 года?

Алеся Бацман: Нас с Дмитрием Гордоном в 4.50 утра разбудили взрывы. Буквально сразу же Дима записал обращение к миру с тем, что Путин показал уже даже тем, у кого были еще сомнения, что он военный преступник и его нужно немедленно останавливать.

Конечно, все поняли, что нападение на Украину рифмуется с тем, что делали фашисты в середине прошлого века. Нам было важно всем, кто ориентируется на нас и на нашу информацию, дать понять, что мы не боимся и будем сражаться, что Украина никогда не покорится Путину. Диалог с нашей многомиллионной аудиторией, которая живет во многих странах мира, очень важен для нас. В России нас заблокировали в первые же дни.

С началом войны вам как-то пришлось перестраивать свою работу?

Вам, наверное, не нужно объяснять, что журналистская работа происходит практически 24 часа в сутки 7 дней в неделю, особенно сегодня, когда есть интернет и можно выполнять свои журналистские обязанности в любой точке планеты в любое время дня и ночи. Конечно, во время войны роль нашей работы возрастает. Украинские журналисты, которые на своем месте делают свою работу, они герои, они молодцы. Они каждый день каждый на своем месте приближают победу.

Наш сайт появился в 2013 году буквально на второй день после Евромайдана. Мы еще не были готовы к полноценному открытию, у нас еще не было полностью укомплектованной команды. Но такое историческое событие мы не могли пропустить. Я задумывала издание абсолютно сознательно как виртуальную редакцию и считала правильным, что мы не должны зацикливаться только на Киеве, поэтому у нас есть журналисты из разных городов Украины. Да, это требует большей самоорганизации, большей ответственности от меня как от руководителя, но когда этот механизм налажен, собрана команда профессионалов, то это удобно для всех.

Именно поэтому нам не нужно было перестраиваться во время пандемии, и сейчас, когда началась широкомасштабная война, все наши журналисты, которым я могу низко поклониться в пояс, моментально включились в работу, вне зависимости от того, где они находились. Кто-то был под обстрелами, кто-то находился в подвале или в бомбоубежище, кто-то спасал детей в дороге или больных родителей. Никто из них не сказал, что я не могу работать. В перерывах между обстрелами, когда появлялся интернет, люди выходили хотя бы на полчаса в ленту вместо того, чтобы поспать. И это называется настоящие журналисты на своем месте. Они делали все, чтобы наша аудитория получала максимально оперативно правдивую точную информацию. Потому что своевременная информация ведь может спасти жизнь, и это не просто слова. Начиная с того, что происходит в режиме реального времени, и заканчивая сообщениями о воздушной тревоге. Я уже не говорю о тех, журналистах, которые находятся на фронте и освещают события. Увы, и среди пострадавших и погибших есть журналисты. Это герои, которые вписали свое имя в историю.

Ваш супруг Дмитрий Гордон в России внесен в список террористов и экстремистов. Кроме того, против него возбуждено уголовное дело.

Я считаю, что это признание важности и эффективности нашей работы и работы Димы, в частности. Понимаете, все прошедшие 8 лет, Россия выигрывала информационную войну за счет своих безумных нефтяных денег. 24 февраля все поменялось. Запад наконец открыл глаза и понял, что, если Путин сожрет Украину, он не остановится. Дальше последуют Польша, страны Балтии, Венгрия… У Путина уже нет красных линий, он преступник. Об этом Дмитрий Гордон много лет назад говорил на российских каналах, когда его туда приглашали. А сегодня об этом говорят все. Кремлю и российской государственной пропаганде больно от того, что делает Дмитрий Гордон. Поэтому они таким образом пытаются защититься, открывая против него уголовные дела, внося в список экстремистов и террористов, запрещая его книги. Это смешно. Правду невозможно запретить.

До начала вторжения в Украину среди российской либеральной публики шли споры о том, стоит ли участвовать в шоу на государственных телеканалах в России? Дмитрий Гордон до определенного времени тоже появлялся на российском телевидении.

Правда — это мощнейшее информационное оружие, ее очень важно доносить, и играют роль не только слова, но и формат. С 2014 года Дима принципиально не ездит в Россию, это его позиция. Хотя раньше он записывал много интервью в Москве. Сейчас журналист прежде всего должен занимать позицию, потому что на кону судьба твоей родины, твоей страны. Не помню, сколько раз Дмитрий Гордон выступал на российском телевидении дистанционно, но у него было одно условие: если начнут закрикивать или перебивать, он тут же выключается и больше не выходит. И надо сказать, пока включения Димы на федеральных российских каналах были, эти условия соблюдались. Случались эпизоды, когда ведущие, та же Скабеева, не понимали, как им реагировать в прямом эфире, когда Дмитрий им сказал, что Путин преступник.

Еще один запомнившийся эфир был после второго тура президентских выборов в Украине, когда победил Зеленский. Тогда Дима сказал: «Сегодня тот день, когда вся ваша кремлевская пропаганда, потерпела сокрушительное поражение. Потому что в „бандеровской“, как вы говорите, Украине, разгромную победу одержал еврей Зеленский, который вел свою президентскую кампанию в основном на русском языке. Премьер-министр у нас в стране еврей Гройсман, а лидер так называемой оппозиции — еврей Рабинович». Они стояли, разинув рты, даже их дрессированные собачки, которые исполняют свои расписанные роли на ток-шоу, не нашлись что сказать и как на это отреагировать. Дима оказался для них слишком сильным соперником. Я ведь смотрю российские ток-шоу, потому что это моя профессия. И мне странно, когда они представляют гостей студии «известный украинский политолог», «известный украинский социолог» или журналист. Я, украинка, эти фамилия в первый раз слышу. То есть они берут каких-то ряженых, назначают их «известными украинскими» кем-то и потом делают мальчиками для битья, очень недалекими, которые лепят образ украинца в сознании зрителей. Поэтому правдивое слово здесь очень важно.

После начала войны украинские телеканалы и радиостанции объединились. Как это произошло?

Так же, как я вам рассказала на примере нашей редакции. Никто не спрашивает, а надо что-то делать или не надо, каждый приходит и предлагает. Я вам честно признаюсь, как руководитель выгоняла поспать наших редакторов новостей, они отказывались, мотивируя это огромным количеством важных событий. Более того у людей есть ощущение, что они недостаточно делают и, не афишируя, занимаются еще и волонтерской работой. В момент войны нет тех, кто против власти, есть те, кто за Украину успешную мирную, независимую. И образовался телевизионный совместный марафон ведущих телеканалов. Это все правильные и нужные инициативы. И мы периодически на своих YouTube каналах ставим сигнал из общего марафона для того, чтобы это распространять на широкую аудиторию.

Вы — мама трех дочерей, находитесь сейчас в Украине. Но многие вынуждены были уехать из страны. Какое количество журналистов уехали из Украины?

Я не могу вам назвать конкретные цифры, потому что вряд ли кто-то ведет такую статистику. Но, речь идет только о части журналисток, я это подчеркиваю, потому что журналисты-мужчины, так же, как и мой муж, не уехали, никто. Это принципиальная позиция. А часть женщин-журналисток вынуждена была покинуть Украину, потому что помимо профессиональной ответственности у них еще есть ответственность за детей. Кто-то вывез престарелых родителей. Но, я вам хочу сказать, что, по моим наблюдениям, это вообще не имеет никакого значения, кто где находится. Каждый на своем месте продолжает делать очень нужную и важную работу для Украины и каждый продолжает бороться за Украину и приближать победу. Для меня не имеет значения, где мой журналист находится физически. Если у него есть интернет и компьютер, он на своем рабочем месте. Он боец.

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