Украина и Молдова получили официальный статус кандидатов на вступление в Евросоюз

Главы государств и правительств 27 стран-членов Европейского союза согласились предоставить Украине и Молдове официальный статус кандидатов на вступление в ЕС. Об этом по итогам первой рабочей сессии Европейского совета в Брюсселе в четверг, 23 июня, сообщил его глава Шарль Мишель.

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«Сегодня мы решили признать европейскую перспективу Украины, Молдовы и Грузии, мы решили предоставить статус кандидата Украине и Молдове, и мы готовы предоставить статус кандидата Грузии, как только приоритетные вопросы будут реализованы. Это исторический момент», — говорится в заявлении Шарля Мишеля.

«Это хороший день для Европы, — написала в твиттере глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. — Ваши страны — часть нашей европейской семьи». Она поздравила Украину, Молдову и Грузию. Несмотря на то, что Грузия не получила статус страны-кандидата, ей предоставили «европейскую перспективу».

Today is a good day for Europe.



Congratulations to President @ZelenskyyUA President @Sandumaiamd and Prime Minister @GharibashviliGe



Your countries are part of our European family.



And today’s historic decision by Leaders confirms that. pic.twitter.com/lAkv8Bq5fs — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) June 23, 2022

Владимир Зеленский поблагодарил лидеров стран Евросоюза. «Это решение не только для Украины. Это самый большой шаг на усиление Европы, который можно было сделать именно сейчас, как раз в наше время и именно в таких условиях, когда российская война испытывает нашу способность сохранить свободу и единство. Спасибо саммиту всех лидеров Европы. Спасибо нашим героям — каждому и каждой, кто с оружием в руках защищает независимость и свободу Европы. Спасибо! Спасибо за то, что делаете возможным новую историю Европы — еще более сильной, еще более свободной», — заявил Владимир Зеленский, выступая перед участниками саммита.

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что решение Европейского союза предоставить Молдове статус «страны-кандидата» является «историческим». «Мы на пути к ЕС, который принесет процветание и порядок в стране. Нас ждет трудная дорога. Этот путь потребует от нас тяжелой работы и усилий. Мы готовы вместе идти по этому пути, чтобы обеспечить лучшее будущее для наших граждан. У Молдовы есть будущее в ЕС», — написала Санду в своем Фейсбуке.

Президент Франции назвал сегодняшний вечер «историческим». «Это новый этап для Украины, Молдовы и Европы», — написал французский президент в своем твиттере.

Минулого тижня у Києві ми взяли на себе зобов'язання: робити все щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Європейського Союзу. Зроблено. Сього вечора ми відкриваємо новий етап для України, для Молдови, для Європи. Це історична мить. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 23, 2022

23 июня Европарламент принял резолюцию, поддерживающую предоставление Украине и Молдове статуса кандидатов на вступление в ЕС. За голосовали 529 депутатов, против — 45.

После предоставления Украине и Молдове статуса кандидатов число стран-кандидатов на вступление в Европейский союз увеличилось до семи. Такой статус уже имеют Черногория, Сербия, Албания и Северная Македония. Перед основным заседанием саммита, главы государств и правительств ЕС также встретились с лидерами Западных Балкан. Дольше всех официальным кандидатом в члены ЕС является Турция, подавшая заявку еще в 1987 году и получившая официальный статус кандидата в 1999-м.

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