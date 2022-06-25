Сто двадцать второй день войны России против Украины. Онлайн RFI

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Яма от падения ракеты в частном секторе города Бахмут Донецкой области. 24 июня 2022 г.

25 июня — 122-й день со дня начала полномасштабного российского вторжения на территорию Украины. С первого дня войны Русская служба RFI в онлайн-режиме следит за новостями. Не забывайте обновлять эту страницу.

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В публикациях указывается время по Парижу (среднеевропейское время).

13:45 Владимир Зеленский уволил послов Украины в пяти странах: Грузии, Словакии, Португалии, Иране и Ливане.

Указы об этом, как сообщает агентство УНИАН, опубликованы на сайте Офиса президента. Причины отставки в указах не называются.

Ранее президент Украины заявлял, что будет увольнять послов за неэффективное исполнение должностных обязанностей. Все пять чрезвычайных и полномочных послов были назначены на свои должности предшественником Зеленского на посту президента Петром Порошенко.

13:02 Ежедневная сводка Минобороны России

Главное:

«В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода „Мегатекс“ в населенном пункте Константиновка Донецкой области уничтожено до 80 польских наёмников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня „Град“.

В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО „Ураган“ в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой Народной Республики.

Российскими средствами ПВО за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.

Перехвачена баллистическая ракета „Точка-У“ в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой области и в районе острова Змеиный».

12:36 Россия отменила тест по отключению энергосистемы Калининграда

Литовский сетевой оператор получил от Москвы уведомление об отмене планировавшегося на субботу испытания изолированного функционирования энергосистемы Калининграда.

Российский сетевой оператор планировал в субботу на восемь часов отключить калининградскую энергосистему от стран Балтии, материковой России и Польши, чтобы проверить ее независимую работу.

Ранее Москва обвинила Вильнюс в блокаде Калининградской области после введения запрета со стороны Вильнюса на транзит через литовскую территорию попавших под санкции ЕС грузов.

11:03 Не меньше 950 детей пострадали в Украине с начала полномасштабного военного вторжения России.

«По официальной информации ювенальных прокуроров, 339 детей погибли и более 611 ранены. Эти цифры не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях», — говорится в сообщении офиса Генерального прокурора Украины.

10:26 Британская разведка: с начала июня высшее командование России, предположительно, отстранило нескольких генералов от ключевых оперативных командных должностей.

Министерство обороны Великобритании публикует свою сводку разведданных о войне России против Украины. По данным британской разведки, с начала июня своих должностей в руководстве военными действиями лишились командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков и командующий Южного военного округа генерал армии Александр Дворников. Дворников некоторое время, вероятно, исполнял обязанности главного оперативного командира в Украине.

Теперь командование Южным военным округом, вероятно, перейдет к генерал-полковнику Сергею Суровикину. Южный военный округ продолжает играть центральную роль в наступлении России на Донбассе.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 25 June 2022



Find out more about the UK government's response: https://t.co/6ZeAf3s37w



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/JiISX2dQ0h — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) June 25, 2022

09:50 Утренняя сводка Генштаба ВСУ.

Главное:

На Бахмутском направлении украинские воины остановили наступление врага в направлении Владимировка — Покровское, россияне отошли.

Остается угроза применения ракетного вооружения с территории Беларуси.

Российская армия продолжают фортификационное оборудование оборонных позиций в приграничных районах Брянской области.

На Харьковском направлении противник совершил артиллерийские обстрелы по элементам инфраструктуры в районах Харькова и Вяловского водохранилища.

На Славянском направлении российская армия сосредоточила усилия на ведении наступления в направлении населенных пунктов Довгенькое и Долина.

На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы Лисичанска, Спорного и Вовчояровки. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга.

Российская армия пыталась взять под контроль участок дороги Ясиноватая — Константиновка, вел бой в направлении Васильевка — Каменка.

09:21 В Белгородской области до 9 июля продлили «желтый» уровень террористической опасности.

Об этом в своем телеграме написал губернатор региона Геннадий Гладков. «Призываю вас, дорогие друзья, быть бдительными. Внимательно смотреть, что происходит на улице, в домах, в брошенных домах, смотреть, кто приезжает, как себя ведет. Но я убежден, что все вместе мы справимся с любой бедой», — обратился к жителям области губернатор.

Власти Белгородской и Курской областей неоднократно заявляли об обстрелах территории их регионов с украинской стороны.

08:48 Власти Львовской, Житомирской, и Черниговской областей сообщили о ракетных обстрелах.

Мэр Житомира Сергей Сухомлин заявил, что по воинским частям и объектам вокруг города было суммарно выпущено 24 ракеты. Погиб как минимум один военнослужащий.

Власти Черниговской области сообщили об обстреле поселка Десна. По данным ВСУ, было выпущено 20 ракет, данные о погибших, раненых уточняются.

Глава Львовской областной госадминистрации Максим Козицкий сообщил об ударе четырьмя ракетами по военному объекту на Яворовщине. Ранения получили четыре человека.

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